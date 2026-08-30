Dùng xong máy giặt có nên rút phích cắm điện không?

Máy giặt là thiết bị gần như có mặt trong mọi gia đình và thường được sử dụng với tần suất khá cao. Sau khi hoàn thành một chu trình giặt, nhiều người có thói quen để nguyên phích cắm trong ổ điện để lần sau tiện sử dụng. Tuy nhiên, cũng có không ít gia đình cẩn thận rút điện sau mỗi lần giặt vì lo ngại tiêu thụ điện hoặc xảy ra sự cố. Vậy dùng máy giặt xong có nhất thiết phải rút phích cắm hay không? Câu trả lời là không bắt buộc phải rút sau mỗi lần sử dụng, nhưng trong một số trường hợp, việc ngắt nguồn điện vẫn là lựa chọn an toàn và nên duy trì thành thói quen.

Dùng máy giặt hằng ngày, không nhất thiết phải rút sau mỗi lần giặt

Nếu gia đình sử dụng máy giặt thường xuyên, chẳng hạn một hoặc hai lần mỗi ngày, bạn có thể không nhất thiết phải rút phích cắm ngay sau mỗi chu trình. Máy giặt hiện đại thường có chế độ chờ và mức tiêu thụ điện ở trạng thái này tương đối thấp. Trong trường hợp máy được đặt ở vị trí khô ráo, ổ cắm và dây điện không có dấu hiệu bất thường, việc để máy kết nối với nguồn điện giữa các lần giặt nhìn chung không phải vấn đề lớn. Bạn chỉ cần đảm bảo máy được lắp đặt đúng cách và sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Tuy nhiên, “không cần rút” không đồng nghĩa với việc có thể bỏ qua hoàn toàn tình trạng của ổ điện. Nếu phích cắm bị lỏng, ổ điện có dấu hiệu cháy xém, dây nguồn bị hở hoặc phích cắm nóng bất thường, cần ngắt điện và kiểm tra ngay thay vì tiếp tục sử dụng.

Nếu gia đình đi vắng nhiều ngày, nên rút phích cắm

Trường hợp không sử dụng máy giặt trong thời gian dài, chẳng hạn cả gia đình đi du lịch hoặc về quê vài ngày, rút phích cắm là lựa chọn hợp lý. Khi máy không được sử dụng, việc duy trì kết nối với nguồn điện không mang lại lợi ích đáng kể. Ngắt nguồn vừa giúp hạn chế điện năng tiêu thụ ở trạng thái chờ, vừa giảm nguy cơ xảy ra sự cố điện trong thời gian không có người ở nhà để phát hiện và xử lý. Đây cũng là thói quen có thể áp dụng với nhiều thiết bị điện khác trong gia đình, đặc biệt là những thiết bị không cần duy trì hoạt động liên tục.

Trời mưa giông, điện chập chờn thì nên chủ động ngắt điện

Một trường hợp khác nên lưu ý là khi thời tiết có mưa giông, sấm sét hoặc khu vực sinh sống thường xuyên xảy ra tình trạng điện áp không ổn định. Máy giặt là thiết bị sử dụng nguồn điện và có nhiều linh kiện điện tử bên trong. Trong điều kiện nguồn điện gặp sự cố, thiết bị có thể bị ảnh hưởng. Vì vậy, khi không có nhu cầu sử dụng máy trong lúc trời mưa giông, việc rút phích cắm có thể giúp giảm nguy cơ thiết bị bị hư hỏng do các sự cố điện.

Tuy nhiên, khi rút phích cắm, bạn nên lưu ý thao tác đúng cách. Không nên giật mạnh dây điện để kéo phích ra khỏi ổ mà nên cầm trực tiếp phần đầu phích cắm. Tay cần khô ráo và khu vực xung quanh ổ điện phải đảm bảo an toàn.

Rút phích cắm có giúp tiết kiệm nhiều tiền điện?

Đây có lẽ là lý do khiến nhiều người hình thành thói quen rút máy giặt sau mỗi lần sử dụng. Tuy nhiên, nếu chỉ xét riêng tiền điện, việc rút phích cắm sau mỗi lần giặt thường không tạo ra mức tiết kiệm quá lớn. Khi không hoạt động, máy giặt không tiêu thụ điện ở mức tương đương lúc đang giặt, vắt hoặc làm nóng nước. Điện năng ở chế độ chờ thường khá thấp. Vì vậy, nếu gia đình sử dụng máy mỗi ngày và thường xuyên phải cắm rồi rút, khoản điện tiết kiệm được có thể không đáng kể so với tổng lượng điện mà máy tiêu thụ trong quá trình vận hành. Nói cách khác, rút phích cắm nên được xem là một biện pháp tăng tính an toàn hơn là cách chính để giảm tiền điện.

Muốn tiết kiệm điện hiệu quả hơn, bạn nên chú ý đến cách vận hành máy: lựa chọn chương trình phù hợp với lượng quần áo, tránh giặt quá ít hoặc quá tải, sử dụng nhiệt độ phù hợp nếu máy có chức năng giặt nước nóng và vệ sinh máy định kỳ để thiết bị hoạt động ổn định.

Khi nào cần rút điện ngay lập tức?

Nếu phát hiện phích cắm hoặc ổ điện nóng bất thường, có mùi khét, xuất hiện tia lửa, tiếng lẹt xẹt hoặc dây điện bị nứt, hở, cần ngắt nguồn điện và kiểm tra trước khi tiếp tục sử dụng. Tương tự, nếu máy giặt thường xuyên bị rò điện, làm nhảy aptomat hoặc hoạt động bất thường, không nên chỉ đơn giản cắm lại để tiếp tục sử dụng. Khi đó, thiết bị cần được kiểm tra bởi người có chuyên môn. Đặc biệt, máy giặt thường được đặt ở khu vực có nước và độ ẩm cao như ban công, phòng giặt hoặc nhà tắm. Vì vậy, việc đảm bảo ổ cắm, phích cắm và dây điện luôn khô ráo là điều rất quan trọng.