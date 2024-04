Duy nhất con sông nhỏ này trên thế giới chảy vào hai đại dương

Bản đồ Bắc Mỹ thể hiện Đường phân chia lục địa, có đỉnh trải dài từ Alaska về phía nam qua dãy núi Rockies của Canada và xuống qua Mexico. Đó là đường vô hình ngăn cách các lưu vực sông chính chảy ra các đại dương khác nhau.

Nhìn chung, nếu một giọt mưa rơi ở phía tây của đường phân chia lục địa, nó sẽ hòa vào các dòng sông chảy ra Thái Bình Dương. Nếu một giọt mưa rơi ở phía đông của đường phân chia, nó sẽ chảy ra Đại Tây Dương hoặc Bắc Băng Dương.

Nằm trong Rừng Quốc gia Bridger-Teton của Wyoming, đồng cỏ núi cao ở Two Ocean Pass trông không giống một con đèo chút nào. Độ dốc của đèo thấp đến mức khi đồng cỏ ngập nước vào mùa xuân trong một năm ẩm ướt, một con cá có thể bơi từ lưu vực Thái Bình Dương vào lưu vực Đại Tây Dương!

Lạch North Two Ocean chia thành hai dòng chính xác dọc theo đường phân chia lục địa, tạo thành Lạch Thái Bình Dương và Lạch Đại Tây Dương được đặt tên thích hợp. Một tấm biển cũ bằng gỗ dán tại Parting of the Waters cho biết nó cách Đại Tây Dương 3.488 dặm và cách Thái Bình Dương 1.353 dặm.

Lạch Thái Bình Dương chảy theo phía tây nam về sông Snake và Lạch Đại Tây Dương chảy theo phía đông bắc về phía sông Yellowstone.

Một nghiên cứu gần đây đã điều tra một giả thuyết rằng cá hồi hồ không phải bản địa có thể đã xâm chiếm Hồ Yellowstone bằng cách bơi qua North Two Ocean, thay vì giả định ban đầu rằng chúng được một người đưa vào bất hợp pháp.

Các nhà nghiên cứu đã sử dụng phương pháp lấy mẫu DNA môi trường, đánh cá bằng điện và câu cá để xác định xem cá hồi hồ hoặc các loài cá không bản địa khác có hiện diện ở vùng biển gần North Two Ocean hay không.

Trong khi nguồn gốc của cá hồi ở Hồ Yellowstone vẫn chưa chắc chắn, thì khả năng cá không bản địa vượt qua North Two Ocean trong tương lai lại là một vấn đề nghiêm trọng. Để bảo vệ loài cá hồi Yellowstone bản địa, có thể cần phải tiếp tục theo dõi các vùng nước này và chủ động loại bỏ các loài cá không phải bản địa.

Theo Half as Interesting