Đức Giang, Gemadept, Hải An, Thiên Long góp mặt trong danh sách DN có doanh thu dưới 1 tỷ USD tốt nhất châu Á của Forbes

Forbes gần đây đã công bố danh sách Forbes Asia’s Best Under A Billion (doanh nghiệp có doanh thu dưới một tỷ USD tốt nhất châu Á) năm 2023.



Danh sách Best Under A Billion năm nay tôn vinh 200 công ty niêm yết vừa và nhỏ trong khu vực châu Á đã đạt được kết quả kinh doanh ấn tượng bất chấp những trở ngại toàn cầu như lạm phát và chi phí vốn tăng cao.

Việt Nam có 4 đại diện góp mặt trong danh sách Forbes Asia’s Best Under A Billion năm nay bao gồm: CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (DGC), CTCP Gemadept (GMD), CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HAH) và CTCP Tập đoàn Thiên Long (TLG). Doanh thu của các công ty trên lần lượt là 617 triệu USD, 167 triệu USD, 137 triệu USD và 150 triệu USD.

Danh sách năm nay tập trung vào sản xuất chip và các ngành liên quan. Chất bán dẫn xuất hiện trong các vật dụng hàng ngày như điện thoại thông minh, thiết bị gia dụng và ô tô, nhu cầu về chất bán dẫn đã tăng vọt trong ba năm qua với việc áp dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, thị trường chất bán dẫn dự kiến sẽ giảm đi phần nào trong năm nay do gián đoạn nguồn cung toàn cầu.

Những công ty khác trong danh sách năm nay còn bao gồm các công ty cung cấp giải pháp CNTT làm nền tảng cho quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, hậu cần và sản xuất cũng như các ngành công nghiệp khác.

Trong khi đó, các doanh nghiệp dựa vào chi tiêu của người tiêu dùng như nhà hàng, giải trí và thể thao, tiếp tục ghi nhận doanh số bán hàng tăng lên khi các hạn chế về Covid-19 được dỡ bỏ. Danh sách năm nay bao gồm 58 người công ty đã góp mặt từ năm trước.