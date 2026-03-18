Đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh của VinSpeed có thể khởi công ngay tháng sau

Ngày 17/3, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh, cùng Đoàn công tác của Bộ Xây dựng đã có cuộc làm việc với tỉnh Quảng Ninh.

Tại buổi làm việc, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh Vũ Văn Diện đề nghị Bộ trưởng Bộ Xây dựng chỉ đạo các cơ quan chuyên môn đẩy nhanh tiến độ thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi và thiết kế cơ sở ga Hạ Long Xanh để sớm tổ chức khởi công dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh đã được UBND tỉnh Quảng Ninh chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư.

﻿"Hiện tại, Nhà đầu tư đang hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục liên quan, phấn đấu tổ chức khởi công dự án trong tháng 4/2026 ", ông Vũ Văn Diện nói.

Dự án có quy mô xây dựng là đường đôi, khổ 1.435mm, điện khí hóa với chiều dài tuyến khoảng 120km, đi qua địa bàn 4 tỉnh và thành phố: Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng và Quảng Ninh.

Tốc độ thiết kế tuyến chính 350km/h, đoạn qua Hà Nội có tốc độ thiết kế 120km/h. Toàn tuyến bố trí 5 ga (gồm các ga: Cổ Loa, Gia Bình, Ninh Xá, Yên Tử, Hạ Long Xanh), 1 Depot tại ga Hạ Long Xanh, phường Tuần Châu, tỉnh Quảng Ninh.

Tổng vốn đầu tư của dự án khoảng 147.370 tỷ đồng (không bao gồm khoảng 10.270 tỷ đồng chi phí đền bù GPMB do nguồn ngân sách Nhà nước bảo đảm).﻿

Siêu dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh xuất phát từ khu vực Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia (huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội), vắt ngang qua Bắc Ninh, Thành phố Hải Phòng và điểm cuối là công viên công cộng tại phường Tuần Châu. Riêng phân đoạn qua Thành phố Hà Nội sẽ chạy với vận tốc 120km/h.﻿

UBND tỉnh Quảng Ninh cũng đề nghị xem xét giải quyết các vướng mắc, tồn tại liên quan công tác thanh quyết toán GPMB dự án tuyến đường sắt Yên Viên - Phả Lại - Hạ Long - Cái Lân.

UBND tỉnh Quảng Ninh cũng đề nghị bổ sung tuyến đường ven sông kết nối từ cao tốc Hải Phòng - Hạ Long đến Đông Triều và tuyến đường nối từ đường ven sông đến tuyến đường cao tốc đô thị Lạch Huyện, Hải Phòng - sân bay Gia Bình qua cầu Đá Vách thành đường cao tốc trong quy hoạch mạng lưới đường bộ quốc gia.﻿

Bộ trưởng Trần Hồng Minh đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh khẩn trương bổ sung quy hoạch, hoàn thiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư để sớm triển khai các tuyến cao tốc trên địa bàn.

﻿Bộ trưởng Trần Hồng Minh cũng đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam và các cơ quan chuyên môn của Bộ nghiên cứu quy hoạch, xây dựng các tuyến đường cao tốc, kết nối với các tuyến đường hiện có, giúp kết nối sân bay Gia Bình với trung tâm và các địa phương tỉnh Quảng Ninh.

Ngoài ra, cần sớm triển khai công tác nạo vét luồng lạch hàng hải, trong quá trình triển khai cần tận dụng vật liệu tại chỗ phục vụ san lấp mặt bằng, hỗ trợ triển khai các dự án hạ tầng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.﻿