Đức cân nhắc trả tiền cho người di cư Syria tự nguyện hồi hương

Theo tạp chí Focus dẫn nguồn từ chính phủ Đức, đề xuất trả tiền cho người di cư Syria tự nguyện hồi hương được đưa ra trong bối cảnh sự ủng hộ dành cho đảng Thay thế cho Đức (AfD) - đảng đang tích cực vận động tranh cử dựa trên các vấn đề di cư - đạt mức cao kỷ lục.

Đức là một trong những điểm đến chính của người di cư Syria chạy trốn khỏi cuộc nội chiến trong cuộc khủng hoảng di cư năm 2014 - 2015, sau khi Thủ tướng Đức lúc bấy giờ là bà Angela Merkel áp dụng chính sách mở cửa nhập cư.

Theo số liệu của Bộ Nội vụ Đức, tính đến tháng 8/2025, có hơn 951.000 người di cư Syria đang sinh sống tại Đức. Trên 500.000 người có giấy phép cư trú tạm thời gắn liền với quy chế tị nạn hoặc bảo vệ bổ sung, trong khi số người tự nguyện trở về Syria vẫn còn tương đối thấp - Focus đưa tin.

Ông Roman Poseck - Bộ trưởng Bộ Nội vụ bang Hessen ở miền Trung nước Đức - lập luận rằng ngay cả việc trợ cấp hàng chục nghìn Euro cho mỗi người tị nạn để họ hồi hương cũng sẽ đáng giá về lâu dài. Nguyên nhân là bởi nếu không có chính sách trả tiền nói trên, Berlin sẽ phải chi nhiều hơn nữa cho người di cư Syria ở tại Đức. Theo hệ thống hiện hành, khoản tiền trợ cấp hồi hương tự nguyện trung bình khoảng 1.000 Euro (1.163 USD).

Bộ trường Poseck nói với Focus: "Các khoản trợ cấp ở mức 4 chữ số hoặc thậm chí ở mức 5 chữ số vẫn được coi là một khoản lợi cho nước Đức khi so sánh với chi phí dài hạn của các phúc lợi xã hội".

Truyền thông Đức đưa tin hồi tháng 4 rằng Berlin hiện đang từ chối 95% trong tổng số đơn xin tị nạn mới của người di cư Syria. Thủ tướng Đức Friedrich Merz hồi tháng 3 cho biết có tới 80% người di cư Syria sống ở Đức có thể trở về quê hương trong 3 năm tới. Sau đó, ông cho tuyên bố này xuất phát từ Tổng thống lâm thời Syria Ahmed al-Sharaa - người đã phủ nhận việc đưa ra tuyên bố và gọi con số này là phóng đại.

Ông Merz - người gần đây được đánh giá là nhà lãnh đạo không được lòng dân nhất châu Âu - đang phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng từ phe cánh hữu. Theo một cuộc thăm dò dư luận hồi tháng 4, đảng AfD đã nổi lên như đảng được yêu thích nhất ở Đức, vượt qua Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo của Thủ tướng Merz về mức độ ủng hộ của người dân. Đảng cánh hữu này đã giành chiến thắng bất chấp sự tẩy chay của tất cả các đảng chính thống và những cáo buộc cực đoan từ phía các nhà phê bình.