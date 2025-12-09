Elmich công bố Báo cáo ESG 2025: Tiên phong chuẩn xanh châu Âu tại Việt Nam

Việc công bố báo cáo Phát triển bền vững ESG 2025 cho giai đoạn 01/01–31/12/2024, theo chuẩn GRI 2021, cho thấy Elmich chủ động tiếp cận chuẩn mực quốc tế, đồng thời khẳng định định hướng phát triển minh bạch và bền vững, lấy yếu tố con người – môi trường làm trung tâm. Sự kiện cũng đánh dấu bước khởi đầu cho một chiến lược bền vững, nơi mỗi sản phẩm Elmich đến tay người dùng không chỉ đạt chuẩn Châu Âu, mà còn góp phần gìn giữ hành tinh xanh.

Nhà máy xanh cam kết minh bạch và phát triển bền vững

Báo cáo Phát triển Bền vững 2025 của Elmich không chỉ là một bản tổng kết thường niên, mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ về tầm nhìn và trách nhiệm của doanh nghiệp Việt trong kỷ nguyên xanh. Được xây dựng theo Bộ tiêu chuẩn quốc tế GRI 2021, một trong những khung báo cáo ESG phổ biến nhất toàn cầu, Elmich tự hào với vị thế tiên phong với những minh chứng rõ ràng cho cam kết phát triển minh bạch, bền vững, lấy con người và môi trường làm trung tâm.

Bà Phạm Thu Hiền, Tổng giám đốc Elmich Việt Nam, chia sẻ: "Với Elmich, ESG không phải là khẩu hiệu mà là cách một doanh nghiệp có trách nhiệm phải hành động. Chúng tôi mong muốn mang đến những sản phẩm chuẩn Châu Âu, an toàn cho sức khỏe, nhưng đồng thời cũng tạo ra giá trị tích cực cho môi trường, cho người lao động và cho cộng đồng. Báo cáo ESG là cam kết minh bạch rằng từng bước chuyển mình xanh của Elmich đều được đo lường, kiểm chứng và cải tiến để đem lại lợi ích bền vững cho xã hội."

Một trong những điểm sáng nổi bật chính là hệ thống điện mặt trời mái nhà tại nhà máy Elmich, hiện đang vận hành ổn định và cung cấp tới 50% tổng nhu cầu điện năng. Nhờ đó, doanh nghiệp đã giảm hơn 1.300 tấn CO₂ thải ra môi trường mỗi năm. Con số ấn tượng cho thấy bước đi chiến lược trong việc giảm phụ thuộc vào năng lượng hóa thạch, đồng thời tối ưu chi phí vận hành và nâng cao hiệu quả sản xuất theo hướng xanh – sạch – bền vững.

Những tấm pin mặt trời trải dài trên mái nhà máy Elmich tạo ra nguồn điện sạch,cung cấp tới 50% tổng nhu cầu điện năng, giúp doanh nghiệp giảm hơn 1.300 tấn CO₂ thải ra môi trường mỗi năm

Không dừng lại ở năng lượng, Elmich còn triển khai hàng loạt giải pháp quản lý tài nguyên như giám sát chặt chẽ lượng nước sử dụng, bảo trì hệ thống để ngăn ngừa thất thoát và đảm bảo nước thải được xử lý đúng quy định. Trong lĩnh vực vật liệu, doanh nghiệp đã nâng tỷ lệ tái chế chất thải lên tới 64%, và đặt mục tiêu đạt 90% trong năm 2030, đồng thời xây dựng thêm khu vực xử lý khí thải mới, thay thế hệ thống hút bụi cũ nhằm giảm ô nhiễm không khí trong nhà xưởng.

Đặc biệt, Elmich đã chuyển đổi bao bì sản phẩm sang giấy và vật liệu phân hủy sinh học – một bước ngoặt quan trọng giúp giảm thiểu rác thải nhựa trong chuỗi cung ứng và tăng tính thân thiện với môi trường trong toàn bộ vòng đời sản phẩm.

Ông Lê Quốc Vương, Giám đốc nhà máy Elmich tại Việt Nam, cho biết: "Tại Elmich, chúng tôi luôn soi chiếu từng con số trong sản xuất, từ từng kWh điện cho tới cách sử dụng bao bì và vật tư phụ trợ. Khi dữ liệu đủ rõ, các quyết định đầu tư vào năng lượng tái tạo, bao bì xanh hay giải pháp tuần hoàn không còn là chuyện ‘nên hay không’, mà là bài toán hiệu quả dài hạn cho tương lai phát triển bền vững".

Đội ngũ công nhân Elmich làm việc trong môi trường hiện đại, an toàn và công bằng, góp phần tạo nên những sản phẩm đạt chuẩn châu Âu mang tới người tiêu dùng.

Bên cạnh đó, Elmich còn chú trọng xây dựng môi trường làm việc an toàn, công bằng, đảm bảo sức khỏe nghề nghiệp cho người lao động, đồng thời đầu tư vào đào tạo và nâng cao năng lực đội ngũ theo định hướng bền vững.

Elmich cũng mở rộng tác động xã hội thông qua chiến dịch "Học đường Xanh", phối hợp với Báo Giáo dục & Thời đại- Bộ Giáo dục Đào tạo và ấn phẩm Cầu Vồng Tuổi Thơ. Chương trình đưa các bài học về sống xanh – sống khỏe đến với học sinh cả nước, giúp các em hình thành thói quen tiết kiệm năng lượng, phân loại rác và bảo vệ môi trường từ những hành động nhỏ hằng ngày. Các hoạt động tại trường học nhấn mạnh sự phối hợp giữa Gia đình – Nhà trường – Xã hội, tạo nên tác động cộng hưởng và lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng

Không chỉ dừng ở giáo dục, những hoạt động này còn hướng đến thay đổi hành vi cộng đồng, tạo ra tác động tích cực lâu dài trong nhà trường và xã hội.

Elmich: Thương hiệu đồ gia dụng châu Âu tiên phong "xuất khẩu" giá trị ESG toàn cầu

Không chỉ dừng lại ở việc đáp ứng nhu cầu nội địa, các nhà máy của Elmich đã được thiết kế và vận hành theo chuẩn quốc tế, đủ sức tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Đây là bước tiến quan trọng, khẳng định năng lực sản xuất của Việt Nam hoàn toàn có thể cạnh tranh với các quốc gia phát triển.

Sự kiện công bố báo cáo ESG theo chuẩn GRI 2021 đã giúp Elmich sở hữu "tấm hộ chiếu xanh" – một biểu tượng của sự minh bạch, trách nhiệm và cam kết phát triển bền vững. Nhờ đó, Elmich không chỉ mở rộng thị trường xuất khẩu mà còn tạo dựng niềm tin với các đối tác quốc tế vốn ngày càng khắt khe về tiêu chí môi trường và xã hội. Đây chính là lợi thế cạnh tranh giúp Elmich hội nhập sâu hơn, đồng thời nâng cao vị thế Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Với "tấm hộ chiếu xanh" trong tay, Elmich đã mở ra chương mới hội nhập sâu hơn, vươn xa hơn, và khẳng định mạnh mẽ vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Elmich đã chứng minh rằng thương hiệu đồ gia dụng Séc với nhà máy đặt tại Việt Nam có thể tiên phong trong xu hướng toàn cầu hóa bền vững, vừa mang lại giá trị kinh tế, vừa lan tỏa hình ảnh quốc gia có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế. Không chỉ xuất khẩu sản phẩm, Elmich còn xuất khẩu cả giá trị ESG – những chuẩn mực xanh, minh bạch và nhân văn, góp phần định hình hình ảnh Việt Nam như một quốc gia có trách nhiệm trong phát triển xanh.

Đây không chỉ là thành công của một thương hiệu, mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ về sự hợp tác giữa Việt Nam và Séc, từ đó từng bước nâng cao vị thế của nước ta trong chuỗi giá trị toàn cầu, sẵn sàng đóng góp vào sự phát triển bền vững của thế giới. Elmich đã biến ESG từ một khái niệm thành chiến lược hội nhập, từ một báo cáo thành niềm tự hào, và từ một cam kết thành hành động cụ thể, mở ra chương mới trên hành trình vươn ra toàn cầu.