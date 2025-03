Đường Quảng Ngãi 'cài số lùi' lợi nhuận 2025, tiết lộ tiền lương của dàn lãnh đạo năm 2024

CTCP Đường Quảng Ngãi (MCK: QNS, sàn UPCoM) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2025, dự kiến tổ chức vào sáng 29/03.



QNS trình cổ đông kế hoạch kinh doanh 2025 với tổng doanh thu 10.000 tỷ đồng và lãi ròng 1.790 tỷ đồng, giảm lần lượt 6% và 25% so với thực hiện 2024.

Nguồn: QNS

Về định hướng kinh doanh - sản xuất trong năm 2025, đối với mảng mía đường, Đường Quảng Ngãi thực hiện 3 dự án: mở rộng, nâng công suất Nhà máy Đường An Khê lên 25,000 TMN; Nhà máy Điện Sinh khối An Khê lên 135MW và dự án Ethanol. Ngày 06/03, HĐQT QNS thông qua Dự án Nhà máy Ethanol An Khê tại tỉnh Gia Lai, công suất 200.000 lít/ngày, tổng vốn đầu tư gần 1.742 tỷ đồng, dự kiến hoạt động từ ngày 16/11/2027.

Đối với mảng dinh dưỡng từ thực vật, QNS tiếp tục làm mới ngành hàng sữa đậu nành và mở rộng ngành hàng mới.

Thực tế, chủ thương hiệu sữa đậu nành Fami thường có "truyền thống" lên kế hoạch kinh doanh thận trọng rồi vượt xa chỉ tiêu đã đề ra. Năm 2024, QNS lập đỉnh mới với doanh thu 10.678 tỷ đồng và lãi ròng 2.377 tỷ đồng, tăng 2% và 9% so với năm 2023 đồng thời vượt 77% kế hoạch lợi nhuận.

Công ty dự kiến mức cổ tức tối thiểu cho năm 2025 là 15%. Trong năm 2024, Đường Quảng Ngãi đã thông qua tỷ lệ cổ tức 40% bằng tiền. Trong đó, QNS đã tạm ứng 2 đợt cổ tức cho cổ đông, tổng tỷ lệ 20% vào tháng 9/2024 và tháng 1/2025. Dự kiến đợt trả cổ tức còn lại sẽ được thanh toán vào ngày 25/04/2025. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 14/04/2025.

Từ năm 2021, Đường Quảng Ngãi luôn trả cổ tức tối thiểu 30%/năm, đỉnh điểm năm 2023 và 2024 đạt 40%, cao nhất từ khi niêm yết.

Trong năm 2025, Đường Quảng Ngãi dự kiến phát hành cổ phiếu ESOP cho tối đa 50 người lao động dựa trên kết quả kinh doanh năm 2025, tỷ lệ từ 1-3% tùy theo tốc độ tăng trưởng lợi nhuận. Giá phát hành theo giá sổ sách kế toán tại thời điểm 31/12/2025, cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng 3 năm.

Nguồn: QNS

Tài liệu lần này cũng công bố tiền lương của một số lãnh đạo Đường Quảng Ngãi trong năm 2024. Theo đó, Tổng Giám đốc Võ Thành Đàng nhận lương hơn 1,7 tỷ đồng, trung bình hơn 142 triệu đồng/tháng; 2 Phó Tổng Giám đốc Trần Ngọc Phương và Đặng Phú Quý nhận khoảng 1,1 tỷ đồng/năm, còn lại Kế toán trưởng Nguyễn Thế Bình nhận 821 triệu đồng.