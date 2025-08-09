Đừng để 4 thứ này trong tủ lạnh quá lâu, nếu không chúng có thể trở thành thủ phạm gây ung thư, càng để lâu càng nguy hiểm!

Bạn nghĩ rằng mình có thể "đóng băng mọi rủi ro" chỉ bằng cách nhét tất cả mọi thứ vào tủ lạnh sao? Không phải vậy. Thực tế là một số thực phẩm bạn nghĩ là an toàn thực ra có thể trở thành nơi sinh sôi của ung thư nếu để quá lâu.

Bài viết hôm nay sẽ giải thích rõ ràng: 4 loại thực phẩm này không nên để lâu trong tủ lạnh. Để càng lâu, chúng càng nguy hiểm, thậm chí một số còn liên quan đến nguy cơ ung thư.

Rau lá nấu chín để tủ lạnh qua đêm

Nhiều người thường tiết kiệm khi nấu ăn, nấu một đĩa rau lớn rồi hâm nóng lại phần thức ăn thừa để ăn vào ngày hôm sau. Thoạt nhìn, điều này có vẻ tiết kiệm, nhưng thực tế, nó có thể khiến họ hấp thụ nitrit.

Theo BS dinh dưỡng Vũ Đại Dương (làm việc tại TP.HCM), nitrit là một hợp chất được chuyển hóa từ nitrat trong quá trình bảo quản rau củ. Bản thân nó không độc hại, nhưng khi gặp protein trong cơ thể, nó sẽ tổng hợp nitrosamine.

Tổ chức Y tế Thế giới phân loại nitrosamine là chất gây ung thư loại 2A, gây ung thư ở động vật và bị nghi ngờ cao gây ung thư ở người.

Đặc biệt đối với các loại rau lá chứa nhiều nitrat, chẳng hạn như rau bina, cần tây và rau muống. Hàm lượng nitrit tăng mạnh khi bảo quản lạnh kéo dài. Các nghiên cứu đã chỉ ra hàm lượng nitrit trong rau bina có thể tăng gấp đôi sau 24 giờ bảo quản lạnh qua đêm. Tuy nhiên, việc hâm nóng lại ở thời điểm này thực sự có thể ổn định hàm lượng nitrit.

Đừng tự an ủi mình bằng câu: "Gia đình tôi ăn món này nhiều năm rồi mà chẳng có vấn đề gì". Ung thư không phải là bệnh cảm đột ngột xuất hiện. Nó có thể âm thầm tích tụ trong cơ thể bạn từng ngày, suốt 10 năm.

Lời khuyên: Nấu các món ăn với lượng vừa phải. Cố gắng nấu chín rau lá ngay trước khi ăn. Nếu còn thức ăn thừa, đừng để quá 24 giờ. Đừng hâm nóng lại 3 lần trở lên vì sẽ "vắt kiệt từng giọt dinh dưỡng".

Thịt chế biến sẵn lấy ra ăn rồi lại cất tủ lạnh để ăn tiếp

Bạn luôn có 1 hoặc 2 gói giăm bông, thịt nguội, đùi gà hầm trong tủ lạnh? Nhiều người mua chúng vì tiện lợi, tích trữ và nếu không ăn hết thì nhét lại vào tủ đông. Chúng trông có vẻ lành mạnh nhưng những loại thịt nấu chín này mới thực sự là "sát thủ vô hình".

Có mối liên hệ rõ ràng giữa việc tiêu thụ thịt chế biến sẵn và thịt đỏ với nguy cơ ung thư đại trực tràng. Năm 2015, Tổ chức Y tế Thế giới đã xếp thịt chế biến sẵn vào nhóm chất gây ung thư Nhóm 1, cùng mức độ với thuốc lá và rượu bia.

Việc làm lạnh và đun nóng liên tục chính là cách dễ xảy ra nhất để sản sinh ra amin dị vòng và hydrocarbon thơm đa vòng. 2 chất này từ lâu đã được chứng minh lâm sàng là có liên quan chặt chẽ đến ung thư dạ dày, ung thư tuyến tụy, ung thư đại tràng...

Ngoài ra, phản ứng giữa nitrit và protein cũng diễn ra âm thầm trong quá trình đun nóng lặp đi lặp lại. Bạn nghĩ rằng đó chỉ là "đun nóng", nhưng thực chất là "ngộ độc".

Lời khuyên: Đừng bảo quản thịt đã nấu chín quá lâu. Hãy ăn hết trong vòng 3 ngày sau khi mở và tránh hâm nóng lại. Nếu không thể ăn hết một lúc, hãy đông lạnh từng phần. Đừng lấy ra rồi lại cất tủ lạnh.

Cơm nấu chín cất tủ lạnh hơn 24 giờ

Có thể bạn không biết rằng cơm trắng cũng có thể là "tổ vi khuẩn".

Đặc biệt là vào mùa hè nóng ẩm, vi khuẩn Bacillus cereus phát triển mạnh. Loại vi khuẩn này cực kỳ chịu nhiệt và chịu lạnh, được tìm thấy rộng rãi trong không khí, hạt gạo và môi trường nhà bếp. Bạn có nghĩ rằng nấu cơm rồi cất vào tủ lạnh là an toàn không? Nó chỉ tình cờ phát triển mạnh trong môi trường này thôi.

Các nghiên cứu phát hiện, cơm được làm lạnh trong hơn 24 giờ có chứa hàm lượng độc tố Bacillus cereus cao hơn đáng kể, gây kích ứng đường tiêu hóa nghiêm trọng, từ tiêu chảy và nôn mửa đến sốt cao và mất nước, thậm chí là sốc nhiễm độc.

Vi khuẩn này chịu nhiệt và không thể bị tiêu diệt ngay cả ở 100°C. Khi bạn hâm nóng cơm vào ngày hôm sau, bạn chỉ đang làm nóng "xác vi khuẩn", nhưng độc tố vẫn còn và vẫn có thể gây mất nước.

Lời khuyên: Hãy nấu cơm càng sớm càng tốt và đừng để thức ăn thừa quá 24 giờ. Nếu bạn có nhiều thức ăn thừa, hãy đông lạnh chúng ngay lập tức thay vì cứ thế cho vào tủ đông.

Nước ép và trái cây gọt sẵn để tủ lạnh qua đêm

Trước tiên, hãy thảo luận về vấn đề ép nước. Quá trình ép nước sẽ phá vỡ phần thịt quả, giải phóng đường nhanh chóng và khiến các chất chống oxy hóa trong quả bị oxy hóa nhanh chóng. Vitamin C và flavonoid, những thành phần có lợi tự nhiên, bị phân hủy nhanh chóng khi tiếp xúc với không khí và ánh sáng.

Nghiêm trọng hơn, nếu để nước ép quá lâu, đặc biệt là khi để lạnh hơn 12 tiếng, nước ép sẽ trở thành môi trường lý tưởng cho vi khuẩn và nấm mốc sinh sôi. Bạn có thể không nhìn hay ngửi thấy nhưng chúng vẫn đang phát triển.

Đặc biệt, nước ép tự làm không có chất bảo quản rất dễ bị nấm Aspergillus phát triển. Một số loại nấm này có thể sản sinh ra aflatoxin, một trong những chất gây ung thư tự nhiên độc hại nhất được biết đến, có mối tương quan cao với nguy cơ ung thư gan.

Lời khuyên: Hãy uống nước ép ngay sau khi ép, đừng để qua đêm; hãy ăn trái cây đã cắt càng sớm càng tốt, đừng chỉ bọc nó trong màng bọc thực phẩm rồi cho vào tủ lạnh vì tiện lợi.

Tủ lạnh không phải là "thiết bị dừng thời gian"

Nhiều người có niềm tin quá mức vào tủ lạnh, tin rằng "chỉ cần lạnh thì sẽ không bị hỏng". Tuy nhiên, tủ lạnh có thể làm lạnh thực phẩm không có nghĩa là nó có thể khử trùng, giải độc hoặc bảo quản thực phẩm vô thời hạn.

Ngăn tủ lạnh thường được giữ ở nhiệt độ khoảng 4°C. Nhiệt độ này không tiêu diệt được vi khuẩn mà chỉ làm chậm quá trình hư hỏng. Nhiều tác nhân gây bệnh vẫn có thể sinh sôi chậm ở nhiệt độ thấp và một số độc tố hoàn toàn kháng lạnh. Việc thực phẩm không đổi màu hoặc không đổi mùi vị không có nghĩa là nó không bị hỏng.

Tủ lạnh chỉ trì hoãn việc thực phẩm bị hỏng từ ngày mai sang ngày kia. Đừng để suy nghĩ "tiết kiệm một chút" khiến bạn phải "mất đi một mạng sống". Đừng quá phụ thuộc vào tủ lạnh hoặc coi sức khỏe của mình là chuyện may rủi nhé!

