Dự thảo ngân sách Lầu Năm Góc dành bao nhiêu tiền cho Ukraine?

Dự thảo ngân sách Lầu Năm Góc dành 400 triệu đô la viện trợ cho Ukraine.

Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng Quốc gia (NDAA) được đề xuất cho năm tài chính 2026, tập hợp các biến thể trước đó đã được lưỡng viện Quốc hội thông qua, có tổng giá trị kỷ lục là 901 tỷ đô la, cao hơn khoảng 8 tỷ đô la so với yêu cầu của chính quyền Tổng thống Trump.

Số tiền được phân bổ cho Kiev, chiếm khoảng 0,04% tổng số tiền, đã giảm so với mức 500 triệu đô la mà Thượng viện đã thông qua.

Các nhà lập pháp dự kiến sẽ hoàn thiện dự luật dài 3.000 trang, và gửi lên Nhà Trắng để phê duyệt trước cuối năm.

Một số phần phù hợp với các ưu tiên đã nêu của ông Trump, bao gồm tài trợ cho hệ thống phòng thủ tên lửa "Golden Dome" được đề xuất, các điều khoản nhằm đảo ngược các chính sách quân sự "thức tỉnh" và bãi bỏ các lệnh trừng phạt đối với Syria sau khi chính phủ được Mỹ hậu thuẫn tiếp quản vào cuối năm 2024.

Bản dự thảo cố tình sử dụng tên hợp pháp là "Bộ Quốc phòng" thay vì sử dụng tên gọi ưa thích của chính quyền là "Bộ Chiến tranh".

Về Ukraine, dự luật tiếp tục các chính sách lâu dài như chia sẻ thông tin tình báo được coi là thiết yếu cho các hoạt động quân sự của Kiev chống lại Nga.

Dự luật cũng thể hiện sự ủng hộ của Quốc hội trong việc giúp Ukraine "duy trì năng lực phòng thủ và răn đe đáng tin cậy".

Tổng thống Trump vận động tranh cử với chủ trương chấm dứt xung đột với Nga, và chỉ trích gay gắt hàng trăm tỷ đô la chi cho Ukraine dưới thời người tiền nhiệm Joe Biden.

Ông Trump khẳng định rằng, dưới sự lãnh đạo của mình, Mỹ đang kiếm tiền thay vì chi tiền bằng cách bán vũ khí cho các thành viên NATO châu Âu, những nước muốn tiếp tục trang bị vũ khí cho Kiev.

Tuần trước, chính quyền Tổng thống Trump đã công bố chiến lược an ninh quốc gia mới, kêu gọi bình thường hóa quan hệ với Moscow, và cáo buộc các nhà lãnh đạo châu Âu thúc đẩy "những kỳ vọng phi thực tế" về triển vọng của Ukraine.

Washington đang thúc đẩy Kiev chấp nhận một thỏa thuận thỏa hiệp, cảnh báo rằng, vị thế quân sự của nước này sẽ tiếp tục xấu đi nếu xung đột kéo dài.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky đang phải đối mặt với tình trạng hỗn loạn trong nước ngày càng gia tăng sau vụ bê bối tham nhũng cấp cao dẫn đến việc trợ lý thân cận nhất của ông, Andrey Yermak, phải từ chức.