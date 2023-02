Đường Vành đai 3 đoạn qua tỉnh Bình Dương dự kiến khởi công khi nào?

Ngày 16/2, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Bình Dương cho biết, ngành chức năng địa phương đang khẩn trương hoàn tất các khâu cần thiết để kịp thời gian khởi công dự án đường Vành đai 3 TP.HCM theo tinh thần chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Văn Lợi.

Đường Vành đai 3 đoạn trùng với đường Mỹ Phước Tân Vạn tỉnh Bình Dương

Đối với dự án đường Vành đai 3, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Văn Lợi yêu cầu các đơn vị, địa phương tiến hành song song các bước để đẩy nhanh tiến độ dự án; quy hoạch mô hình​ TOD (phát triển đô thị gắn kết với giao thông công cộng)​ dọc tuyến đường; đấu thầu, đấu giá công khai, minh bạch và đảm bảo đúng quy định pháp luật, nỗ lực đến 30/4/2023 khởi công dự án.



Dự án đường Vành đai 3 đoạn qua tỉnh Bình Dương gồm dự án thành phần 5: Xây dựng đường Vành đai 3 (bao gồm nút giao Tân Vạn và cầu Bình Gởi) và dự án thành phần 6: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đường Vành đai 3 đoạn qua tỉnh Bình Dương.

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương khảo sát dự án đường Vành đai 3

Tổng chiều dài tuyến đường đoạn qua Bình Dương khoảng 26,06 km, trong đó, dự án thành phần 2B - Nút giao Tân Vạn dài 2,53 km; đoạn Bình Chuẩn - sông Sài Gòn dài 8,23 km; đoạn trùng đường Mỹ Phước - Tân Vạn dài 15,3 km.



Quy mô đầu tư dự án gồm 8 làn xe cao tốc có đường song hành hai bên và các hành lang để bố trí cây xanh, các công trình hạ tầng kỹ thuật, dự trữ mở rộng.

Có khoảng 1.600 trường hợp bị ảnh hưởng của dự án, trong đó dự kiến bố trí tái định cư cho 515 trường hợp.

Cắm mốc lộ giới giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 3 tại Bình Dương

Ông Nguyễn Thanh Tâm - Chủ tịch UBND TP. Thuận An cho biết, đến nay thành phố đã thực hiện công tác đo đạc đất đai, kiểm kê tài sản bị ảnh hưởng bởi dự án Vành đai 3. Đồng thời đẩy nhanh tiến độ lập hồ sơ thủ tục, trình phê duyệt để triển khai các khu tái định cư: An Thạnh (phường An Thạnh), Bình Đức (phường Lái Thiêu)… Hội đồng bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng tập trung đôn đốc và tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc.