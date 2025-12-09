Đừng bỏ qua: 5 dấu hiệu ở bàn chân cảnh báo sức khỏe có vấn đề!

Bạn có biết rằng bàn chân có thể tiết lộ những tín hiệu đầu tiên về các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng trong cơ thể? Đừng chủ quan nếu phát hiện 5 triệu chứng dưới đây ở đôi chân của mình, bởi chúng có thể là lời cảnh báo quan trọng từ bên trong.

Dấu hiệu cảnh báo sớm từ bàn chân

Mỗi ngày chúng ta di chuyển, hoạt động đều nhờ vào sự nâng đỡ vững chắc của đôi bàn chân. Tuy nhiên, khi chân xuất hiện những biểu hiện bất thường, đó có thể là tín hiệu sớm cho thấy cơ thể đang gặp vấn đề ở một bộ phận nào đó. Hãy chú ý quan sát 5 triệu chứng sau ở bàn chân, đừng nên xem nhẹ.

1. Đau gót chân: Dấu hiệu của viêm cân gan chân

Nếu bạn cảm thấy đau nhói như kim châm ở gót chân mỗi khi bước xuống đất vào buổi sáng, sau khi đi lại vài bước thì đỡ hơn nhưng lại đau trở lại khi đứng lâu hoặc nghỉ ngơi, đây có thể là biểu hiện điển hình của viêm cân gan chân (plantar fasciitis). Tình trạng này thường không phải do xương mà là do dải cân gan chân bị kéo căng quá mức, làm việc quá sức dẫn đến viêm vô khuẩn. Nếu kéo dài, viêm có thể kích thích mọc gai xương gót chân.

Bạn nên thay đôi giày có phần đế hỗ trợ tốt, tránh đi giày đế phẳng hoàn toàn hoặc lót giày quá mỏng. Thường xuyên thực hiện động tác gập mũi chân và kéo căng cơ sau cẳng chân giúp thư giãn dải cân gan chân hiệu quả. Kiểm soát cân nặng cũng là cách để giảm áp lực lên đôi chân. Nếu cơn đau kéo dài trên 2 tuần hoặc đau dữ dội, hãy tới gặp bác sĩ để được hỗ trợ vật lý trị liệu khi cần thiết. Trong một số trường hợp, đau gót chân còn liên quan tới bệnh gout, viêm khớp hoặc viêm cột sống dính khớp, đặc biệt là ở người trẻ tuổi bị đau gót chân kéo dài nên đặc biệt lưu ý.

2. Chân lạnh, tê bì: Cảnh báo bệnh mạch máu và thần kinh

Nếu thời tiết không lạnh mà chân bạn luôn cảm thấy lạnh, da bàn chân nhợt nhạt hoặc tím tái, đi kèm tê bì, cảm giác như kim châm, nhất là sau khi đi bộ một đoạn thì bắp chân đau mỏi phải nghỉ một lúc mới đi tiếp được (hiện tượng này gọi là "chứng đau cách hồi"), có thể mạch máu ở chi dưới đang gặp vấn đề. Ví dụ như hẹp động mạch do xơ vữa động mạch.

Nếu cảm giác tê bì như mang tất dày, cả hai chân đều bị, có cảm giác "dẫm lên bông" thì cần cảnh giác với bệnh thần kinh ngoại biên do đái tháo đường hoặc tổn thương dây thần kinh do vấn đề ở thắt lưng.

Bạn có thể tự kiểm tra bằng cách sờ lên mu bàn chân để cảm nhận mạch đập của động mạch mu chân, so sánh nhiệt độ giữa hai bàn chân. Nên thường xuyên kiểm tra mức đường huyết để nắm rõ tình trạng sức khỏe. Khi xuất hiện các triệu chứng này, bạn nên tới chuyên khoa mạch máu, nội tiết hoặc thần kinh để được thăm khám bằng siêu âm mạch, điện cơ để xác định nguyên nhân.

3. Chuột rút ở chân: Không chỉ là mệt mỏi thông thường

Thỉnh thoảng bị chuột rút có thể do mệt mỏi, nhiễm lạnh hay thiếu nước. Tuy nhiên nếu bạn thường xuyên bị chuột rút, nhất là khi đang ngủ nửa đêm bị đau tỉnh giấc, thì cần cảnh giác. Nguyên nhân có thể do rối loạn điện giải như thiếu canxi, magie. Có thể liên quan đến bệnh thận ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa. Ngoài ra, các vấn đề tuần hoàn như giãn tĩnh mạch chi dưới hoặc huyết khối tĩnh mạch sâu cũng có thể khiến chất chuyển hóa tích tụ gây chuột rút. Một số bệnh lý về tuyến giáp hoặc hệ thần kinh cũng có thể gây co cơ.

Khi bị chuột rút, nên lập tức kéo giãn chậm rãi cơ bị chuột rút theo hướng ngược lại (ví dụ nếu co cơ ngón chân thì dùng tay kéo ngón chân về phía cơ thể), đồng thời xoa bóp nhẹ nhàng. Hãy bổ sung thêm thực phẩm giàu canxi (sữa, các sản phẩm từ đậu) và magie (hạt, rau xanh đậm) trong chế độ ăn hàng ngày. Nếu sau khi điều chỉnh mà vẫn bị chuột rút thường xuyên, hãy tới khoa xương khớp, thận hoặc nội tiết để được kiểm tra.

4. Bàn chân có mùi khó chịu: Nguy cơ nhiễm nấm da

Mồ hôi chân vốn không có mùi, nhưng khi bị vi khuẩn trên da phân hủy sẽ gây ra mùi khó chịu. Nếu chân bạn có mùi nặng, kèm theo hiện tượng da giữa các ngón chân bị trắng, ẩm, lở loét, ngứa thì khả năng cao là bạn đã bị nấm da chân (còn gọi là bệnh "chân vận động viên" - athlete’s foot), một dạng nhiễm nấm. Nếu da bàn chân hoặc hai bên bàn chân xuất hiện lớp da dày, nổi mụn nước nhỏ cũng là biểu hiện của nhiễm nấm.

Bệnh nấm da chân có khả năng lây lan, có thể lan sang tay, móng (gây ra móng tay/móng chân bị nấm), thậm chí dẫn đến các biến chứng nặng như viêm mô tế bào. Bạn nên lau khô chân kỹ sau khi rửa, đặc biệt là giữa các ngón. Nên thay đổi giày dép thường xuyên, đảm bảo giày được khô ráo. Nên đi tất cotton, giày da thật hoặc giày lưới thoáng khí. Nếu nghi ngờ nhiễm nấm, nên tới khám da liễu, tuyệt đối không tự ý dùng kem chứa corticoid vì có thể làm bệnh nặng hơn. Bác sĩ sẽ kê đơn thuốc chống nấm phù hợp.

5. Da chân khô nứt: Đừng coi thường!

Nếu bàn chân bị nứt do khô da, chỉ cần chú trọng dưỡng ẩm có thể cải thiện. Nhưng nếu vùng gót chân hoặc rìa bàn chân có lớp da dày bất thường, thô ráp, nứt nẻ và bong tróc liên tục, trước tiên cần loại trừ khả năng bị nấm da thể tăng sừng, một dạng nhiễm nấm da thầm lặng, không ngứa nhưng da dày cộm.

Ngoài ra, đây còn có thể là biểu hiện của các bệnh da liễu như dày sừng lòng bàn tay, bàn chân, chàm mạn tính. Đặc biệt, những bệnh lý toàn thân như suy giáp có thể khiến da khô ráp, đái tháo đường làm giảm dinh dưỡng và khả năng liền vết thương của da, khiến da nứt nẻ dễ nhiễm trùng. Thiếu một số loại vitamin cũng ảnh hưởng đến tình trạng da.

Bạn nên ngâm chân bằng nước ấm, dùng đá bọt chà nhẹ vùng da dày để tẩy tế bào chết một cách dịu nhẹ. Nên đều đặn bôi kem dưỡng ẩm có chứa ure, vitamin E, mang tất cotton qua đêm để tăng hiệu quả dưỡng da. Nếu dưỡng ẩm không có tác dụng, tình trạng nứt nẻ tái đi tái lại, hãy tới gặp bác sĩ da liễu để được chẩn đoán, loại trừ nhiễm nấm và các bệnh lý khác.

Đừng chủ quan với những dấu hiệu bất thường ở bàn chân

Mỗi tối trước khi đi ngủ, bạn hãy dành ra một phút để quan sát đôi chân, xem có gì bất thường không. Nên lựa chọn giày dép vừa vặn, mang lại cảm giác thoải mái và giữ vệ sinh chân sạch sẽ, khô ráo.

Nếu có những triệu chứng ở chân kéo dài không thuyên giảm, tái phát nhiều lần, diễn tiến nặng dần hoặc đi kèm các biểu hiện bất thường toàn thân như khát nhiều, tiểu nhiều, cân nặng thay đổi không rõ nguyên nhân, tuyệt đối không nên chủ quan mà hãy đi khám kịp thời để xác định nguyên nhân.