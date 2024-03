Dược phẩm Hoa Linh quảng bá thương hiệu Việt tại triển lãm Beauty Asia 2024, Singapore

Nằm trong khuôn khổ của triển lãm, các hoạt động như TrendSpot (nơi diễn ra tiêu điểm về các sản phẩm và công nghệ tạo ra xu hướng), Booth Talks (hoạt động thuyết trình và thảo luận chuyên sâu tại gian hàng), Beauty Battle (phần thi dành riêng cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực tóc, trang điểm…), Expert Talks (một không gian riêng tư tạo cảm giác thoải mái và tham gia các khóa học hoặc ra mắt sản phẩm mới) hay Beauty Stage (nơi diễn ra các buổi trình diễn trực tiếp hấp dẫn và giới thiệu sáng tạo) sẽ cung cấp cho doanh nghiệp những đổi mới trong công nghệ sản xuất; các cơ hội kinh doanh, thị trường mới trong lĩnh vực làm đẹp, spa và chăm sóc sức khỏe. Triển lãm cũng tạo ra không gian kết nối với người tiêu dùng, thúc đẩy hoạt động kinh doanh của thương hiệu ra thị trường quốc tế.



Dưới sự đồng hành và hỗ trợ của Thương vụ Việt Nam tại Singapore, Dược phẩm Hoa Linh là doanh nghiệp Việt tiêu biểu có mặt tại triển lãm Beauty Asia lần thứ 26. Tham gia triển lãm là cơ hội để Dược phẩm Hoa Linh trau dồi kinh nghiệm, cập nhật kiến thức, xu hướng mới nhất của ngành mỹ phẩm trong bối cảnh công nghệ phát triển hiện nay, đồng thời quảng bá thương hiệu Việt Nam tới thị trường quốc tế.

Ông Cao Xuân Thắng - Trưởng thương vụ Việt Nam tại Singapore ghé thăm gian hàng của Dược phẩm Hoa Linh tại triển lãm.

Theo ông Cao Xuân Thắng: "Singapore là một quốc gia có thu nhập và nhu cầu về chất lượng hàng hoá cao, đặc biệt là các sản phẩm có nguyên liệu từ thiên nhiên. Do đó, tiềm năng cho các sản phẩm của Dược phẩm Hoa Linh là rất tốt. Thị trường Singapore không chỉ dành cho những người Singapore trên quốc đảo nên tham gia với các hội chợ, triển lãm quốc tế tại Singapore, các doanh nghiệp sẽ có khả năng tiếp cận được các đối tác quốc tế khi họ đến tham quan gian hàng."



Tham gia triển lãm Beauty Asia 2024, Dược phẩm Hoa Linh mang đến các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đã được người tiêu dùng trong nước ưa chuộng trong những năm gần đây như dầu gội dược liệu Nguyên Xuân, kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu…

Thông qua hoạt động giới thiệu sản phẩm tại gian hàng, các dòng sản phẩm chủ lực có chất lượng tốt của Dược phẩm Hoa Linh được giới thiệu tới khách hàng cũng như đối tác quốc tế, góp phần quảng bá thương hiệu Việt Nam.

Khách tham quan gian hàng quan tâm tới các sản phẩm có nguồn gốc dược liệu của Dược phẩm Hoa Linh.

Dược phẩm Hoa Linh là công ty Dược phẩm hàng đầu tại Việt Nam mang đến nhiều giải pháp chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp từ các dược liệu, thảo dược quý, kết hợp công nghệ khoa học hiện đại, được thúc đẩy bởi một mục đích: nâng tầm chất lượng cuộc sống người Việt.



Được thành lập năm năm 2001, đội ngũ nhân viên của Dược phẩm Hoa Linh nghiên cứu phát triển sản phẩm và chăm sóc khách hàng bằng những khối óc sáng tạo, tấm lòng chân thành và sự thấu hiểu, để cho ra đời hệ sinh thái sản phẩm chất lượng tốt, có giá trị thiết thực. Dược phẩm Hoa Linh sở hữu hai nhà máy hiện đại, được trang bị dây chuyền sản xuất Mỹ Phẩm đạt tiêu chuẩn CGMP và dây chuyền sản xuất sữa đạt Chứng nhận hệ thống quản lý ISO 22000:2018, HACCP CODE:2003 tại Khu công nghiệp Phùng - Hà Nội và Khu công nghiệp Đồng Văn - Hà Nam.

Năm 2022, đánh dấu mốc thời gian 21 năm trở thành người bạn đồng hành tin cậy của gia đình Việt, Dược phẩm Hoa Linh đã chính thức ra mắt Trung tâm nghiên cứu Dược mỹ phẩm Hoa Linh (Hoa Linh Cosmeceuticals Research Center). Trung tâm Nghiên cứu Dược mỹ phẩm Hoa Linh thành lập để tìm lời giải cho bài toán: muốn tạo nên sản phẩm tốt thì không thể chỉ rập khuôn công thức mà phải kết hợp có chọn lọc giữa thành tựu khoa học quốc tế với những hiểu biết đặc thù về con người; hiện đại hóa các lý thuyết y dược cổ truyền phương Đông.

"Việc tích cực tham gia các triển lãm quốc tế uy tín sẽ là tiền đề tốt giúp Dược phẩm Hoa Linh từng bước đến gần hơn với khát vọng nghiên cứu và phát triển các thương hiệu dược phẩm, mỹ phẩm Việt Nam phù hợp với xu hướng và có chất lượng chuẩn quốc tế, dựa trên cơ sở phát huy tinh hoa y dược cổ truyền, phù hợp nhu cầu làm đẹp, chăm sóc cơ thể và cơ địa của người Á Đông.", đại diện Dược phẩm Hoa Linh, bà Nguyễn Thị Thuỳ Dung, dược sỹ, Giám đốc ngành hàng Dược mỹ phẩm và Làm đẹp chia sẻ.