Dùng tay không nhặt hải sản bị dồn ở đáy thùng rác, chủ quán buffet bức xúc nói lý do

Mạng xã hội đang tranh luận rôm rả xung quanh nội dung đoạn clip được ghi lại tại nhà hàng buffet nằm trên đường Hoàng Quốc Việt (phường Phố Hiến, Hưng Yên). Trong đoạn clip, một người phụ nữ được cho là chủ quán đã dùng tay không bới và nhặt đồ hải sản dưới đáy thùng rác. Vừa nhặt, người phụ nữ vừa bức xúc kể lại câu chuyện.

Theo lời kể của người này, vào cuối buổi khi đang dọn dẹp quán thì nhân viên báo có việc khách vứt đồ ăn vào thùng rác, chị đã lập tức tới kiểm tra. Vì quá bức xúc và cũng đang tiện dọn dẹp nên chị đã dùng tay không để bới đồ trong thùng rác.

"Quy định của buffet là ăn thừa sẽ tính 50 nghìn đồng/lạng cả sống và chín. Còn trường hợp này là cố tình đổ thức ăn đi", người phụ nữ nói trong clip. Cũng theo nội dung clip thì bàn khách được nhắc tới là một đôi vợ chồng, đi ăn với mức giá 298 nghìn đồng/người. Khách đã lấy các loại hải sản như tôm, cua, đồ sống nhúng lẩu nhưng không dùng hết.

Thay vì để lại đồ không dùng hết trên bàn thì toàn bộ thức ăn thừa đã "bị dồn xuống tận đáy sọt rác". Từ hình ảnh ghi lại trong clip có thể thấy các phần thức ăn sống và chính đều gần như còn nguyên . "Đây là khách lạ, khách quen không ai làm như vậy. Trường hợp này là cố tình đổ xuống đáy sọt nên rất khó chấp nhận", người phụ nữ nói.

Ngay sau khi được chia sẻ, đoạn clip đã tạo nên những luồng tranh luận trái chiều, đa số ý kiến đều bày tỏ sự bức xúc đối với hành vi lãng phí thức ăn của khách. Không chỉ thế hành động cố tình giấu thức ăn thừa để tránh phụ phí là hành động thiếu ý thức. Thông tin thêm trên Tri Thức - Znews, đại diện của quán buffet tỏ ra bất ngờ khi đoạn clip ghi lại sự việc đã đăng hôm 16/5 nay lại được lan truyền trở lại.