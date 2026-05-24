ECB muốn đưa đồng euro lên blockchain

Theo nhật báo kinh tế Les Echos của Pháp, Ngân hàng Trung ương châu Âu đang đẩy nhanh kế hoạch đưa đồng euro và hệ thống thanh toán của châu Âu lên nền tảng blockchain nhằm giảm sự phụ thuộc vào các hạ tầng tài chính tư nhân hoặc nước ngoài.

ECB hiện phát triển hai dự án Pontes và Appia để kết nối đồng euro với các thị trường tài chính hoạt động trên công nghệ blockchain. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm bảo vệ chủ quyền tiền tệ của châu Âu trong bối cảnh các đồng stablecoin gắn với đồng USD ngày càng mở rộng ảnh hưởng trên thị trường tài chính số.

Theo ông Piero Cipollone, nếu châu Âu không tự xây dựng “các tuyến đường số” riêng, khu vực này có nguy cơ phụ thuộc vào các nền tảng tài chính do nước ngoài kiểm soát.

Từ quý III/2026, hệ thống Pontes dự kiến sẽ kết nối các nền tảng blockchain với mạng thanh toán Target của ECB — hệ thống đang xử lý lượng giao dịch trị giá hàng nghìn tỷ euro mỗi ngày tại châu Âu. Sau hơn 50 cuộc thử nghiệm với các tổ chức tài chính trong năm 2024, ECB cho rằng công nghệ blockchain đã đủ trưởng thành để bước sang giai đoạn vận hành thực tế.

Trong giai đoạn đầu, blockchain sẽ chủ yếu được áp dụng với các tài sản có thanh khoản thấp như trái phiếu doanh nghiệp nhằm giúp giao dịch diễn ra nhanh và linh hoạt hơn. Tuy nhiên, ECB khẳng định blockchain chưa nhằm thay thế hoàn toàn các hạ tầng tài chính hiện nay. Ngân hàng này cũng lo ngại thị trường tài chính số có thể bị phân mảnh khi nhiều hệ thống blockchain phát triển riêng lẻ, thiếu khả năng kết nối và đồng bộ dữ liệu với nhau.