Dùng 90 tài khoản tại 9 ngân hàng để luân chuyển tiền, 14 người bị khởi tố liên quan dòng tiền khoảng 500 tỷ đồng

Ngày 24/8/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về các tội “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc” trên mạng Internet. Cơ quan điều tra đồng thời khởi tố 14 bị can, trong đó ra lệnh bắt tạm giam 6 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc thông qua các cổng game “KUBET.net” và “B52.club.bid”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vụ án có yếu tố xuyên quốc gia khi một số đối tượng người Đài Loan được xác định đã thuê nhóm người Việt Nam thực hiện các công việc liên quan đến việc chuyển, nhận tiền phục vụ hoạt động đánh bạc.

Các đối tượng liên lạc, điều hành công việc thông qua phần mềm Telegram và sử dụng hình thức mua bán tiền điện tử để thực hiện giao dịch. Cách thức này được cho là giúp việc chuyển tiền diễn ra qua nhiều lớp trung gian, gây khó khăn cho quá trình xác minh dòng tiền.

Vận hành 24/24 giờ với hàng chục tài khoản ngân hàng

Cơ quan điều tra xác định, trong khoảng thời gian từ tháng 9/2024 đến tháng 1/2025, nhóm đối tượng người Việt Nam do Nguyễn Thế Anh (sinh năm 1989, trú tại Hà Nội) cầm đầu đã tổ chức hoạt động phục vụ việc chuyển, nhận tiền liên quan đến đường dây.

Nhóm này sử dụng khoảng 90 tài khoản ngân hàng được mở tại 9 ngân hàng khác nhau. Các đối tượng đồng thời thuê một căn hộ tại Chung cư Greenstar, Phạm Văn Đồng, phường Phú Diễn, Hà Nội để làm nơi hoạt động.

Các đối tượng trong vụ án (Ảnh: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an)

Đáng chú ý, đường dây được tổ chức theo hai ca nhằm duy trì hoạt động liên tục 24/24 giờ. Các đối tượng có nhiệm vụ theo dõi giao dịch, thực hiện chuyển và nhận tiền, đồng thời quét mã sinh trắc học trên các tài khoản ngân hàng theo yêu cầu.

Theo cơ quan Công an, hoạt động của nhóm này liên quan khoảng 131.320 tài khoản đánh bạc, với tổng số tiền được xác định bước đầu sử dụng vào hoạt động đánh bạc lên tới khoảng 500 tỷ đồng.

Việc sử dụng số lượng lớn tài khoản ngân hàng được cho là một trong những phương thức nhằm phân tán dòng tiền. Các đối tượng không chỉ sử dụng những tài khoản trực tiếp phục vụ giao dịch mà còn dùng hàng trăm tài khoản khác làm tài khoản trung gian, liên tục chuyển tiền qua lại.

Cách thức này khiến dòng tiền được chia nhỏ và luân chuyển qua nhiều tài khoản, qua đó gây khó khăn cho việc phát hiện, truy vết và xác định những cá nhân có liên quan.

Tiếp tục làm rõ dấu hiệu rửa tiền

Sau khi khởi tố vụ án và các bị can, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục mở rộng điều tra, tập trung xác minh các tài khoản trung gian cũng như những tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động của hai cổng game “KUBET.net” và “B52.club.bid”.

Đặc biệt, cơ quan điều tra đang làm rõ các dấu hiệu liên quan đến hành vi rửa tiền và những hành vi vi phạm pháp luật khác nếu có để xử lý theo quy định.

Vụ án cho thấy hoạt động đánh bạc trên không gian mạng có thể được tổ chức với quy mô lớn, sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng và phương thức thanh toán khác nhau để che giấu dòng tiền. Việc vận hành theo ca, sử dụng nhiều tài khoản trung gian và liên tục luân chuyển tiền cũng đặt ra thách thức không nhỏ đối với công tác phát hiện, điều tra.

Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo người dân không tham gia các website, cổng game có dấu hiệu tổ chức đánh bạc; không làm đại lý, trung gian nạp hoặc rút tiền, không lôi kéo người khác tham gia đánh bạc trên mạng.

Người dân cũng được khuyến cáo không cho thuê, cho mượn, mua bán hoặc giao tài khoản ngân hàng cho người khác sử dụng, đặc biệt trong trường hợp không rõ mục đích giao dịch. Đây có thể là những tài khoản được sử dụng để thực hiện các giao dịch bất hợp pháp và gây khó khăn cho cơ quan chức năng trong quá trình truy vết dòng tiền.

Cơ quan Công an đề nghị người dân chủ động cung cấp thông tin khi phát hiện các hoạt động tổ chức đánh bạc, cá cược trái phép trên không gian mạng, góp phần phòng ngừa và đấu tranh với loại tội phạm này.

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

Hân Ly