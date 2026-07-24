Dữ liệu đang trở thành tài sản mới của doanh nghiệp SME

Thanh toán số thông minh đang trở thành một động lực quan trọng, giúp doanh nghiệp nâng cao tính minh bạch tài chính, mở rộng khả năng tiếp cận nguồn vốn và tăng cường năng lực cạnh tranh trong nền kinh tế số.

Xây dựng nền tảng tăng trưởng cho doanh nghiệp SME

Việt Nam đang thúc đẩy chuyển đổi số với trọng tâm là nâng cao năng lực của khu vực SME. Định hướng này được thể hiện qua Đề án Hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp SME giai đoạn 2026–2030 (Quyết định số 433/QĐ-TTg của Chính phủ). Với khoảng 98% tổng số doanh nghiệp tại Việt Nam là SME, khả năng ứng dụng công nghệ số của khu vực này sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng suất và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Tuy nhiên, nhiều SME vẫn gặp khó khăn trong quản trị tài chính và tiếp cận nguồn vốn. Theo Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Việt Nam, gần 60% SME gặp trở ngại khi vay vốn ngân hàng, đặc biệt trong giai đoạn đầu phát triển. Việc phụ thuộc vào tiền mặt và các quy trình thủ công cũng khiến nhiều doanh nghiệp chưa xây dựng được hồ sơ tài chính minh bạch và lịch sử tín dụng đầy đủ.

Trong bối cảnh yêu cầu về minh bạch tài chính và số hóa hoạt động kinh doanh ngày càng cao, thanh toán số đang vượt ra ngoài vai trò là một phương thức giao dịch để trở thành nền tảng tăng trưởng mới của SME. Mỗi giao dịch số không chỉ giúp doanh nghiệp quản lý dòng tiền hiệu quả hơn mà còn tạo ra dữ liệu tài chính đáng tin cậy, phản ánh rõ hơn năng lực kinh doanh. Khi các tổ chức tài chính ngày càng ứng dụng dữ liệu trong đánh giá tín dụng, những dữ liệu này cũng góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận các dịch vụ tài chính chính thức, đặc biệt đối với các SME chưa có nhiều tài sản thế chấp hoặc lịch sử tín dụng đầy đủ. Theo đó, thanh toán số không chỉ giúp doanh nghiệp chuẩn hóa hoạt động, nâng cao tính minh bạch mà còn tạo nền tảng để mở rộng khả năng tiếp cận nguồn vốn và tăng cường năng lực cạnh tranh trong nền kinh tế số.

Thúc đẩy SME phát triển từ góc tiếp cận hệ sinh thái

Ông Sharad Jain, Giám đốc Quốc gia của Mastercard tại Việt Nam, Campuchia và Lào

Đối với Mastercard, việc hỗ trợ SME chuyển đổi số không chỉ dừng lại ở các giải pháp thanh toán. Để giúp doanh nghiệp nhỏ tham gia toàn diện vào nền kinh tế số, cần có sự kết nối chặt chẽ giữa bốn nền tảng cốt lõi: khả năng tiếp cận các công cụ số, nâng cao năng lực kinh doanh, mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính và kiến tạo một môi trường số an toàn, đáng tin cậy. Tại Việt Nam, Mastercard hợp tác chặt chẽ với các ngân hàng, công ty fintech và các đối tác trong hệ sinh thái để củng cố từng nền tảng này, giúp SME phát triển với khả năng chống chịu tốt hơn, và hồ sơ tài chính minh bạch hơn.

Các công nghệ như SoftPOS và SoundBox đang giúp doanh nghiệp dễ dàng chấp nhận thanh toán số mà không cần đầu tư lớn vào thiết bị, trong khi hợp tác với Sổ Bán Hàng hỗ trợ doanh nghiệp số hoá hoạt động quản lý kinh doanh. Bên cạnh đó, Mastercard cũng phối hợp với các tổ chức tài chính phát triển những giải pháp phù hợp với nhu cầu của SME, như Thẻ tín dụng doanh nghiệp VPBank CommCredit, góp phần hỗ trợ quản lý dòng tiền và mở rộng khả năng tiếp cận nguồn vốn.

Hiểu rằng chuyển đổi số thành công đòi hỏi sự kết hợp giữa công nghệ và năng lực con người, Mastercard cũng đầu tư vào các chương trình như Strive Women cùng CARE Việt Nam nhằm hỗ trợ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ và SME phát triển kỹ năng số, năng lực tài chính và quản trị. Nỗ lực này tiếp nối thành công của chương trình Ignite (được Quỹ Mastercard Impact tài trợ), giúp hỗ trợ tiếp cận hơn 1.500 tỷ đồng vốn vay và hỗ trợ trực tiếp hơn 47.000 doanh nhân tại Việt Nam.

Mastercard phối hợp với các đối tác nhằm mở rộng khả năng tiếp cận các giải pháp thanh toán số cho doanh nghiệp nhỏ

Khi môi trường kinh doanh ngày càng số hóa, Mastercard tiếp tục tăng cường niềm tin vào hệ sinh thái thanh toán thông qua các công nghệ như tokenization, Payment Passkeys và hệ thống phát hiện gian lận dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm mang đến trải nghiệm thanh toán an toàn và liền mạch, hướng tới mục tiêu xây dựng hệ sinh thái thanh toán được token hóa hoàn toàn tại Việt Nam vào năm 2027.

Những nỗ lực này phản ánh cam kết dài hạn của Mastercard trong việc hỗ trợ SME không chỉ chuyển đổi số mà còn mở rộng quy mô, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững. Trong bối cảnh kinh tế số Việt Nam tiếp tục phát triển, Mastercard hướng tới đồng hành xây dựng một hệ sinh thái thanh toán an toàn, toàn diện và vững mạnh, nơi mọi doanh nghiệp, bất kể quy mô, đều có cơ hội phát triển và bứt phá.