Được bạn chuyển khoản 185 triệu để góp vốn đầu tư: Người phụ nữ kiểm tra tài khoản ngân hàng, xác nhận đủ tiền nhưng lại báo công an

Sự việc bắt đầu khi bà Cao – quê ở Ích Dương, hiện đang làm việc tại thành phố Chu Hải (tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc) – nhận được lời mời kết bạn qua QQ (ứng dụng nhắn tin) từ một người lạ. Người này tự giới thiệu là sĩ quan của một học viện quân đội và gửi ảnh "giấy chứng nhận quân nhân" với đầy đủ ảnh, họ tên, quê quán, dân tộc và cấp bậc để tạo lòng tin.

Trong quá trình trò chuyện, người này nói có "kênh đầu tư nội bộ" với lợi nhuận cao nhưng không thể tự đứng tên vì lý do thân phận. Anh ta đề nghị bà Cao thao tác đầu tư bằng tài khoản của mình và hứa trả "phí hậu tạ" sau khi hoàn tất.

Ngày 15/7, bà Cao nhận thấy tài khoản của đối phương tăng thêm vài trăm tệ. Ngay sau đó, anh ta tạo cho bà một tài khoản mới để tự quản lý. Khi bà nói không quan tâm đến đầu tư, người này khuyến khích thử nạp một khoản nhỏ.

Bà Cao thử nạp 10.000 nhân dân tệ (37 triệu VNĐ) và chỉ một ngày sau đã thấy "lãi" vài trăm tệ, dù chưa rút ra. Thấy vậy, người đàn ông đề nghị bà tiếp tục đầu tư, tốt nhất là một lần 100.000 tệ (~370 triệu VNĐ).

Bà Cao từ chối vì không có đủ tiền. Đối phương liền nói có thể "nhờ chiến hữu" góp vốn. Hai ngày sau, 50.000 nhân dân tệ (~185 triệu VNĐ) được chuyển vào tài khoản ngân hàng của bà. Người này lập tức thúc giục bà chuyển số tiền này tới tài khoản chỉ định để đầu tư.

Thấy tình huống bất thường, bà Cao không vội làm theo, mà chuyển sang hỏi về các sự kiện thời sự gần đây. Kết quả, đối phương "mù tịt", không trả lời được câu nào. Nghi ngờ tăng cao, bà gọi điện cho người thân từng phục vụ trong quân đội và nhận được câu trả lời chắc chắn: đây là kẻ lừa đảo.

Sau đó, bà Cao nhanh chóng đến đồn công an trình báo sự việc và giao nộp toàn bộ 50.000 tệ cho cơ quan chức năng. "Phải đặt mình vào vị trí người khác – đây là tiền của nạn nhân khác, không phải của tôi, nên nhất định không thể giữ", bà nói.

Hiện, công an Trung Quốc đang hỗ trợ bà Cao thu hồi lại 10.000 tệ mà bà đã nạp ban đầu.

Theo công an, ngay sau khi bà Cao báo án, kẻ lừa đảo nhận ra tình thế bất lợi và liên tục nhắn tin yêu cầu bà trả lại tiền: "Có nghe điện thoại không? Nếu cô không làm thì gửi tài khoản và mật khẩu cho tôi, tôi tự làm; cô chuyển cho tôi 40.000 tệ, đừng làm nữa".

Qua vụ việc, cảnh sát Trung Quốc khuyến cáo: khi kết bạn trên mạng hoặc tham gia đầu tư, cần thận trọng và cảnh giác, không nên tin vào những lời hứa hẹn lợi nhuận cao. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, hãy báo ngay cho cơ quan chức năng để xử lý kịp thời.

Theo Toutiao