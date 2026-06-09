Đúng ngày giá vàng lao mạnh, cụ ông mang 1,2 cây vàng cùng 50 triệu đến Agribank giao dịch: Công an mời làm việc gấp

Công an làm việc với ông N.Đ.H.

Vừa qua, Công an phường Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với Agribank Chi nhánh Quế Võ, kịp thời ngăn chặn một vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, giúp công dân bảo toàn số tiền 50 triệu đồng cùng số vàng trị giá lớn.

Theo đó, ngày 5/6, ông N.Đ.H đến Agribank Chi nhánh Quế Võ để thực hiện giao dịch chuyển khoản 50 triệu đồng vào một tài khoản tại ngân hàng khác.

Trong quá trình giao dịch, chị Nguyễn Thị Hải Hà – giao dịch viên Agribank nhận thấy khách hàng có nhiều biểu hiện bất thường, như lo lắng, liên tục nghe điện thoại, thúc giục chuyển tiền gấp với lý do người thân gặp tai nạn cần tiền cấp cứu.

Nhận thấy dấu hiệu nghi vấn, cán bộ ngân hàng đã bình tĩnh giải thích, đồng thời báo cáo lãnh đạo đơn vị, để phối hợp xác minh. Ngay sau đó, Agribank Chi nhánh Quế Võ đã liên hệ Công an phường Quế Võ để cùng hỗ trợ, tuyên truyền và làm rõ vụ việc.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, cán bộ, chiến sĩ Công an phường Quế Võ đã nhanh chóng có mặt, trực tiếp gặp gỡ, tuyên truyền, phân tích các dấu hiệu lừa đảo và phối hợp xác minh thông tin. Trong quá trình làm việc, khách hàng còn mang theo khoảng 1,2 cây vàng với ý định bán để tiếp tục chuyển tiền cho các đối tượng.

Bằng các biện pháp tuyên truyền, giải thích và xác minh thông tin, lực lượng công an cùng cán bộ ngân hàng đã giúp ông H. nhận ra đây là thủ đoạn lừa đảo. Sau khi hiểu rõ sự việc, ông đã dừng giao dịch và giữ lại toàn bộ tài sản của mình.

Công an cho biết các đối tượng lừa đảo hiện nay thường giả danh người thân, bệnh viện hoặc cơ quan chức năng, gọi điện thông báo người thân gặp tai nạn, đang cấp cứu hoặc vướng vào các vấn đề pháp lý. Chúng lợi dụng tâm lý hoảng loạn, lo lắng của nạn nhân để yêu cầu chuyển tiền gấp trước khi kịp kiểm chứng thông tin.

Để tránh trở thành nạn nhân, người dân cần giữ bình tĩnh khi nhận các cuộc gọi yêu cầu chuyển tiền khẩn cấp; chủ động liên hệ trực tiếp với người thân hoặc cơ quan liên quan để xác minh; tuyệt đối không chuyển tiền, cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, mật khẩu hay mã OTP cho người lạ.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân nên nhanh chóng thông báo cho cơ quan công an hoặc ngân hàng gần nhất để được hỗ trợ, tránh những thiệt hại đáng tiếc.

Theo Công an tỉnh Bắc Ninh﻿