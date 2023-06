Dược phẩm Bến Tre - Nhìn lại chặng đường 60 năm rực rỡ

Với những nỗ lực không ngừng trong việc "củng cố - phát huy mạnh mẽ nội lực", Dược phẩm Bến Tre đã vượt lên thách thức, đạt được nhiều thành tích ấn tượng không chỉ về kinh doanh mà còn thể hiện trách nhiệm với cộng đồng và xã hội.



Chặng đường 60 năm chuyển mình rực rỡ

Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre là một trong những công ty dược lâu đời và uy tín tại Việt Nam. Năm 1963, công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre được thành lập với tiền thân là phòng Bào chế thuốc của Ban Dân Y Bến Tre. Đến năm 1976, Phòng Bào chế thuốc và Tổng kho dược sáp nhập thành Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre.

Đến năm 2004 – Bepharco chuyển sang hoạt động dưới hình thức Công ty Cổ phần. Năm 2009 Cổ phiếu Bepharco chính thức được niêm yết và giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, với mã chứng khoán là DBT.

Đến tháng 12/2014, Nhà nước thực hiện thoái vốn toàn bộ tại Bepharco. Tháng 3/2017, Bepharco chính thức sở hữu và chi phối CTCP Dược phẩm Yên Bái (Ypharco) - công ty chuyên sản xuất thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền.

Sau 11 năm niêm yết trên sàn HNX, đến tháng 10 năm 2020 cổ phiếu DBT chính thức chuyển sàn sang niêm yết trên HOSE - đặt dấu mốc quan trọng trong hành trình phát triển nhằm nâng cao vị thế doanh nghiệp, đánh dấu sự tăng trưởng về hoạt động sản xuất kinh doanh lẫn công tác quản trị, đồng thời, việc chuyển sàn niêm yết sang "sân chơi" có quy mô rộng lớn hơn giúp Bepharco nâng tầm thương hiệu.

Năm 2022 thành lập Công ty CP Bepharco Healthcare đặt trụ sở tại KCN Sonadezi Châu Đức - là công ty thành viên của Bepharco.

Vào tháng 3 năm 2023, Bepharco đánh dấu chặng đường 60 năm rực rỡ bằng việc hoàn tất thương vụ M&A (Mergers and Acquisitions) Ypharco Healthcare - Công ty chuyên sản xuất và gia công các TPBVSK, Dược Mỹ Phẩm từ nguồn nguyên liệu thân thiện môi trường, dựa trên các đề tài, đề án khoa học và bài thuốc cổ phương hiệu nghiệm, sản xuất tại nhà máy hiện đại.

Với những bước tiến này, Bepharco sẽ trở thành một trong những công ty dược phẩm hàng đầu tại Việt Nam, với khả năng sản xuất và cung cấp các sản phẩm dược phẩm chất lượng cao, đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn về bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng.

Dược phẩm Bến Tre nỗ lực vì sức khỏe cộng đồng



Phát huy truyền thống đại đoàn kết, "lá lành đùm lá rách", Bepharco luôn thầm lặng, không quản gian khó, cùng chung tay đem tình yêu thương đến những khu vực xa xôi, hiểm trở mang lại nhiều giá trị tốt đẹp cho cộng đồng.

Chính việc tổ chức khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí không những giúp đỡ những người dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, người có công với cách mạng mà còn là hoạt động thiết thực chung sức hành động vì sức khỏe cộng đồng Việt.

Xuyên suốt 60 năm hình thành và phát triển, với tấm lòng nhân ái Bepharco đã chia sẻ những hoàn cảnh khó khăn trên toàn quốc và phối hợp với nhiều đơn vị tổ chức các hoạt động thiện nguyện ý nghĩa, điển hình như:

Đồng hành cùng BV Đại học Y dược TPHCM, Hội thầy thuốc trẻ Việt Nam trên " Hành trình GIEO YÊU THƯƠNG" qua các năm với các hoạt động: khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người dân, trao sách cho các em thiếu nhi, trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học,....

Phối hợp với các Trung tâm y tế, Bệnh viện, Phường, xã tổ chức khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Với sự nỗ lực không ngừng và cam kết vững chắc của mình, Bepharco sẽ tiếp tục đóng góp vào việc nâng cao chất lượng cuộc sống - tạo dựng một tương lai tươi sáng cho sức khỏe cộng đồng người Việt trên khắp cả nước.

Bepharco thể hiện trách nhiệm với cộng đồng thông qua nhiều chương trình thiện nguyện ý nghĩa

Trải qua 60 năm hình thành và phát triển, đến nay Bepharco đã trở thành một trong những doanh nghiệp đóng góp lớn cho ngành dược Việt Nam. Với mục tiêu trở thành 1 trong 5 công ty phân phối dược hàng đầu Việt Nam, Bepharco phát triển đa dạng các sản phẩm thuốc, thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế chất lượng cao và từng bước vươn ra thị trường quốc tế.



Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre

Trụ sở chính: 6A3, quốc lộ 60, phường Phú Tân, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

VPĐH: 11 Nguyễn Trọng Quyền, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, TP. HCM.

Điện thoại: (028) 3622 0205 - 18001745

Website: https://bepharco.com/