Đường hơn 640 tỷ đồng ở Đắk Lắk tiếp tục hư hỏng sau sửa chữa

Tuyến đường vành đai phía Tây Buôn Ma Thuột dài gần 14 km, do UBND TP Buôn Ma Thuột (cũ) làm chủ đầu tư, khởi công tháng 11/2009 và hoàn thành 11/2017.

Ngày 1/2/2019, tuyến đường được UBND tỉnh Đắk Lắk cho phép thông xe và có thời hạn bảo hành đến tháng 4/2019.

Cuối năm 2022, UBND TP Buôn Ma Thuột phê duyệt kinh phí 9,5 tỷ đồng để sửa chữa, cải tạo tuyến đường nhưng đến nay nhiều vị trí trên tuyến tiếp tục có dấu hiệu xuống cấp, hư hỏng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông cho người đi đường.