Elipsport – Hành trình 15 năm chinh phục khách hàng của thương hiệu Việt

Theo thống kê, trung bình 10 hộ gia đình Việt đã có 7 - 8 hộ lựa chọn thương hiệu Elipsport là nơi gửi gắm niềm tin mua các thiết bị thể dục thể thao, chăm sóc sức khỏe như máy chạy bộ, xe đạp tập, ghế massage… Trong gần 2 thập kỷ, Tập đoàn đã có 121 hệ thống cửa hàng phủ sóng toàn quốc và 2 nhà máy sản xuất tại Việt Nam, khẳng định uy tín cho thương hiệu Việt lâu đời.

Doanh nghiệp đoạt giải Thương hiệu xuất sắc thế giới 2019



CEO Elipsport - Doanh nhân Lê Mạnh Trường với triết lý kinh doanh "kiến thiết quốc gia giàu mạnh sánh vai cùng các cường quốc năm châu và đưa người Việt tiếp cận với các thành tựu văn minh, trải nghiệm tiện ích sống cao cấp, hiện đại" đã xây dựng hệ sinh thái doanh nghiệp với tinh thần chiến binh. Trong suốt hơn 15 năm hoạt động, mỗi thành viên, bộ phận đều không ngừng nỗ lực sáng tạo, bứt phá để mang đến những sản phẩm chất lượng tốt đến người tiêu dùng. Sản phẩm của người Việt nhưng chất lượng xứng tầm quốc tế.

Với những định hướng, đường lối đúng đắn của Doanh nhân Lê Mạnh Trường, Tập đoàn Elipsport trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong ngành thiết bị thể thao và chăm sóc sức khoẻ được vinh danh tại Lễ trao giải Thương hiệu xuất sắc thế giới 2019.

The BrandLaureate là giải thưởng cao dành cho các thương hiệu trên thế giới do Quỹ Thương hiệu Châu Á - Thái Bình Dương (Asia Pacific Brand Foundation, viết tắt: APBF) tổ chức hằng năm nhằm vinh danh đơn vị xuất sắc đứng đầu trong mỗi ngành. Thông qua việc đánh giá dựa trên 5 tiêu chí: độ nhận diện thương hiệu, uy tín, chất lượng sản đã tạo ra sự cộng hưởng, gắn liền với những nhận thức tốt, in dấu trong tâm trí người tiêu dùng. Tập đoàn Elipsport tự hào là thương hiệu tiên phong trong lĩnh vực thiết bị thể thao, chăm sóc sức khoẻ được vinh danh trong lễ trao giải "Thương hiệu xuất sắc Thế giới 2019 - Hạng mục dịch vụ giao hàng nhanh 24 giờ".

Elipsport tự hào là thương hiệu đứng đầu trong lĩnh vực thiết bị thể thao, chăm sóc sức khoẻ

Các chính sách, dịch vụ của Tập đoàn Elipsport



Trong suốt gần 2 thập kỷ qua, Tập đoàn Elipsport không ngừng cải tiến và hoàn thiện để giữ vững hình ảnh "người dẫn đầu" trong ngành sản xuất và cung cấp thiết bị thể dục thể thao, chăm sóc sức khỏe. Các sản phẩm từ máy chạy bộ, xe đạp tập, ghế massage cho đến những sản phẩm nhỏ nhất như quả bóng bàn, dây tập gym… đều được chăm chút kỹ lưỡng từng chi tiết. 2 nhà máy Elipsport đặt lại Long An và Long Hậu đều được trang bị quy trình sản xuất đạt chuẩn quốc tế với đội ngũ kỹ thuật viên hàng đầu toàn quốc kiểm định trước khi cung ứng ra thị trường. Công nghệ thường xuyên được cập nhật để chất lượng sản phẩm luôn tốt, mẫu mã, tính năng phù hợp với xu hướng và thể trạng người Việt.

Ngoài ra, giá thành sản phẩm thuộc hàng tốt bậc nhất trên thị trường. Hệ thống 121 showroom hiện đại trải dài từ Bắc vào Nam thuận tiện tham quan mua sắm và trải nghiệm sản phẩm. Đội ngũ chuyên viên tư vấn chuyên nghiệp, thấu hiểu khách hàng và sản phẩm luôn sẵn sàng phục vụ. Đồng thời, bất kỳ sản phẩm nào mua tại hệ thống cửa hàng hoặc qua kênh online của Tập đoàn Elipsport đều được hỗ trợ giao hàng và lắp đặt miễn phí trên toàn quốc, tận tình hướng dẫn sử dụng. Thời gian bảo hành lâu dài, bảo trì trọn đời, đổi trả trong 15 ngày đầu sử dụng nếu phát sinh lỗi kỹ thuật từ nhà sản xuất.

Các sản phẩm của Tập đoàn Elipsport không ngừng cải tiến để mang đến chất lượng tốt cho khách hàng

Chưa dừng lại ở đó, Tập đoàn Elipsport luôn đồng hành cùng đất nước khi thường xuyên triển khai các hoạt động thiện nguyện như "Giải cứu miền Trung ruột thịt", "Thắp sáng tươi lai", tạo việc làm cho hàng ngàn lao động, đóng thuế hàng trăm tỉ đồng cho nhà nước.

Chính sự kết hợp giữa tâm và tầm trong kinh doanh, Tập đoàn Elipsport đã chiếm trọn yêu thương và lòng tin của triệu người Việt. Trân trọng tri ân quý khách hàng đã ủng hộ Tập đoàn Elipsport trong suốt hành trình 15 năm qua.