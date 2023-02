Dùng cổ phiếu làm tài sản đảm bảo, PC1 sắp "hút" 1.200 tỷ đồng từ trái phiếu

HĐQT CTCP Tập đoàn PC1 (mã chứng khoán: PC1) đã thông qua Nghị quyết về phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ 2022. Cụ thể, PC1 dự kiến phát hành 12.000 trái phiếu mệnh giá 100 triệu đồng, tương ứng tổng giá trị huy động dự kiến là 1.200 tỷ đồng, được chia làm 2 đợt phát hành.

Trong đó, đợt 1 dự kiến vào tháng 3-4/2023, với khối lượng 3.000 trái phiếu. Phần còn lại được phát hành và đợt 2, dự kiến diễn ra trong tháng 5-6/2023. Đại lý phát hành là Chứng khoán Bản Việt.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo, được phát hành riêng lẻ thông qua đại lý theo hình thức bút toán ghi sổ. Kỳ hạn trái phiếu là 5 năm, được áp dụng lãi suất cố định 10%/năm trong 2 kỳ tính lãi đầu tiên. Các kỳ còn lại được tính bằng tổng của 3,5% cộng lãi suất tham chiếu nhưng không thấp hơn 10%/năm.

Tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu trên là cổ phiếu PC1 thuộc sở hữu của bên thứ 3, tỷ lệ tài sản đảm bảo trên tổng giá trị phát hành là 150%, và mức duy trì tối thiểu 120%. Trong trường hợp tỷ lệ giảm xuống thấp hơn, PC1 hoặc bên cầm cố phải bổ sung tài sản để bù đắp.

Diễn biến cổ phiếu PC1 trên thị trường

Theo kế hoạch, phần lớn số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được PC1 sử dụng để đầu tư vào lĩnh vực phát triển bất động sản khu công nghiệp, thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần của CTCP Western Pacific, dự kiến hơn 1.100 tỷ đồng. Còn lại khoảng 90 tỷ đồng sẽ được doanh nghiệp dùng để bổ sung vốn lưu động cho Công ty.

Ngoài ra, PC1 đã có văn bản giải trình về việc chậm công bố thông tin liên quan đến phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ. Doanh nghiệp cho biết đã công bố thông tin tại chuyên trang trái phiếu doanh nghiệp của HNX, nhưng do sai sót đã chưa công bố trong vòng 24 giờ đối với HoSE. “Công ty sẽ rút kinh nghiệm và cam kết tiếp tục thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định về trách nhiệm công bố thông tin trên thị trường chứng khoán”, PC1 khẳng định.

Về tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2022 ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 2.339 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả, lợi nhuận sau thuế đạt 275 tỷ đồng, tăng gần 48% so với quý 4/2021. Đây cũng là mức lợi nhuận theo quý cao nhất của công ty kể từ năm 2014 đến nay.

Luỹ kế cả năm 2022, PC1 ghi nhận doanh thu thuần đạt 8.333 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 527 tỷ đồng, lần lượt giảm 15% và 31% so với năm 2021. So với kế hoạch, doanh nghiệp mới chỉ hoàn thành 76% mục tiêu doanh thu và 80% mục tiêu lợi nhuận năm 2022. Theo giải trình, lợi nhuận sau thuế giảm mạnh chủ yếu do chi phí tài chính tăng so với cùng kỳ khi 3 dự án điện gió đi vào vận hành nên chi phí lãi vay phát sinh không còn được vốn hoá, cùng với đó là lãi suất vay ngắn hạn cao và tỷ giá VND/USD có xu hướng tăng.