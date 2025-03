Đức Giang, FPT, Viettel, Thaco… tấp nập khởi công loạt “siêu dự án” tổng hàng trăm nghìn tỷ tại Thanh Hoá, Đà Nẵng, Bình Dương

Ngay đầu năm 2025, loạt dự án quy mô lớn rục rịch khởi động. Trong đó, ở miền Bắc, Tổ hợp Hóa chất Đức Giang với tổng vốn đầu tư 12.000 tỷ theo thông tin từ chủ đầu tư đã khởi công vào ngày 17/2, chia thành 3 giai đoạn đầu tư. Cụ thể,

+ Giai đoạn 1, nhà máy sẽ sản xuất 151.000 tấn hóa chất/năm. Trong đó, có 50.000 tấn xút NaOH quy đặc 100%, 30.000 tấn chất xử lý nước (PAC), 20.000 tấn bột tẩy trắng Ca, 15.000 tấn axit HCI...

+ Giai đoạn 2: sản phẩm nhựa dẻo PVC sẽ ra đời và đây cũng là lần đầu tiên Việt Nam sản xuất được sản phẩm có công nghệ chế biến phức tạp này.

Theo CTCP Tập đoàn hóa chất Đức Giang, khi hoàn thành, đây sẽ trở thành tổ hợp hóa chất lớn nhất Việt Nam. Dự án này được lãnh đạo công ty xem là “át chủ bài” trong tương lai, khi hoạt động kinh doanh của nhà máy tại Lào Cai đã đến giai đoạn không thể phát triển thêm.

Một dự án quy mô khác là Nhà máy sản xuất vải Billion Union Việt Nam do Công ty TNHH Dệt Billion Union Thanh Hóa có vốn từ Singapore cũng khởi công vào ngày 17/2. Nhà máy xây dựng tại xã Tân Trường (thị xã Nghi Sơn) có quy mô diện tích 32,5ha, tổng vốn đầu tư khoảng 70 triệu USD (1.600 tỷ đồng). Mục tiêu sẽ sản xuất vải và hoàn thiện sản phẩm dệt với công suất 60 tấn/ngày, tương đương 18.000 tấn/năm (120 triệu m2 vải/năm) và được chia làm 3 giai đoạn đầu tư, vận hành.

Cùng với nỗ lực hỗ trợ các dự án chuẩn bị bước vào lộ trình khởi động, tỉnh Thanh Hóa, Ban Quản lý KKTNS và các Khu công nghệ (KCN) cũng đang tiếp tục tháo gỡ khó khăn để các dự án đang trong quá trình triển khai sớm. Một số dự án lớn đáng chú ý gồm: Nhà máy sản xuất vật liệu bảo ôn và tấm thạch cao Long Sơn; Cảng Container Long Sơn; Nhà máy cơ khí công nghệ cao Nghi Sơn; Dự án hạ tầng KCN số 3, số 17, số 20, Đồng Vàng, luyện kim; KCN Lam Sơn - Sao Vàng. Đồng thời tăng tốc các thủ tục triển khai chấp thuận đầu tư các dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Nghi Sơn; KCN phía Tây Tp.Thanh Hóa...

Ngay quý 1/2025, Dây chuyền 3 Nhà máy luyện cán thép Nghi Sơn số 2; Nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông cốt thép công nghệ cao Đại Dương; Nhà máy cơ khí công nghệ cao Nghi Sơn cũng đã có lộ trình đưa vào vận hành khai thác.

Tương tự, UBND Tp.Đà Nẵng trong báo cáo mới đây cũng cho biết đang gỡ các vướng mắc, tạo điều kiện cho các dự án lớn sớm triển khai. Dự kiến, ngoài các dự án được tháo gỡ theo Nghị quyết số 170/2024/QH15, trong nửa đầu năm 2025 sẽ có những dự án lớn được khởi công với tổng vốn đầu tư khoảng trên 100.000 tỷ đồng.

Đơn cử là dự án Làng Vân  với tổng vốn đầu tư 14.000 t ỷ đồng; tổ hợp Công viên châu Á, dự án Tổ hợp pháo hoa quốc tế trên 40.000 t ỷ đồng; các công trình, dự án của Tập đoàn FPT trên 5.000 t ỷ đồng; dự án Khu Công nghệ thông tin của Tập đoàn Viettel trên 2.000 t ỷ đồng…

Đà Nẵng cũng ra chủ trương đầu tư đưa vào hoạt động thêm 3 Khu công nghiệp mới với quy mô khoảng 745ha và 2 cụm công nghiệp với quy mô khoảng 90ha….

Ở phía Nam, ghi nhận trong cuộc họp cuối năm qua, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương nhấn mạnh năm 2025 là năm cuối của nhiệm kỳ. Theo đó, Bình Dương sẽ tập trung nguồn lực cho các công trình trọng điểm quy mô lớn. Dự kiến, tỉnh sẽ khởi công xây dựng các dự án: Khu công nghiệp cơ khí hỗ trợ, Khu công nghệ thông tin tập trung, cảng sông An Tây , đường Vành đai 4 Tp.HCM.

Trong đó, dự án cảng sông An Tây dự kiến có quy mô khoảng 180ha, trong đó diện tích khu cảng khoảng 97ha, diện tích khu đô thị - tái định cư khoảng 83ha . Cảng sông An Tây sẽ được đặt tại phía Nam phường An Tây (TP Bến Cát, Bình Dương), giáp ranh bờ sông Sài Gòn, kết nối trực tiếp với hai cảng lớn là Cái Mép - Thị Vải (Bà Rịa - Vũng Tàu) và Cát Lái (Tp.HCM). Dự án có tổng vốn đầu tư 2.279 tỷ đồng, trong đó 453 tỷ đồng là kinh phí giải phóng mặt bằng. Vốn đầu tư thực hiện dự án thuộc sở hữu của nhà đầu tư, vốn vay và vốn huy động khác.

Một dự án giao thông trọng điểm đi qua cảng An Tây sẽ được khởi công vào năm 2025 là đường Vành đai 4 Tp.HCM. Dự án Vành đai 4 Tp.HCM đoạn qua Bình Dương dài hơn 47km với tổng mức đầu tư 18.993 tỷ đồng.

Năm nay, Bình Dương cũng dự kiến khởi công dự án Khu công nghiệp cơ khí hỗ trợ tại Tp.Tân Uyên. Dự án này do Tập đoàn Trường Hải (Thaco) đầu tư xây dựng với tổng vốn đầu tư lên đến 26.000 tỷ đồng. Theo lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương, việc hình thành một khu công nghiệp cơ khí hỗ trợ có ý nghĩa quan trọng, giúp cộng đồng doanh nghiệp trong nước lớn mạnh, tham gia sâu vào chuỗi sản xuất toàn cầu.

Ngoài ra, trong năm 2025, Bình Dương cũng sẽ khởi công dự án Khu Công nghệ thông tin (CNTT) tập trung với quy hoạch dự kiến tổng diện tích 15,47 ha tại phường Hòa Phú (Tp.Thủ Dầu Một). Dự án có tổng vốn khái toán ban đầu khoảng 10.000 tỷ đồng.