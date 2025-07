Em Xinh Say Hi có 1 bài hát hot “out trình”: Leo trending thần tốc, “all-kill” toàn bộ BXH nhạc số!

Sau 3 Live Stage, MV chủ đề và vòng Liên Quân mở đầu, Em Xinh Say Hi đã có số lượng bài hát ấn tượng. Trong số đó, không khó để tìm ra bài hát hot nhất. Để lựa chọn, nhiều fan sẽ cân nhắc giữa những bài nổi bật, từng on top 1 trending ở thời điểm công chiếu như AAA (Liên quân 2 đội Tiên Tiên), RUN (Live Stage 1 đội Châu Bùi), Cầm Kỳ Thi Họa (Live Stage 1 đội Bích Phương), Gã Săn Cá (Live Stage 2 đội 52Hz) hay Không Đau Nữa Rồi (Live Stage 2 đội 52Hz).

Mỗi tiết mục sẽ có tệp fan, người yêu thích khác nhau. Điểm chung là tất cả đều hot trong thời gian này. Gọi 1 cái tên xứng đáng nhất tính đến hiện tại, cần phải xét tổng thể các thành tích.

Không Đau Nữa Rồi - Em Xinh Say Hi Live Stage 2: 52Hz, Mỹ Mỹ, Châu Bùi, Orange, Pháp Kiều

Dựa trên tốc độ leo top trending, lượt xem màn trình diễn, thứ hạng trên các BXH nhạc số và mức độ viral, Không Đau Nữa Rồi là tiết mục áp đảo nhất. Phát sóng ngày 21/6, được thể hiện bởi 52Hz, Mỹ Mỹ, Châu Bùi, Orange và Pháp Kiều, không mất nhiều thời gian để Không Đau Nữa Rồi trở thành hiện tượng. Bài hát ballad da diết được nâng tầm bởi những verse rap vừa đủ làm điểm nhấn, giọng hát Orange - Mỹ Mỹ đẩy cao trào.

Sân khấu ấn tượng của Không Đau Nữa Rồi

Tiết mục đạt 1 trending chỉ sau 1 ngày lên sóng

Chỉ 1 ngày sau khi được đăng tải clip biểu diễn lên YouTube, Không Đau Nữa Rồi chiếm luôn top 1 trending mảng âm nhạc. Tính đến 12h trưa 26/7, tiết mục biểu diễn chính được đăng trên kênh Vie Channel - MUSIC đã thu về 9.9 triệu lượt xem và vẫn còn tăng đều. Ngoài ra, các kênh vệ tinh của NSX Em Xinh Say Hi cũng đăng video trình diễn/ color coded video hay bản loop 1 tiếng cho Không Đau Nữa Rồi, thu về hàng triệu lượt phát.

Về nhạc số, Không Đau Nữa Rồi từng có thời điểm "all-kill" mọi BXH âm nhạc phổ biến tại Việt Nam như Spotify, Apple Music, ZingMP3, iTunes,... Sau gần 1 tháng, Không Đau Nữa Rồi vẫn hiện diện trong top cao của các platform này.

Theo cập nhật ngày 22/7, Không Đau Nữa Rồi nằm trong top 8 Spotify Việt Nam, top 3 Apple Music Việt Nam (BXH ngày). Tổng streams của Không Đau Nữa Rồi trên Spotify là 4.8 triệu, là bài hát có lượt nghe cao nhất của Em Xinh Say Hi trên platform streaming lớn nhất thế giới.

Không Đau Nữa Rồi từng có thời điểm "all-kill" toàn bộ BXH nhạc số phổ biến ở Việt Nam

BXH Spotify và tổng stream ngày 22/7 của Không Đau Nữa Rồi trên Spotify

Top 100 Apple Music Việt Nam chiều 22/7

Về mức độ viral, Không Đau Nữa Rồi được giới trẻ thi nhau cover, tạo content dựa trên ca khúc. Phân đoạn múa đương đại của Mỹ Mỹ viral chóng mặt trên TikTok. Lyrics cũng được cư dân mạng thi nhau ghép video "suy", là nhạc thất tình thế hệ mới. Bài hát hot "hàng thật số thật", được khán giả trẻ yêu thích. Không Đau Nữa Rồi được ví như "hậu truyện" của Hào Quang, không chỉ là bài hát hot nhất Em Xinh mà còn có khả năng được liệt kê vào top nổi bật của "vũ trụ Say Hi". Đây cũng là bài hiếm hoi viral thoát vòng fan của Em Xinh Say Hi, có tiềm năng được đề cử và tranh giải ở các lễ trao giải âm nhạc cuối năm.

Phân đoạn múa đương đại của Mỹ Mỹ viral chóng mặt trên TikTok

Lý giải về sức hút của Không Đau Nữa Rồi, bí quyết cốt lõi vẫn là âm nhạc. Không Đau Nữa Rồi dễ nghe, được làm mới catchy, thông điệp tình yêu tan vỡ, chạy theo danh vọng hào quang gần gũi giới trẻ. Không chỉ là ballad bi lụy, Không Đau Nữa Rồi còn được thêm verse rap điểm nhấn khá thời thượng. Bài đủ cao trào, thông điệp đi vào lòng người, giai điệu dễ nhớ, khiến người nghe muốn replay. Ngoài tính trình diễn, Không Đau Nữa Rồi là 1 tiết mục hoàn thiện phần nghe, dễ đánh vào thị phần streaming.