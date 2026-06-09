EU đề xuất sứ mệnh hải quân tới eo biển Hormuz

Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) về chính sách đối ngoại và an ninh - bà Kaja Kallas (Ảnh: Getty Images/Anadolu)

Theo sứ mệnh hải quân này, lực lượng hải quân của Liên minh châu Âu (EU) sẽ đảm nhận vai trò chủ đạo trong các hoạt động rà phá thủy lôi ở eo biển Hormuz.

Trước đó, trong chiến dịch Aspides (chiến dịch Lá chắn) của EU được phát động vào tháng 2/2024, hải quân EU đã tiến hành tuần tra trên Biển Đỏ, Vịnh Aden và khu vực Tây Bắc Ấn Độ Dương, hộ tống các tàu thương mại và hỗ trợ bảo vệ hoạt động vận chuyển khỏi các cuộc tấn công của phiến quân Houthi ở Yemen.

Đề xuất mới nhất sẽ cho phép hải quân EU trong chiến dịch Aspides đảm nhận vai trò chính trong các hoạt động rà phá thủy lôi ở eo biển Hormuz, bổ sung cho những nỗ lực của liên minh lâm thời Pháp - Anh, theo một tài liệu được lưu hành bởi cơ quan ngoại giao của EU dưới sự chỉ đạo của Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu về chính sách đối ngoại và an ninh Kaja Kallas. Bất kỳ sự mở rộng nào của sứ mệnh này đều cần sự ủng hộ, nhất trí từ tất cả 27 quốc gia thành viên EU.

Eo biển Hormuz ở ngoài khơi bờ biển Iran là tuyến hàng hải huyết mạch đóng vai trò chiến lược cho nguồn cung dầu và khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) toàn cầu. Eo biển Hormuz đã trở thành tâm điểm căng thẳng ở khu vực Trung Đông kể từ khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công chống lại Iran từ cuối tháng 2 năm nay. Lưu thông hàng hải qua eo biển này đã bị gián đoạn nghiêm trọng, với việc Mỹ và Iran cáo buộc lẫn nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn mong manh đạt được hồi tháng 4.

Các tàu chở hàng và tàu dịch vụ neo đậu tại eo biển Hormuz ở ngoài khơi Bandar Abbas, Iran, ngày 1/6/2026 (Ảnh: AP)

Trước đó, EU đã bác bỏ yêu cầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc Brussels tham gia hỗ trợ đảm bảo an ninh ở eo biển Hormuz. Bà Kallas cho biết EU không muốn mở rộng chiến dịch Aspides, đồng thời khẳng định rằng "đây không phải là cuộc chiến của châu Âu".

Trong nhiều tuần, Tổng thống Trump đã chỉ trích các đồng minh NATO ở châu Âu vì không tham gia cuộc chiến, ám chỉ rằng Mỹ có thể rời khỏi khối liên minh quân sự này. Sau đó, Anh và Pháp tuyên bố sẽ khởi động một "sứ mệnh đa quốc gia để bảo vệ tự do hàng hải ngay khi điều kiện cho phép".

Mỹ và Iran lại tiếp tục các cuộc tấn công tên lửa đáp trả nhau trong tuần qua, sau khi đe dọa phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn. Các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Tehran và quy chế của eo biển Hormuz vẫn bế tắc.

Xung đột Trung Đông đã làm trầm trọng thêm tình hình năng lượng vốn đã rất khó khăn ở các quốc gia châu Âu do phải cắt giảm mạnh nguồn cung nhập khẩu từ Nga kể từ khi xung đột Ukraine leo thang vào năm 2022. Thị trường khí đốt đã trải qua sự biến động đáng kể trong bối cảnh eo biển Hormuz bị gián đoạn. Một số quan chức EU đã kêu gọi khôi phục quan hệ năng lượng với Nga để giải quyết cuộc khủng hoảng.