Đúng 10 ngày nữa, Việt Nam sẽ đón một sân bay quốc tế hoạt động trở lại sau hơn 6 tháng tạm đóng cửa

Chiều 8/12, ông Hoàng Phú Hiền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã trực tiếp kiểm tra hiện trường và họp với các đơn vị liên quan về tiến độ dự án nâng cấp, cải tạo tại Cảng hàng không quốc tế Vinh, đồng thời rà soát công tác chuẩn bị cho Lễ khánh thành các hạng mục sắp hoàn thành.

Theo báo cáo từ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV), hiện các dự án đang được đẩy mạnh thi công để bảo đảm mốc đưa Cảng hàng không quốc tế Vinh trở lại khai thác ngày 19/12/2025.

Tại buổi làm việc, tiến độ của 3 dự án trọng điểm đã được báo cáo. Cụ thể:

Đối với Dự án cải tạo Nhà ga quốc nội, đến đầu tháng 12/2025 đã hoàn thành gần như toàn bộ khối lượng. Hệ thống kết cấu thép, vách kính, mái sảnh, lát đá granite, trần và ốp Alu hoàn thành 100%.

Các hạng mục M&E (điện nguồn, điện nhẹ, điều hòa, thoát nước, chữa cháy – báo cháy…) đều đã lắp đặt đầy đủ. Hồ sơ hoàn công, nghiệm thu phòng cháy chữa cháy đã được phê duyệt; Sở Xây dựng Nghệ An đang kiểm tra hồ sơ nghiệm thu công trình, tạo cơ sở để bàn giao đưa vào vận hành.

Về Dự án mở rộng, cải tạo sân đỗ máy bay, quy mô nâng cấp lên 9 vị trí đỗ máy bay code C. Đến tháng 12/2025, toàn bộ các hạng mục chính như phá dỡ, thi công cọc neo, rải nền CPĐD đã hoàn thành 100%. Dự án được khai thác theo 2 giai đoạn: giai đoạn 1 đưa 4 vị trí đỗ vào hoạt động từ ngày 19/12/2025; giai đoạn 2 thi công phần còn lại, dự kiến hoàn thành trước ngày 30/12/2025 và đưa vào sử dụng từ ngày 1/2/2026.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền và đoàn công tác kiểm tra dự án nâng cấp sân bay quốc tế Vinh. (Ảnh: ACV)

Đáng chú ý, dự án sửa chữa đường cất hạ cánh và đường lăn - hạng mục có mức đầu tư lớn nhất - cũng đã hoàn tất các phần việc trọng yếu. Tính đến ngày 7/12/2025, hệ thống đèn hiệu đã lắp đặt và hiệu chỉnh xong; hệ thống ILS được di dời, lắp đặt, chạy thử ổn định; phương thức bay mới đã được Cục Hàng không Việt Nam phê duyệt. Công đoạn đo ma sát và vệ sinh bề mặt đường băng thực hiện từ ngày 10-18/12/2025.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao nỗ lực của các đơn vị và nhấn mạnh mục tiêu: Đưa toàn bộ công trình vào khai thác thương mại trở lại từ ngày 19/12/2025. Bên cạnh đó, tỉnh cũng chỉ đạo các sở ngành hỗ trợ công tác vệ sinh môi trường, chuẩn bị cho lễ khánh thành và bố trí không gian quảng bá du lịch Nghệ An ngay tại nhà ga mới.

Sân bay Vinh được đưa vào khai thác cuối năm 2003, công suất thiết kế 2,75 triệu khách/năm, có từ 21-26 chuyến bay mỗi ngày. Tháng 7/2023, sân bay từng phải dừng hoạt động gần 16 giờ do hư hỏng đường băng.

Đến ngày 1/7, sân bay Vinh bắt đầu đóng cửa tạm thời, dừng hoạt động trong 6 tháng. Theo thông báo của Cục Hàng không Việt Nam, việc đóng cửa nhằm triển khai dự án "Sửa chữa đường cất hạ cánh, đường lăn", đồng thời đảm bảo các yêu cầu về an toàn khai thác, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, an toàn lao động trong quá trình thi công.

Sự trở lại của Sân bay Vinh với hạ tầng nâng cấp đồng bộ sẽ là động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội và du lịch địa phương trong dịp cao điểm cuối năm.