Đường dây tội phạm do người Trung Quốc cầm đầu: Đòi nợ kiểu "xã hội đen", ghép ảnh "nóng", ảnh thờ

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, Công an tỉnh Quảng Nam vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) cùng các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, công an nhiều tỉnh thành triệt phá đường dây tội phạm xuyên quốc gia, do nhóm đối tượng người Trung Quốc cầm đầu.



3 người quốc tịch Trung Quốc bị khởi tố bị can, bắt tạm giam

Trong quá trình điều tra, công an xác định tổng số tiền các đối tượng phạm tội thông qua những công ty trung gian thanh toán tổ chức cho vay nặng lãi tính đến thời điểm bị bắt giữ là 20.000 tỉ đồng. Các đối tượng thu lợi bất chính trên 8.000 tỉ đồng, tổ chức "rửa tiền" và chuyển tiền thu lợi bất chính trái phép ra khỏi Việt Nam trên 5.000 tỉ đồng.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định khởi tố vụ án "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự", "Cưỡng đoạt tài sản", "Vận chuyển trái phép hàng hoá, tiền tệ qua biên giới"; ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 45 bị can, trong đó có 3 người quốc tịch Trung Quốc.

Clip: Công an khám xét, bắt giữ các đối tượng trong đường dây

Theo hồ sơ, qua triển khai các biện pháp nghiệp vụ nắm tình hình trên không gian mạng, Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện nhiều người dân trên địa bàn và nhiều tỉnh, thành bị các đối tượng dẫn dụ cài đặt các App vay tiền nhanh để vay tiền với lãi suất cao.

Qua kết quả xác minh, đây là ổ nhóm hoạt động phạm tội có tổ chức, với thủ đoạn hết sức tinh vi, phức tạp, có sự cấu kết, móc nối chặt chẽ giữa các đối tượng người Trung Quốc chủ mưu cầm đầu và đối tượng người Việt Nam giúp sức.

Từ tháng 12-2020 đến tháng 7-2023, nhóm đối tượng này sử dụng nhiều pháp nhân thương mại "ma" để tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng với lãi suất hơn 2.300%/năm.

Đã có hơn 1 triệu người trên cả nước vay tiền thông qua ứng dụng "Great Vay" trên điện thoại di động (trong đó có nhiều ứng dụng nhỏ hơn như Abc Tien, cashGo, Like Tiền, Vi Dong...) và liên kết lưu trữ dữ liệu người vay tại website có địa chỉ https://xxxxxx.com đặt tại sever của Alibaba Cloud, Singapore.

Ngày 3-7, Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và công an các tỉnh, thành đồng loạt triển khai các biện pháp nghiệp vụ thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp đối với 3 công ty thanh toán trung gian và 28 địa điểm, đồng thời triệu tập 60 đối tượng liên quan để làm việc

Để che giấu hành vi cho vay lãi nặng, thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn, các đối tượng thành lập hàng chục công ty "ma", sử dụng hàng ngàn tài khoản ngân hàng rồi luân chuyển dòng tiền qua lại nhằm mục đích "rửa tiền", chuyển tiền trái phép qua biên giới. Cùng với đó, các đối tượng sử dụng hoạt động đòi nợ theo kiểu "xã hội đen" gây mất trật tự, tạo dư luận xấu trong xã hội.

Chia sẻ trên Đài Truyền hình Việt Nam, thượng tá Nguyễn Huy Lục, Cục A05, cho biết các đối tượng thường đánh vào tâm lý cần tiền của người vay, đặc biệt là người lao động cần những khoản vay nhỏ, đồng thời sử dụng các ứng dụng thuận tiện, đơn giản cho người dùng, không cần tín chấp, không cần giấy tờ phức tạp, thời gian giải ngân nhanh, việc giải ngân và trả nợ đều thông qua tài khoản ngân hàng.

Thượng tá Nguyễn Huy Lục chia sẻ các thông tin liên quan đường dây cho vay lãi nặng (Nguồn: VTV)

"Các đối tượng thường quảng cáo số tiền lãi suất thấp, song khi điều tra, cộng lại các khoản phí thì lãi suất lên đến hàng ngàn phần trăm. Ví dụ, trong một số trường hợp, với gói vay trong vòng 7 ngày, lãi suất lên đến hơn 2.300%/năm, tính ra trung bình lãi suất lên đến khoảng 190%/tháng. Trong khi đó, theo quy định của Bộ luật Dân sự, lãi suất vay tối đa chỉ 20%/năm, tương đương 6%/tháng, tính ra các đối tượng này cho vay cao gấp hàng trăm lần so với quy định" - thượng tá Nguyễn Huy Lục cho biết.

Theo thượng tá Lục, trong quá trình hoạt động, các đối tượng thường xuyên đưa ra nhiều phương thức, thủ đoạn để che giấu lực lượng chức năng. Một trong những phương thức đó là chia ra thành nhóm nhỏ để hoạt động. Riêng nhóm đòi nợ thường sử dụng các tài khoản Zalo ảo để nhắc nợ khi đến hạn.

"Khi nhắc nợ không thành công, người vay chưa có khả năng chi trả thì các đối tượng sẽ trực tiếp sử dụng thủ đoạn cắt ghép hình ảnh thành ảnh "nóng", ảnh bài vị bàn thờ để ép người vay phải trả tiền" - thượng tá Nguyễn Huy Lục dẫn chứng.