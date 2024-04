'Đừng mua iPhone 15, Apple bảo thế' - Chuyên gia chỉ ra điều tưởng nghịch lý?

'Phút thành thật' của Apple?

Là một trang tin tức về công nghệ, PhoneArena đã so sánh các mẫu smartphone trong liên tục 2 thập kỷ qua, và tôi (Martin Filipov) dám nhận rằng đây là việc chúng tôi làm khá tốt...

Quay trở lại với Apple, gần đây họ cũng đã bày tỏ quan điểm của riêng mình về việc bạn nên "lên đời" iPhone hay không thông qua một bộ công cụ trên web.

Cụ thể trang web Why Upgrade (tại sao phải nâng cấp) của họ đang cho phép bạn so sánh chiếc iPhone mình đang sở hữu với những chiếc iPhone mới nhất để "xem những gì bạn đang còn thiếu".

Tuy nhiên phần hấp dẫn nhất của hoạt động "nói câu chân tình" này của gã khổng lồ công nghệ là gì?

Hóa ra là việc giới hạn các tùy chọn so sánh ở iPhone 11 và 12 cho thấy Apple không nghĩ rằng người dùng iPhone 13 và 14 (thậm chí là các mẫu cũ hơn ví dụ như iPhone X/XR/XS/XS Max) cần phải nâng cấp lên iPhone 15 - ít nhất là ở hiện tại.

Và mặc dù đây không phải là điều quá phi logic nhưng nó khá kỳ quặc.

Apple không dám đem iPhone 15 so sánh với iPhone 13,14?

Để hiểu rõ hơn, mục tiêu Apple tạo ra Why Upgrade khá đơn giản là để người dùng iPhone 11 và 12 tiếp cận các thông tin chính xác nhất về những cải tiến đáng kể trên iPhone 15.

Dĩ nhiên đây cũng là một hoạt động chào hàng của Apple, với "mũi nhọn" đầu tiên là camera chính 48MP đem lại độ phân giải cao, tiếp theo là khả năng zoom (thu phóng) mà không làm giảm chất lượng ảnh, cũng như các chế độ Action (Hành động) và Cinematic (Điện ảnh) mới.

Một phần nhỏ nhưng cũng được nêu bật là về cổng sạc USB-C - thứ Apple bị ép phải đưa lên các mẫu iPhone mới nhất dưới áp lực của EU (Liên minh Châu Âu).

Gã khổng lồ công nghệ cũng đảm bảo rằng chip A16 Bionic mới nhất "có sức mạnh GPU tăng thêm X lần so với iPhone cũ của bạn" - về điều này tôi cho rằng sẽ không thực sự thuyết phục được bất kỳ ai lên đời iPhone.

Quá trình so sánh được tiếp tục bởi phần notch "viên thuốc" cùng tính năng Dynamic Island (Đảo động) khét tiếng, thứ mà Apple rằng sẽ "làm nổi bật Chế độ máy bay, hoạt động giải trí bằng âm nhạc và hơn thế nữa để bạn không bỏ lỡ bất cứ điều gì".

Và cuối cùng là hình ảnh chiếc iPhone bạn đang sở hữu với iPhone 15.

Apple không đưa ra đủ lập luận thuyết phục?

Trên Internet - đặc biệt là các nhà bán lẻ - hiện đang có đầy rẫy các bộ công cụ tương tự để so sánh thông số giữa iPhone 15 với các mẫu iPhone trước đây, bao gồm những thứ còn thiếu.

Và nói chung là nỗ lực mang tên Why Upgrade của Apple chưa đủ để thuyết phục tôi (Martin Filipov) và thậm chí là các bạn lên đời iPhone 15.

Với tư cách là một người dùng iPhone 15 Pro Max được vài tháng, lời chào hàng của tôi dành cho người dùng iPhone 12 và iPhone 11 sẽ như thế này:

"Mặc dù tôi đã chỉ trích Apple về việc lặp đi lặp lại thiết kế cơ bản trong 4 năm qua - nhưng sự trưởng thành của iPhone 15 được cho là điểm xuất phát của xu hướng nâng cấp từ iPhone 11 và 12 của người dùng.

Tôi xin được bắt đầu với thực tế là iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max nhẹ hơn so với chiếc iPhone 12 Pro cũ của tôi, và đó là chưa kể tới các cải tiến về phần cứng khác như viền màn hình mỏng hơn giúp mẫu smartphone Apple trông cao cấp và nhỏ gọn hơn.

Với camera chính 48MP và các chế độ Action và Cinematic, khả năng xử lý hình ảnh của iPhone 15 đã được cải thiện đáng kể...

Màn hình OLED ProMotion được đề cập nhưng tần số quét 120Hz thì không?

Còn rất nhiều điều tôi có thể nói về thời lượng pin, cổng sạc USB-C đi cùng tốc độ truyền dữ liệu cao, sạc không dây MagSafe (từ iPhone 12 trở đi), màn hình ProMotion 120Hz... và nói chung là "chiêu trò" với Why Upgrade của Apple không hiệu quả chút nào.

Trên hết các mẫu iPhone cũ hơn 11 hoàn toàn không có trong danh sách so sánh và đây có thể là một cơ hội kinh doanh bị bỏ lỡ.

iPhone 13, 14 có cần nâng cấp lên iPhone 15 không?

Quay trở lại quan điểm của tôi ở phần đầu bài viết - có một câu hỏi là người dùng iPhone 13 và 14 có cần nâng cấp lên iPhone 15 hay không?

iPhone 15 Pro và 15 Pro Max là một bản nâng cấp đáng kể nếu so với các mẫu iPhone 13 và 14 - nhưng nếu đem so iPhone 15 và 15 Plus với iPhone 14 Pro và 14 Pro Max thì điều này không còn đúng nữa.

Tuy nhiên với tư cách là người dùng một mẫu iPhone đã bị Apple khai tử - iPhone 13 Mini - thì chiếc smartphone nhỏ gọn này vẫn có tốc độ khá nhanh và so sánh với iPhone 15 Pro Max cũng của mình, tôi không có cảm giác quá chậm chạp (khác biệt chỉ nằm ở việc khởi chạy ứng dụng do RAM của mẫu sau lớn hơn).

Đúng là pin của iPhone 13 Mini đã giảm hiệu suất theo thời gian, nhưng vấn đề là các mẫu iPhone 13 lớn hơn vẫn có thời gian sử dụng đáng kinh ngạc - thậm chí là lâu hơn iPhone 15 Pro Max

Khi nói đến camera, tôi muốn nói rằng các camera của chiếc iPhone 13 Mini vẫn làm việc tốt mặc dù không sở hữu độ phân giải cao cũng như các tính năng mới chỉ có trong các camera của iPhone 15 Pro Max.

Về USB-C, hiện tôi vẫn không ngại sử dụng cáp sạc Lightning.

Apple hiện vẫn bán iPhone SE, iPhone 13 tiêu chuẩn, iPhone 14 tiêu chuẩn và Plus song song với dòng iPhone 15.

Kết luận

Cuối cùng, Why Upgrade đang đặt ra cho tôi một số câu hỏi thú vị:

1. Chúng ta có cần nâng cấp iPhone hàng năm hay không?

Rõ ràng Apple cũng không nghĩ như vậy và câu trả lời của họ có thể là nhằm vào những chiếc iPhone từ 3 đến 5 năm tuổi.

2. Có phải các mẫu iPhone tiêu chuẩn và Plus hiện tại là phiên bản "S" của mẫu năm ngoái và các mẫu Pro và Pro Plus mới là mẫu thực sự của năm nay hay không?

Tôi nghĩ câu trả lời của mình sau khi tìm hiểu những khác biệt giữa các dòng iPhone là - CÓ.