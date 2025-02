Elon Musk bắt tay đào "lỗ giun" không có điểm mù dưới lòng Dubai: Tự tin sống khỏe cả khi có chiến tranh

Chính quyền Dubai đã ký kết hợp đồng với The Boring Company, công ty do Elon Musk sáng lập, để xây dựng một mạng lưới đường hầm. Mạng lưới đường hầm này được ví như một "lỗ giun" (wormhole), cho phép người dùng di chuyển nhanh chóng bên dưới lòng đường phố Dubai, tránh tình trạng tắc nghẽn. Dự án mang tên Dubai Loop này được The Boring Company hợp tác phát triển cùng Cơ quan Đường bộ và Giao thông vận tải Dubai (RTA) và được lấy cảm hứng từ một dự án tương tự tại Las Vegas (Mỹ).

Ông Mattar Al Tayer, Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị RTA, cho biết: "Kế hoạch này phù hợp với định hướng thiết lập quan hệ đối tác với các công ty hàng đầu thế giới, củng cố vị thế của Dubai ở vị trí tiên phong trong các giải pháp di chuyển tiên tiến và bền vững. Nó nhằm mục đích triển khai các công nghệ tiên tiến, thúc đẩy các giải pháp giao thông sáng tạo và tạo ra một hệ sinh thái năng động cho sự tiến bộ của công nghệ giao thông. Ngoài ra, thỏa thuận này tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi kiến thức và chuyên môn để phát triển các hệ thống giao thông phù hợp với nhu cầu đang phát triển của thành phố."

"Sử dụng xe điện trong môi trường được kiểm soát, hệ thống này sẽ góp phần vào các mục tiêu phát triển bền vững đầy tham vọng của Dubai, phù hợp với Chiến lược năng lượng sạch Dubai 2050."

Giai đoạn đầu, Dubai Loop sẽ có chiều dài 17 km với 11 trạm, dự kiến phục vụ hơn 20.000 hành khách mỗi giờ. Khi hoàn thành, dự kiến người dân Dubai có thể di chuyển với tốc độ lên tới 160 km/h. The Boring Company cho biết: "Với tốc độ tiềm năng, Loop có thể rút ngắn thời gian di chuyển giữa các điểm chính ở Dubai chỉ còn vài phút".

Mục tiêu dài hạn là mở rộng Dubai Loop ra toàn bộ tiểu vương quốc. Một nhà ga Loop có thể tích hợp làm các bãi đỗ xe dành cho cộng đồng dân cư và trung tâm thành phố.

Ý tưởng của dự án là cho phép người dân tránh tắc đường ở những khu vực đông đúc nhất của Dubai. Hệ thống giao thông thông thường vẫn sẽ được duy trì. Phương tiện di chuyển dự kiến sẽ là những chiếc Tesla do người lái điều khiển, tương tự như ở Las Vegas, thay vì xe tự lái hoặc bất kỳ phương tiện nào khác. Tuy nhiên, chi tiết về phương tiện vẫn chưa được công bố chính thức.

Tuy nhiên, dự án cũng vấp phải một số lo ngại. Việc xây dựng đường hầm một làn xe dưới lòng đất được cho là một cách di chuyển người dân trong thành phố tốn kém và lãng phí hơn so với việc sử dụng xe buýt hoặc tàu hỏa.

Theo trang web, các đường hầm sẽ được chiếu sáng đầy đủ, phạm vi phủ sóng camera 100%; nghĩa là không có điểm mù. Những chiếc xe Tesla được sử dụng làm phương tiện đều có thể liên lạc trực tiếp với Trung tâm điều khiển hoạt động. Trang web cũng nêu rõ: “Tesla Model S, 3, X và Y đã đạt được xếp hạng cao nhất của NHTSA là 5 sao và có khả năng gây thương tích thấp nhất trong số tất cả các phương tiện được thử nghiệm”.

Musk cũng cho biết việc xây dựng ngầm có nghĩa là hệ thống sẽ luôn mát mẻ bất chấp thời tiết nóng bức ở Dubai, ngay cả khi nhiệt độ toàn cầu tăng lên.

"Dưới lòng đất là nơi lý tưởng để phòng ngừa trường hợp xấu nhất xảy ra chiến tranh nhiệt hạch toàn cầu", Musk nói. "Nếu bạn gặp thời tiết xấu, chẳng hạn như có bão tuyết hoặc bão cát hay thứ gì đó tương tự, thì di chuyển dưới lòng đất sẽ là sự lựa chọn số một."

Trong tuyên bố năm 2022 về việc xây dựng các đường hầm ngầm ở Las Vegas, The Boring Company cho biết các đường hầm "không làm ảnh hưởng đến các công trình ngầm, cho phép sơ tán an toàn, giảm thiểu các nguồn gây cháy tiềm ẩn và loại bỏ mọi tác động nguy hiểm (không chắc xảy ra)".

Ngoài ra, "hệ thống thông gió hai chiều dự phòng của đường hầm sẽ loại bỏ khói để hành khách có thể sơ tán an toàn" trong "trường hợp hiếm hoi xảy ra hỏa hoạn".

Bên cạnh dự án Dubai Loop, Dubai cũng đang triển khai một số dự án lớn khác. Ngoài kế hoạch biến thành phố thành nơi dễ dàng đi bộ, họ còn có kế hoạch xây dựng tòa tháp dân cư cao nhất thế giới, khu nghỉ dưỡng cao nhất thế giới và một cặp tòa nhà chọc trời được nối với nhau bằng hồ bơi.