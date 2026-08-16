Dữ liệu tìm kiếm tiết lộ mối quan tâm của người dùng trong mùa tựu trường 2026

Sách giáo khoa được quan tâm sớm, nhu cầu học ngoại ngữ tăng mạnh từ giữa tháng 7

Lượng tìm kiếm về “sách giáo khoa” tăng 64% so với cùng kỳ 2025 và ghi nhận mức cao vào cuối tháng 6 - đầu tháng 7. Trong Top 10 từ khóa, các truy vấn về tập huấn, lịch tập huấn hè và bộ Kết nối tri thức xuất hiện nổi bật; một số tìm kiếm tập trung vào sách Toán và Khoa học tự nhiên ở các lớp 9, 10 và 12.

Diễn biến này xuất hiện trong bối cảnh sách giáo khoa, thiết bị dạy học và các điều kiện học tập là những nội dung được Chính phủ yêu cầu rà soát trước năm học mới.

Ở nhóm ngoại ngữ, mức tăng thể hiện rõ hơn. Tìm kiếm về “học tiếng Anh” tăng 100% so với cùng kỳ, bật mạnh từ giữa tháng 7 và duy trì mặt bằng cao đến đầu tháng 8. “Học tiếng Trung” tăng 26%, “học tiếng Hàn” tăng 23% và “học tiếng Nhật” tăng 22%.

Mối quan tâm mở rộng tới chuẩn đầu ra đại học

Một lát cắt đáng chú ý khác là nhóm “chuẩn đầu ra đại học” , với lượng tìm kiếm tăng 40% so với cùng kỳ. Top từ khóa tập trung chủ yếu vào chuẩn đầu ra tiếng Anh và tin học , đồng thời gắn với một số cơ sở đào tạo như Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Y Hà Nội và Đại học Sư phạm Hà Nội.

Các số liệu được ghi nhận trùng với giai đoạn cao điểm tuyển sinh đại học 2026. Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các trường công bố điểm trúng tuyển (điểm chuẩn) và danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1 trước 17h ngày 13/8 và thí sinh trúng tuyển cần xác nhận nhập học trước 17h ngày 21/8. Dữ liệu Cốc Cốc cho thấy bên cạnh thông tin tuyển sinh, các nội dung về yêu cầu học tập và hoàn thành chương trình cũng nhận được sự quan tâm.

Phòng trọ tăng 90%, laptop được tìm theo từng ngành học

Trong các nhóm được khảo sát, “phòng trọ” và “ký túc xá” ghi nhận mức tăng 90% so với cùng kỳ. Các truy vấn nổi bật không chỉ liên quan đến việc tìm chỗ ở mà còn gồm hợp đồng thuê, tiền cọc, giá điện, đăng ký tạm trú và thông tin ký túc xá. Mối quan tâm mở rộng từ địa điểm đến chi phí và thủ tục liên quan.

Ở nhóm thiết bị hỗ trợ học tập, lượng tìm kiếm về “laptop cho sinh viên” tăng 25% . “Laptop sinh viên giá rẻ” đứng đầu danh sách, trong khi nhiều từ khóa khác gắn với ngành học như kinh tế, kỹ thuật, marketing, cơ khí, kiến trúc, công nghệ thông tin và y khoa. Dữ liệu cho thấy bên cạnh yếu tố giá, người dùng cũng tìm kiếm thiết bị theo nhu cầu học tập của từng chuyên ngành.

Các truy vấn trong mùa tựu trường 2026 tạo thành một chuỗi nhu cầu thông tin: chuẩn bị tài liệu, tìm hiểu ngoại ngữ và chuẩn đầu ra, thu xếp chỗ ở và lựa chọn thiết bị hỗ trợ học tập. Các số liệu là lát cắt phản ánh mức độ quan tâm của người dùng Cốc Cốc trước năm học mới, không đồng nhất với số học sinh, sinh viên nhập học, quy mô thị trường hay doanh số thực tế.