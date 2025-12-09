Dược Hậu Giang thay CEO

Ông Toshiyuki Ishii, thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Dược Hậu Giang sẽ thôi kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật kể từ ngày 01/01/2026.

Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (HoSE: DHG) vừa có thông báo về loạt biến động nhân sự. Theo đó, ông Toshiyuki Ishii, thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty sẽ thôi kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật kể từ ngày 01/01/2026 do hết nhiệm kỳ 03 năm (2023 – 2025).

Ông Toshiyuki Ishii sinh năm 1966, là người Nhật Bản. Trước khi đảm nhiệm vai trò Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật tại Dược Hậu Giang, ông Toshiyuki Ishii từng là chủ tịch kiêm giám đốc Taisho Indonesia.

HĐQT công ty cũng thống nhất bổ nhiệm ông Toshifumi Kojima giữ chức vụ Quyền Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của công ty trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày 01/01/2026.

Theo Dược Hậu Giang, sau thời gian 06 tháng đảm nhiệm vị trí, Hội đồng quản trị/Ủy ban nhân sự công ty sẽ đánh giá năng lực ông Toshifumi Kojima và xem xét quyết định bố nhiệm chính thức cho nhiệm kỳ 03 năm của Tổng Giám đốc đến ngày 31/12/2028.

Doanh nghiệp cũng thống nhất tái bổ nhiệm ông Osamu Fujimori với vai trò là Tổng Giám đốc điều hành (COO) kể từ ngày 01/01/2026 đến hết ngày 31/12/2026. Bên cạnh đó, ông Tomoyuki Kawata tiếp tục chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách sản xuất và chuyển giao công nghệ; bà Nguyễn Ngọc Diệp tiếp tục giữ vai trò Phó Tổng Giám đốc phụ trách sản xuất Công ty kể từ ngày 01/01/2026 đến hết ngày 31/12/2028.

Dược Hậu Giang được biết tới là doanh nghiệp sản xuất thuốc lớn nhất trong nước, công ty đã duy trì vị trí dẫn đầu ngành công nghiệp Dược Việt Nam trong suốt gần 30 năm liền. Theo IMS quý IV/2024, Dược Hậu Giang nằm trong Top 3 doanh nghiệp dược có thị phần lớn nhất ngành dược Việt Nam.

Về tình hình kinh doanh, quý III/2025, doanh thu thuần của Dược Hậu Giang ghi nhận đạt 1.145,7 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước; lãi sau thuế đạt 210 tỷ đồng, tăng 34,3%.

Giải trình về kết quả này, Dược Hậu Giang cho biết, kết quả tăng trưởng tích cực chủ yếu nhờ sự phục hồi mạnh mẽ của kênh Pharmacy, cùng với việc tối ưu chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Tính chung 9 tháng đầu năm 2025, Dược Hậu Giang mang về hơn 5.524 tỷ đồng doanh thu, tăng nhẹ, lãi trước thuế đạt 800 tỷ đồng, lãi sau thuế đạt gần 713 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, sau 9 tháng doanh nghiệp thực hiện được 106% kế hoạch doanh thu và 85% kế hoạch lãi trước thuế.