E-visa tại 41 cửa khẩu: Bước tiến lớn sang “cửa ngõ mở” cho du lịch và đầu tư

Đột phá chính sách và hiệu ứng "cửa ngõ mở"

Việc Việt Nam quyết định mở rộng phạm vi áp dụng thị thực điện tử (E-visa) cho công dân nước ngoài tại 41 cửa khẩu quốc tế, bao gồm hàng không, đường bộ và đường biển là một đột phá chính sách mang tính chiến lược, phản ánh sự quyết tâm cao độ của Chính phủ trong việc cải cách thủ tục hành chính và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Đây được coi là sự chuyển mình mạnh mẽ từ mô hình "cửa ngõ hạn chế" sang "cửa ngõ mở", đáp ứng kịp thời xu thế hội nhập và yêu cầu phục hồi kinh tế hậu đại dịch.

Quyết định này, được cụ thể hóa qua các nghị quyết và chỉ đạo của Chính phủ, không chỉ đơn thuần là việc thêm vào danh sách một vài điểm đến, mà là một tuyên ngôn rõ ràng về sự chào đón của Việt Nam đối với du khách và nhà đầu tư quốc tế. Trước đây, sự hạn chế về số lượng cửa khẩu cho phép nhập cảnh bằng E-visa đã tạo ra rào cản và sự bất tiện đáng kể, đặc biệt đối với du khách muốn khám phá các vùng miền chưa phải là trung tâm du lịch lớn.

Khi E-visa được áp dụng rộng rãi, du khách có thể hoàn thành toàn bộ quy trình trực tuyến, nhanh gọn và minh bạch.

Theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế, việc mở rộng hệ thống cửa khẩu tiếp nhận E-visa đã tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, từ du lịch, đầu tư đến cải cách hành chính, góp phần củng cố hình ảnh một Việt Nam cởi mở và hiện đại hơn trong mắt bạn bè quốc tế.

Đối với ngành du lịch, sự thuận tiện trong thủ tục xuất nhập cảnh luôn là yếu tố mang tính quyết định. Khi E-visa được áp dụng rộng rãi, du khách có thể hoàn thành toàn bộ quy trình trực tuyến, nhanh gọn và minh bạch, hạn chế tối đa thời gian chờ đợi tại sân bay hoặc cửa khẩu. Điều này không chỉ giúp tăng lượng khách quốc tế mà còn tạo điều kiện để phân bổ dòng khách đến nhiều địa phương mới nổi, những nơi có tiềm năng lớn nhưng thiếu kết nối thuận lợi. Nhiều doanh nghiệp đánh giá đây là "cú hích" quan trọng để du lịch Việt Nam phục hồi và bứt phá.

Trong lĩnh vực thu hút đầu tư nước ngoài, E-visa cũng tạo ra lợi thế cạnh tranh đáng kể. Các nhà đầu tư, chuyên gia quốc tế thường xuyên di chuyển để khảo sát và giám sát dự án sẽ được hỗ trợ tối đa khi thủ tục nhập cảnh trở nên dễ dàng hơn, đặc biệt tại những cửa khẩu gần các khu công nghiệp. Việc tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại góp phần củng cố hình ảnh môi trường đầu tư thân thiện, linh hoạt, giúp Việt Nam đứng vững trong cuộc cạnh tranh khu vực về chất lượng dịch vụ hành chính.

Ở góc độ quản lý nhà nước, việc mở rộng E-visa đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình chuyển đổi số thủ tục xuất nhập cảnh. Việc thay thế dần mô hình quản lý giấy tờ truyền thống bằng nền tảng dữ liệu và công nghệ giúp nâng cao hiệu quả điều hành, tăng tính minh bạch và củng cố khả năng kiểm soát an ninh biên giới một cách thông minh hơn. Đây cũng là nền tảng để xây dựng hệ thống quản lý hiện đại, đồng bộ và phục vụ người dân – doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Đặc biệt, các chuyên gia kinh tế đều đồng thuận rằng chính sách E-visa mở rộng là một "đòn bẩy" mạnh mẽ, không chỉ nhằm vào mục tiêu ngắn hạn là tăng trưởng lượng khách mà còn hướng tới mục tiêu dài hạn là tái định vị Việt Nam như một điểm đến cởi mở, hiện đại và thuận tiện hàng đầu khu vực.

Đồng bộ hạ tầng công nghệ và nguồn nhân lực, hướng tới biên giới thông minh

Việc mở rộng chính sách E-visa tới 41 cửa khẩu quốc tế là thành công về mặt ban hành chính sách, nhưng thách thức lớn nhất hiện nay nằm ở bài toán đồng bộ hóa hạ tầng kỹ thuật và nâng cao chất lượng dịch vụ xuất nhập cảnh tại tất cả các điểm này. Nếu chính sách đi trước nhưng hạ tầng không theo kịp, hiệu quả thực tế sẽ bị suy giảm đáng kể.

Việc mở rộng E-visa đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình chuyển đổi số thủ tục xuất nhập cảnh

Việc triển khai E-visa trên phạm vi toàn quốc đòi hỏi hệ thống công nghệ thông tin tại các cửa khẩu, từ những sân bay quốc tế lớn cho tới các điểm kiểm soát đường bộ có lưu lượng nhỏ hơn, phải hoạt động ổn định và thông suốt. Chỉ một trục trặc kỹ thuật nhỏ cũng có thể gây ách tắc, làm gián đoạn quá trình tiếp nhận khách quốc tế và ảnh hưởng trực tiếp tới hiệu quả của chính sách.

Song song với yêu cầu về công nghệ, yếu tố con người cũng giữ vai trò trọng yếu. Lực lượng Biên phòng và Hải quan tại các cửa khẩu cần được trang bị đầy đủ kỹ năng sử dụng thiết bị điện tử, am hiểu quy trình E-visa và có phong thái giao tiếp chuyên nghiệp.

Theo nhận xét của nhiều doanh nghiệp lữ hành quốc tế, trải nghiệm đầu tiên của du khách tại khu vực xuất nhập cảnh chính là "điểm chạm" quan trọng nhất, định hình ấn tượng về sự thân thiện và hiện đại của điểm đến.

Trải nghiệm đầu tiên của du khách tại khu vực xuất nhập cảnh chính là "điểm chạm" quan trọng nhất

Trong xu thế toàn cầu hóa, các quốc gia đang đẩy mạnh xây dựng mô hình biên giới thông minh. Việc mở rộng E-visa vì thế không chỉ dừng ở cải cách thủ tục, mà còn tạo nền tảng để Việt Nam tiến tới nhiều bước đột phá mới.

Một trong những định hướng được kỳ vọng là phát triển hệ thống cổng kiểm soát tự động tại các sân bay lớn, cho phép người mang giấy tờ điện tử tự thực hiện thủ tục mà không cần tiếp xúc trực tiếp với cán bộ kiểm soát. Đây là giải pháp giúp rút ngắn đáng kể thời gian xử lý và tăng năng lực phục vụ trong những giai đoạn cao điểm.

Cùng với đó, việc tích hợp các phương thức thanh toán trực tuyến cho toàn bộ phí và dịch vụ liên quan tới xuất nhập cảnh sẽ góp phần hoàn thiện chuỗi dịch vụ công số, tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp. Khi dữ liệu giữa các bộ, ngành được liên thông, từ an ninh, hải quan đến du lịch - một hệ sinh thái quản lý hiện đại sẽ hình thành, hỗ trợ tốt hơn cho công tác điều hành và phát triển kinh tế.

Cộng đồng doanh nghiệp du lịch và hàng không kỳ vọng thời gian xử lý hồ sơ có thể được rút ngắn hơn nữa trong thời gian tới, đồng thời mở rộng phạm vi áp dụng cho các thị trường trọng điểm, hướng tới những chính sách thông thoáng hơn. Sự kết hợp giữa cải cách thủ tục và chuyển đổi số đồng bộ được xem là chìa khóa để Việt Nam tăng tốc thu hút du khách và nhà đầu tư, tạo lợi thế cạnh tranh trong khu vực. Đây là bước chuyển mang tính tất yếu, nhưng cũng đòi hỏi sự đầu tư bài bản và liên tục để biến tiềm năng của chính sách thành hiệu quả thực tế, đóng góp thiết thực cho tăng trưởng kinh tế và nâng tầm hình ảnh quốc gia./.