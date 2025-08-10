Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Đường hơn 640 tỷ đồng ở Đắk Lắk tiếp tục hư hỏng sau sửa chữa

10-08-2025 - 16:17 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Từng được chi 9,5 tỷ đồng để sửa chữa, cải tạo nhưng tuyến đường vành đai hơn 640 tỷ đồng phía Tây Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) nay lại có dấu hiệu hư hỏng, xuống cấp.

Đường hơn 640 tỷ đồng ở Đắk Lắk tiếp tục hư hỏng sau sửa chữa- Ảnh 1.

Đường vành đai phía Tây Buôn Ma Thuột (nay nối 2 đường 10/3 và 30/4, tỉnh Đắk Lắk) có tổng mức đầu tư hơn 640 tỷ đồng. Đường này từng được chi 9,5 tỷ đồng để sửa chữa, cải tạo vào cuối năm 2022.

Đường hơn 640 tỷ đồng ở Đắk Lắk tiếp tục hư hỏng sau sửa chữa- Ảnh 2.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, nhiều vị trí trên tuyến đường hàng trăm tỷ đồng này tiếp tục hư hỏng, xuống cấp, gây khó khăn cho người dân và phương tiện qua lại.

Đường hơn 640 tỷ đồng ở Đắk Lắk tiếp tục hư hỏng sau sửa chữa- Ảnh 3.

Trên đoạn từ ngã tư đường vành đai phía Tây Buôn Ma Thuột giao với đường Hà Huy Tập, hướng về đầu tuyến tại km710+750 (đoạn từ Nhà máy bia Sài Gòn – Đắk Lắk), nhiều vị trí, mặt đường mất kết cấu, xuất hiện nhiều ổ gà, vệt rãnh giữa đường.

Đường hơn 640 tỷ đồng ở Đắk Lắk tiếp tục hư hỏng sau sửa chữa- Ảnh 4.

Dọc hai bên tuyến đường, nhiều "ổ gà" xuất hiện, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Đường hơn 640 tỷ đồng ở Đắk Lắk tiếp tục hư hỏng sau sửa chữa- Ảnh 5.

Đường hơn 640 tỷ đồng ở Đắk Lắk tiếp tục hư hỏng sau sửa chữa- Ảnh 6.

Một đoạn đường từng được gia cố nay bị phá kết cấu, tạo thành "ổ gà" mới và to ra sau những cơn mưa.

Đường hơn 640 tỷ đồng ở Đắk Lắk tiếp tục hư hỏng sau sửa chữa- Ảnh 7.

Ngoài ra, nhiều vị trí mặt đường nhựa bị nứt nẻ chằng chịt, sụt lún và trực chờ bong tróc tạo nên những đoạn đường nhấp nhô, gồ ghề, ảnh hưởng trực tiếp đến việc lưu thông của các phương tiện.

Đường hơn 640 tỷ đồng ở Đắk Lắk tiếp tục hư hỏng sau sửa chữa- Ảnh 8.

Nền đường bong tróc, đọng nước không chỉ khiến mất an toàn giao thông mà còn gây mất mỹ quan đô thị.

Đường hơn 640 tỷ đồng ở Đắk Lắk tiếp tục hư hỏng sau sửa chữa- Ảnh 9.

Mỗi ngày trên tuyến đường phía Tây Buôn Ma Thuột đều có lưu lượng lớn phương tiện qua lại, ghi nhận chủ yếu là các loại xe tải trọng lớn.

Đường hơn 640 tỷ đồng ở Đắk Lắk tiếp tục hư hỏng sau sửa chữa- Ảnh 10.

Anh Phạm Tấn Viên (30 tuổi), một tài xế xe tải đường dài tại Đắk Lắk chia sẻ: “Những ngày mưa khuất tầm nhìn, “ổ gà” đọng nước che hố sâu, khiến việc di chuyển của các phương tiện trở nên khó khăn và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, nhất là ban đêm”.

Tuyến đường vành đai phía Tây Buôn Ma Thuột dài gần 14 km, do UBND TP Buôn Ma Thuột (cũ) làm chủ đầu tư, khởi công tháng 11/2009 và hoàn thành 11/2017.

Ngày 1/2/2019, tuyến đường được UBND tỉnh Đắk Lắk cho phép thông xe và có thời hạn bảo hành đến tháng 4/2019.

Cuối năm 2022, UBND TP Buôn Ma Thuột phê duyệt kinh phí 9,5 tỷ đồng để sửa chữa, cải tạo tuyến đường nhưng đến nay nhiều vị trí trên tuyến tiếp tục có dấu hiệu xuống cấp, hư hỏng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông cho người đi đường.

Theo Khánh Ngọc

VTC News

