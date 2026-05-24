Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

ECB muốn đưa đồng euro lên blockchain

Theo Lan Phương | 24-05-2026 - 19:36 PM | Smart Money

ECB muốn đưa đồng euro lên blockchain

ECB đang thúc đẩy kế hoạch đưa đồng euro lên nền tảng blockchain nhằm bảo vệ chủ quyền tài chính số và giảm phụ thuộc vào các hạ tầng ngoài châu Âu.

Theo nhật báo kinh tế Les Echos của Pháp, Ngân hàng Trung ương châu Âu đang đẩy nhanh kế hoạch đưa đồng euro và hệ thống thanh toán của châu Âu lên nền tảng blockchain nhằm giảm sự phụ thuộc vào các hạ tầng tài chính tư nhân hoặc nước ngoài.

ECB hiện phát triển hai dự án Pontes và Appia để kết nối đồng euro với các thị trường tài chính hoạt động trên công nghệ blockchain. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm bảo vệ chủ quyền tiền tệ của châu Âu trong bối cảnh các đồng stablecoin gắn với đồng USD ngày càng mở rộng ảnh hưởng trên thị trường tài chính số.

Theo ông Piero Cipollone, nếu châu Âu không tự xây dựng “các tuyến đường số” riêng, khu vực này có nguy cơ phụ thuộc vào các nền tảng tài chính do nước ngoài kiểm soát.

Từ quý III/2026, hệ thống Pontes dự kiến sẽ kết nối các nền tảng blockchain với mạng thanh toán Target của ECB — hệ thống đang xử lý lượng giao dịch trị giá hàng nghìn tỷ euro mỗi ngày tại châu Âu. Sau hơn 50 cuộc thử nghiệm với các tổ chức tài chính trong năm 2024, ECB cho rằng công nghệ blockchain đã đủ trưởng thành để bước sang giai đoạn vận hành thực tế.

Trong giai đoạn đầu, blockchain sẽ chủ yếu được áp dụng với các tài sản có thanh khoản thấp như trái phiếu doanh nghiệp nhằm giúp giao dịch diễn ra nhanh và linh hoạt hơn. Tuy nhiên, ECB khẳng định blockchain chưa nhằm thay thế hoàn toàn các hạ tầng tài chính hiện nay. Ngân hàng này cũng lo ngại thị trường tài chính số có thể bị phân mảnh khi nhiều hệ thống blockchain phát triển riêng lẻ, thiếu khả năng kết nối và đồng bộ dữ liệu với nhau.

Theo Lan Phương

vtv.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tài khoản BIDV, Agribank, Vietcombank,...liên tục trừ 10.000 đồng mỗi tháng dù hiếm khi nhận và chuyển tiền: Đây có thể là lý do

Tài khoản BIDV, Agribank, Vietcombank,...liên tục trừ 10.000 đồng mỗi tháng dù hiếm khi nhận và chuyển tiền: Đây có thể là lý do Nổi bật

Băn khoăn của người sắp đi Thái Lan du lịch, xem concert: Dùng tài khoản ngân hàng Việt là đủ hay vẫn cần thẻ tín dụng, đổi baht?

Băn khoăn của người sắp đi Thái Lan du lịch, xem concert: Dùng tài khoản ngân hàng Việt là đủ hay vẫn cần thẻ tín dụng, đổi baht? Nổi bật

"Giá vàng giảm sâu, càng ôm vàng tôi càng lỗ nặng"

"Giá vàng giảm sâu, càng ôm vàng tôi càng lỗ nặng"

14:28 , 24/05/2026
Vietcombank có thông báo quan trọng đến người dùng điện thoại Android, kiểm tra ngay để không bỏ lỡ quyền lợi

Vietcombank có thông báo quan trọng đến người dùng điện thoại Android, kiểm tra ngay để không bỏ lỡ quyền lợi

11:59 , 24/05/2026
Cảnh báo thủ đoạn giả danh nhân viên ngân hàng thông báo nhận điểm thưởng

Cảnh báo thủ đoạn giả danh nhân viên ngân hàng thông báo nhận điểm thưởng

10:22 , 24/05/2026
Đóng 280 triệu phí bảo hiểm nhân thọ đều đặn 3 năm, nhận quyền lợi rồi bất ngờ kiện công ty đòi hủy hợp đồng

Đóng 280 triệu phí bảo hiểm nhân thọ đều đặn 3 năm, nhận quyền lợi rồi bất ngờ kiện công ty đòi hủy hợp đồng

16:24 , 23/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên