Đua nhau phát hành cổ phiếu, lên sàn

Trong khi các doanh nghiệp đua nhau chào bán cổ phần lần đầu (IPO), niêm yết và phát hành thêm để tăng vốn thì thanh khoản chung của thị trường lại rơi vào trạng thái trầm lắng.

Bội thực nguồn cung

Theo ghi nhận, ngay trong tháng 12, hàng loạt cái tên đình đám đã ấn định ngày "chào sân" hoặc chốt quyền tăng vốn. Trong đó, phiên giao dịch ngày 8-12 cũng là ngày không hưởng quyền để SSI chốt danh sách chào bán hơn 415 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỉ lệ 5:1.

Với giá chào bán 15.000 đồng/cổ phiếu, SSI dự kiến huy động hơn 6.200 tỉ đồng. Nếu tính cả đợt phát hành riêng lẻ hơn 104 triệu cổ phiếu vào cuối tháng 8, vốn điều lệ của SSI sau đợt này sẽ vượt mốc 24.900 tỉ đồng, tạm thời giành lại vị trí quán quân vốn điều lệ ngành chứng khoán.

Một phiên trước đó là ngày giao dịch không hưởng quyền của cổ phiếu VIC, trước khi Tập đoàn Vingroup chốt danh sách cổ đông để phát hành 3,85 tỉ cổ phiếu thưởng cho các cổ đông hiện hữu.

Hàng loạt thương vụ chào bán, phát hành thêm cổ phiếu đã hút một lượng tiền lớn ra khỏi thị trường

Không kém cạnh, Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) cũng vừa thông báo ngày 11-12 sẽ là ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu Công ty Chứng khoán VPBank (VPBankS, mã VPX). Với 1,875 tỉ cổ phiếu niêm yết và giá tham chiếu 33.900 đồng/cổ phiếu, vốn hóa của VPBankS khi lên sàn đạt xấp xỉ 64.000 tỉ đồng. Đáng nói, nhờ Nghị định 245/2025, VPBankS chỉ mất chưa đầy 30 ngày sau IPO để đưa cổ phiếu lên sàn, rút ngắn đáng kể so với quy trình 3 - 6 tháng trước đây.

Trước đó, vào cuối tháng 10, một "ông lớn" khác là Công ty Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS, mã TCX) cũng đã đưa hơn 2,31 tỉ cổ phiếu lên sàn HoSE chỉ sau một thời gian ngắn IPO. Với giá tham chiếu 46.800 đồng/cổ phiếu, vốn hóa của TCBS đạt hơn 108.000 tỉ đồng ngay phiên chào sân. Ngoài ra, thị trường cũng đang "nín thở" chờ đợi cổ phiếu VCK của Công ty Chứng khoán VPS chính thức niêm yết sau khi được cấp mã.

Không chỉ nhóm chứng khoán, ngành ngân hàng cũng gia nhập đường đua hút vốn. Cụ thể, Ngân hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank, mã CTG) vừa thông báo sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 18-12 để phát hành gần 2,4 tỉ cổ phiếu trả cổ tức, trở thành đợt chia cổ tức bằng cổ phiếu lớn nhất ngành ngân hàng trong năm 2025.

Dòng tiền bị "nhốt"

Sự xuất hiện của hàng tỉ cổ phiếu mới lẽ ra phải mang lại sự sôi động cho thị trường nhưng thực tế lại ghi nhận diễn biến trái chiều. Thanh khoản thị trường vẫn lình xình quanh mốc 20.000 tỉ đồng/phiên, thua xa mức kỷ lục 50.000 - 80.000 tỉ đồng hồi giữa năm, thời điểm chưa có đợt phát hành hoặc niêm yết mới nào.

Lý giải hiện tượng này, ông Trần Quốc Toàn, Giám đốc Chi nhánh 2 - Hội sở Công ty Chứng khoán Mirae Asset (MAS), cho rằng lo ngại về sự "bội thực" cổ phiếu của thị trường là hoàn toàn có cơ sở. Trong bối cảnh dòng vốn đầu tư không quá dồi dào, việc hút hàng chục ngàn tỉ đồng vào các thương vụ IPO và phát hành thêm đã gây áp lực trực tiếp lên thanh khoản.

"Dòng tiền bị phân tán - thay vì chảy vào giao dịch thứ cấp (mua bán hằng ngày) để nâng đỡ chỉ số, tiền mặt lại bị "hút" vào các thương vụ phát hành sơ cấp. Điều này khiến thị trường rơi vào trạng thái hụt thanh khoản trong ngắn hạn" - ông Toàn nhận định.

Đồng quan điểm, TS Hồ Sỹ Hòa, Giám đốc nghiên cứu và tư vấn đầu tư của Công ty Chứng khoán DNSE, chỉ ra rằng các thương vụ IPO tỉ USD như của VPBankS, VPS hay TCBS đã thu hút lượng lớn nhà đầu tư cá nhân.

Đơn cử, vụ IPO của VPS, nhà đầu tư cá nhân chiếm tới 98% lượng quan tâm. Tuy nhiên, sau khi nộp tiền mua IPO, nhà đầu tư phải chờ cổ phiếu niêm yết mới có thể giao dịch. Khoảng thời gian chờ đợi này khiến dòng tiền bị "đóng băng" tạm thời và chưa thể quay lại thị trường.