Đừng uống nước vào khung giờ này nếu không muốn sáng hôm sau mặt phù, da xỉn, con gái tuyệt đối tránh!

Uống nước trước khi ngủ tưởng là cách giữ da “ẩm mọng” qua đêm, nhưng nếu bạn “tu” nước vào khung giờ 22h-23h – sát giờ đi ngủ – thì có thể đang tự làm hại làn da mình. Nhiều người chọn thời điểm này để bù nước sau cả ngày, nhưng uống sai cách lại khiến da không những không đẹp mà còn bị phù, xỉn màu, trông mệt mỏi hơn khi thức dậy.

Con gái rất sợ mặt sưng phù, da xỉn màu khi thức dậy. Và nguyên nhân rất có thể đến từ việc uống nước sai cách.

Uống quá nhiều: Thận nghỉ, da phù nề

Vào 22h-23h, khi cơ thể chuẩn bị nghỉ ngơi, thận giảm hoạt động để tiết kiệm năng lượng, theo American Journal of Physiology. Nếu bạn uống một cốc lớn (300-500ml) ngay trước khi ngủ, nước không được xử lý kịp mà tích lại trong mô, gây phù – đặc biệt ở mặt và quanh mắt. Da bị phù không chỉ trông “sưng” mà còn làm lỗ chân lông giãn ra, dễ bám bụi bẩn từ gối, dẫn đến xỉn màu. Bác sĩ da liễu Debra Jaliman (Mỹ) cảnh báo uống quá nhiều sát giờ ngủ làm tuần hoàn kém, da kém tươi sáng. Uống tối đa 200ml và dừng trước 21h là cách an toàn hơn.

Uống nước lạnh: Co mạch, da mất sức sống

Thói quen uống nước lạnh từ tủ lạnh vào 22h-23h để “thư giãn” cũng là lỗi sai phổ biến. Nước lạnh làm co mạch máu, giảm lưu thông đến da, theo Journal of Alternative and Complementary Medicine. Khi máu không mang đủ oxy và dưỡng chất đến da trong lúc ngủ – thời điểm tái tạo quan trọng – da dễ xỉn màu, thiếu hồng hào khi thức dậy. Trong trời nồm, nước lạnh còn làm cơ thể “ngợp”, chậm thải độc, khiến da trông mệt mỏi hơn. Chọn nước ấm (30-40°C) hoặc nước ở nhiệt độ phòng sẽ giúp da “thở” tốt hơn.

Nhìn chung vào buổi tối, bạn nên uống ít nước (dưới 200ml) , ưu tiên nước ấm, và kết thúc việc này trước 21h để cơ thể cân bằng. Lý tưởng hơn, bạn có thể bù nước đều từ chiều (16h-20h) để tối muộn không cần “ép” thêm. Đêm là lúc da tái tạo – đừng để thói quen tối muộn phá hủy điều đó. Hội chị hãy thử sửa cách uống nước trước ngủ xem, sáng mai da bạn sẽ khác ngay đấy!