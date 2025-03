Elon Musk nhận hung tin cổ phiếu Tesla lao dốc 15%, mất 50% giá trị, vốn hoá bốc hơi 800 tỷ USD: Chuyện gì đang xảy ra?

Thứ Sáu trước đó, Tesla khép lại 7 tuần giảm liên tiếp. Đây là chuỗi giảm dài nhất từ khi Tesla niêm yết trên Nasdaq năm 2010. Cổ phiếu bắt đầu lao dốc khi CEO Elon Musk đến Washington, D.C., đảm nhận vai trò quan trọng trong chính quyền ông Trump.

Từ mức đỉnh 479,86 USD ngày 17/12, cổ phiếu Tesla đã mất hơn 50% giá trị, khiến vốn hoá thị trường bốc hơi hơn 800 tỷ USD. Phiên ngày 10/3 trở thành ngày giảm mạnh thứ 7 trong lịch sử cổ phiếu này.

Tesla dẫn đầu đà giảm chung của chứng khoán Mỹ, kéo Nasdaq sụt gần 4% – mức giảm sâu nhất kể từ 2022. Áp lực lên cổ phiếu Tesla đến từ bất ổn quanh kế hoạch thuế quan của Tổng thống Donald Trump. Canada và Mexico là hai thị trường cung ứng ô tô lớn. Và hai quốc gia này có thể chịu tác động từ thuế tăng, dẫn đến nguy cơ đụng độ thương mại, ảnh hưởng sản xuất và đẩy giá xe tăng cao.

Ngoài ra, tên tuổi của Tesla đang bị ảnh hưởng từ những phát ngôn chính trị gây tranh cãi của CEO Elon Musk. Ông lãnh đạo “Bộ Hiệu quả Chính phủ” (DOGE), trở thành gương mặt công khai cho nỗ lực cắt giảm nhân sự, chi tiêu và quy mô chính phủ liên bang.

Đồng thời, trên mạng xã hội X, ông công kích các thẩm phán mà ông không đồng tình và lan truyền thông tin từ Kremlin về Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy.

Hậu quả là các nhà hoạt động và những người từng hâm mộ Elon Musk đã biểu tình tại nhiều cơ sở Tesla trên khắp nước Mỹ. Xe Tesla và các cơ sở của hãng trở thành mục tiêu phá hoại. Cảnh sát Loveland, Colorado, báo cáo với CNBC về nhiều vụ đốt phá tại cửa hàng và trung tâm dịch vụ Tesla.

Nhà phân tích Ben Kallo từ Baird chia sẻ trên “Squawk on the Street” của CNBC rằng các vụ phá hoại có thể làm giảm nhu cầu mua xe. “Khi xe có nguy cơ bị cào xước hay đốt cháy, ngay cả những người ủng hộ Musk hay trung lập cũng sẽ đắn đo khi mua Tesla”, ông nói.

Báo cáo từ Bank of America cho biết doanh số xe mới của Tesla tại châu Âu trong tháng 1 giảm khoảng 50% so với năm ngoái. Một phần do người tiêu dùng ngày càng ác cảm với thương hiệu này.

Công ty ghi nhận một số khách hàng đang chờ phiên bản mới của Model Y. Model Y vẫn là xe điện bán chạy nhất toàn cầu trong tháng 1, xếp sau là Geely Geome của Trung Quốc, vượt qua sedan Model 3 của Tesla.

Theo CNBC