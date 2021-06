ELCOM – Hiện thực hóa tầm nhìn “kỷ nguyên số”

Kết thúc quý I/2021, ELCOM đã ghi nhận hơn 10,2 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng mạnh hơn 135% so với cùng kỳ năm trước một con số ấn tượng trong bối cảnh hoạt động thị trường chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đợt bùng phát Covid-19 lần thứ 4 với quy mô và mức độ phức tạp hơn hẳn những lần trước.

Trong bối cảnh thị trường CNTT – viễn thông ngày càng mở rộng nhưng cũng không kém phần cạnh tranh khốc liệt, ELCOM đang có cơ hội để vươn mình và bứt tốc mạnh mẽ, hai yếu tố "sức bền" và "tính thích nghi" nhanh chóng của ELCOM đã được thể hiện một cách rõ nét. Đồng thời là nền tảng cơ sở cho mục tiêu đầy tham vọng của mình ở 3 mảng kinh doanh chiến lược, gồm: Mảng kinh doanh truyền thống (B1); Mảng dịch vụ online (B3) và Mảng dịch vụ khách hàng doanh nghiệp (B2).

Nằm trong nhóm công ty CNTT – viễn thông hàng đầu tại Việt Nam, ELCOM có lợi thế đặc biệt ở nhiều mảng thị trường ngách cho các giải pháp công nghệ cho viễn thông và giám sát an ninh quốc gia.

Gia nhập thị trường từ năm 1995, nhóm giải pháp công nghệ giám sát VSAT cho ngành An ninh, Quốc phòng đã là một trong những dòng sản phẩm trọng tâm, tạo nên diện mạo và mang đến sức mạnh thương hiệu quốc gia cho ELCOM. Trải qua các thời kỳ công nghệ thoại, fax, di động,… và đến nay là công nghệ vệ tinh, VSAT của ELCOM luôn phát huy thế mạnh về công nghệ và đáp ứng phù hợp, theo kịp các nhu cầu chiến lược thời cuộc quan trọng trong ngành An Ninh, Quốc phòng.

Dịch Covid-19 làm tăng mức độ cần thiết của các DN và cơ quan chức năng đầu tư vào công nghệ - chuyển đổi số, đặc biệt trong lĩnh vực giao thông và an ninh - quốc phòng, thế mạnh của ELCOM càng được phát huy một cách hiệu quả hơn cả khi liên tục được lựa chọn là nhà thầu công nghệ chính cho nhiều dự án lớn.

Mới đây nhất, ELCOM đã tiếp tục ký thành công Hợp đồng công nghệ giám sát an ninh quốc phòng (VSAT) với giá trị gần 200 tỷ đồng, dự kiến triển khai nghiệm thu trong Quý 3 – 4/2021 sắp tới. Bên cạnh đó, nhiều sản phẩm chiến lược khác như, giải pháp giám sát an toàn an ninh, giải pháp sản phẩm chuyên dụng…cũng đã tiếp tục được triển khai, mở rộng tới các khách hàng.

Ông Phạm Minh Thắng, Tổng giám đốc ELCOM cho biết, ELCOM đang tiếp tục phát triển và sáng tạo thêm những giải pháp công nghệ mới "Made by ELCOM" với nhiều tính năng đa dạng,thiết thực và bám sát hơn với nhu cầu thị trường an ninh quốc phòng.

Với khả năng cạnh tranh ngang ngửa thậm chí hơn hẳn các đối thủ đến từ Đức hay Israel, theo nhu cầu nâng cấp cải tiến hàng năm cho nhu cầu giám sát, trinh sát an ninh quốc phòng gia tăng, ELCOM vẫn có lợi thế rất lớn và mang tính lợi thế chiến lược cho kế hoạch phát triển dài hạn của ELCOM. ELCOM cũng đã lên kế hoạch xuất khẩu phần mềm ra nước ngoài ngay trong năm nay.

ELCOM – Quyết liệt hành động hiện thực hóa chiến lược

"Chúng tôi mong muốn hình ảnh thương hiệu ELCOM và tuyên ngôn "ELCOM của bạn" sẽ trở nên quen thuộc với mọi khách hàng, đồng thời ghi dấu ấn một thương hiệu CNTT – viễn thông bứt phá với khát vọng vươn cao và sứ mệnh góp phần nâng tầm bản đồ công nghệ của Việt Nam trên thế giới" ông Thắng nhấn mạnh

Trong kế hoạch của mình, với đội ngũ nhân sự chất lượng cao, trẻ tuổi, nhiệt huyết và cực kỳ sáng tạo, "át chủ bài" giúp ELCOM phát triển đa dạng các sản phẩm nền tảng mới về IoT, BiG Data có chiều sâu mang thương hiệu "Made by ELCOM" không chỉ trong an ninh, quốc phòng, mà còn mở rộng ở nhiều lĩnh vực khác như giáo dục, y tế, và các giải pháp chuyển đổi số cho khối doanh nghiệp tư nhân.

Với mảng giáo dục, CO-LEARN là một trong những nền tảng trao đổi và chia sẻ kiến thức được đánh giá là hiệu quả nhất trên thị trường hiện nay khi cho phép học sinh từ mọi miền, dù ở vùng sâu vùng xa nhất. Học viên có thể cùng tiếp cận từ xa, cùng học tập và chia sẻ các nguồn kiến thức giáo dục chất lượng cao với chi phí tối giản nhất.

Trong khi đó, ở mảng y tế, nền tảng kết nối thiết bị theo dõi và chăm sóc sức khỏe từ xa Televital của ELCOM cũng gây chú ý trên thị trường. Kết hợp hai công nghệ: công nghệ IoT trong y tế IoMT và công nghệ hỗ trợ điều trị y tế từ xa TeleMed, nền tảng TeleVital cho phép người bệnh tự theo dõi sức khỏe ngay tại nhà một cách chủ động và liên tục với độ chính xác cao nhất.

"Những giải pháp của ELCOM không chỉ đơn thuần là công nghệ, mà về bản chất, chúng tôi tạo ra những quy trình sản phẩm mới, các mô hình kinh doanh mới và cách thức phục vụ khách hàng mới, hướng tới mục tiêu cuối cùng là sự trải nghiệm tốt nhất của khách hàng" ông Thắng nhấn mạnh.