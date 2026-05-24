Elon Musk đã dốc toàn lực để phóng tên lửa mạnh nhất trong lịch sử nước Mỹ

Quả tên lửa đạt độ cao kỷ lục 124m. Dự án này đang được ca ngợi là một bước tiến lớn hướng tới việc khám phá sao Hỏa trong tương lai.

Chuyến bay thử nghiệm hiện tại không có người lái. Tuy nhiên, Starship dự kiến ​​sẽ trở thành phương tiện vận chuyển chính cho người và hàng hóa đến Sao Hỏa trong tương lai. Công ty SpaceX của Elon Musk đã lên kế hoạch cho con tàu có thể chở tới 100 tấn thiết bị mỗi chuyến bay.

Trong cuộc thử nghiệm hiện tại, tầng đầu tiên của tên lửa dự kiến ​​sẽ hạ cánh xuống Vịnh Mexico. Bản thân tàu Starship ​​sẽ hạ cánh xuống Ấn Độ Dương sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Các tầng cấu thành được coi là chìa khóa để phát triển công nghệ tái sử dụng.

Giới chuyên gia nhận định SpaceX đang đặt cược vào việc giảm chi phí du hành vũ trụ. Bằng cách tái sử dụng tên lửa, công ty hy vọng sẽ biến các chuyến bay thường xuyên đến sao Hỏa trở nên khả thi về mặt kỹ thuật và tài chính.

Starship V3 là dự án đầy tham vọng của Công ty SpaceX và tỷ phú công nghệ Elon Musk.

Một trong những ý tưởng tham vọng nhất của dự án là phát triển hệ thống sản xuất nhiên liệu trực tiếp trên sao Hỏa. Người ta hình dung rằng các chuyến thám hiểm trong tương lai sẽ có thể tạo ra nhiên liệu từ các nguồn tài nguyên tại chỗ.

Điều này sẽ cho phép tàu vũ trụ quay trở lại Trái đất mà không cần phải vận chuyển lượng nhiên liệu dự trữ khổng lồ từ hành tinh của chúng ta.

Elon Musk đã nhiều lần tuyên bố rằng ông coi việc "thuộc địa hóa" sao Hỏa là nhiệm vụ quan trọng nhất cho sự sống còn của nhân loại, đồng thời tin rằng việc tạo ra các khu định cư tự cung tự cấp trên những hành tinh khác sẽ cho phép nền văn minh sống sót sau những thảm họa toàn cầu tiềm tàng trên Trái đất.

Sau vụ phóng Starship mới nhất, những lần thảo luận về tương lai của cuộc chạy đua vào vũ trụ lại được khơi dậy. Nhiều người đã gọi dự án của SpaceX là sự khởi đầu của kỷ nguyên du hành giữa các hành tinh.

