Được tặng biệt thự như resort trước thềm đám cưới, sao nữ Vbiz giờ có hôn nhân ra sao?

Trải qua 4 năm đồng hành với vai trò người yêu, Á hậu Phương Nga và Bình An đã chính thức bước sang cột mốc mới mang tên hôn nhân vào tháng 10/2022. Đáng nói, vào vài ngày trước khi diễn ra tiệc cưới, diễn viên Bình An khiến dân tình trầm trồ khi khoe tậu một căn biệt thự view hồ, thiết kế riêng từ góc nhỏ đúng với sở thích của Phương Nga. Bình An tự hào khoe đây là món quà tặng cho Phương Nga trước ngày cả hai chính thức bước vào lễ đường. Dù không tiết lộ con số cụ thể nhưng người hâm mộ dự đoán căn biệt thự này có giá rất đắt đỏ vì vị trí và thiết kế lạ mắt.

Bình An từng chia sẻ về lý do quyết định tậu một căn nhà sân vườn tặng Phương Nga: "Chuẩn bị cho một mục tiêu mới. Biết nóc nhà thích hoa, anh mạnh dạn tặng em một tổ ấm rực rỡ. Đây là ngôi nhà nghỉ dưỡng mà An và cô bạn thân ấp ủ rất lâu rồi. Hạnh phúc nhân đôi khi được cùng nhau tận hưởng tổ ấm mới ấm áp, đầy nắng, đầy hoa và view hồ mát rượi".

Căn biệt thự view hồ có thiết kế độc đáo Bình An tặng Phương Nga trước ngày cưới

Căn nhà có màu trắng chủ đạo, nhiều cửa kính để lấy ánh sáng tự nhiên

Hình ảnh của cặp đôi được đặt khắp nơi bên trong tổ ấm này

Phương Nga là người yêu cây cối, hoa lá nên Bình An dành 1 diện tích lớn để trồng hoa

Căn biệt thự của Phương Nga - Bình An trông như một khu resort thu nhỏ vì quá lung linh và sang xịn

Tuy nhiên, đây chỉ là nơi để cả hai tận hưởng khoảng thời gian nghỉ ngơi còn hiện tại Phương Nga và chồng sống trong một căn hộ đầy đủ tiện nghi. Căn hộ này cũng được nam diễn viên mua trước đám cưới.

Như nhiều cặp đôi khác, Phương Nga và Bình An cũng trải qua những khó khăn trong quá trình từ yêu đến cưới. Nàng hậu từng thừa nhận bị Bình An cố tình gây chuyện để chia tay sau khi cô đăng quang. Phương Nga nói: "Thời gian khó khăn nhất của tôi và Bình An là lúc sau khi tôi thi Hoa hậu Việt Nam 2018. Tôi đi rất nhiều còn Bình An ở nhà thì lo lắng tôi có danh hiệu rồi thì sẽ bỏ anh ấy, không yêu anh ấy nữa. Sau này, Bình An từng thú nhận với tôi rằng lúc đó anh cố tình gây nhau để có lý do chia tay nhưng tôi thì không chấp nhận điều đấy. Tôi nghĩ trước đây cả hai thương nhau thì cứ tiếp tục thương nhau chứ không có bất kì lý do gì phải dừng lại. Chúng tôi vượt qua giai đoạn đó và đồng hành cùng nhau đến tận bây giờ".

Bình An mua một căn hộ nhỏ gọn, đủ tiện nghi trước khi rước nàng về dinh

Phương Nga là người chăm chút từng góc nhỏ bên trong căn hộ của hai vợ chồng

Sau hơn 1 năm về chung nhà, Phương Nga và Bình An cho biết chưa có dự định sinh con mà cùng nhau tận hưởng cuộc sống 2 người. Đồng thời, Phương Nga còn đang tiếp tục theo đuổi việc học, Bình An phát triển công việc diễn xuất. Bình An từng "dở khóc dở cười" kể khổ vì đã giao hết tiền cho vợ giữ, mỗi ngày được phát 500 nghìn để chi tiêu.

Nói về nguyên tắc khi về chung nhà, Phương Nga từng chia sẻ với chúng tôi: "Chúng tôi có một nguyên tắc được đặt ra ngay từ những ngày đầu là luôn trung thực và cởi mở. Cứ đi đâu, làm gì hay suy nghĩ, quyết định gì mới thì cả hai cũng chia sẻ với đối phương. Tôi và An lắng nghe để thấu hiểu nhau, hạn chế những xích mích không đáng có. Kể cả từ lúc yêu đến khi kết hôn thì cả hai vẫn giữ những nguyên tắc này".

Phương Nga có một đám cưới đẹp như cổ tích hồi tháng 10/2022

Cặp đôi thường xuyên sánh đôi tại các sự kiện giải trí. Bình An tiết lộ Phương Nga là người quản lý kinh tế gia đình

Phương Nga và Bình An đi du lịch trong và ngoài nước sau khi kết hôn

Ảnh: FBNV