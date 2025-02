EU khuyến nghị Ba Lan trả lại 91 triệu euro vì sai phạm trong viện trợ Ukraine

Khoản chi này là một phần của dự án do EU tài trợ trị giá 114 triệu euro được Cơ quan Dự trữ Chiến lược của Chính phủ Ba Lan (RARS) quản lý trong giai đoạn chính phủ tiền nhiệm do Đảng Pháp luật và Công lý (Pis) nắm quyền. Trong cuộc điều tra được thực hiện, cơ quan này phát hiện quy trình mua sắm của Cơ quan Dự trữ Chiến lược của Chính phủ Ba Lan (RARS) đã vi phạm các nguyên tắc về tính minh bạch, cạnh tranh, bình đẳng và quản lý tài chính. Việc này dẫn đến các hợp đồng được thực hiện theo cách không cạnh tranh, không đảm bảo các quỹ của EU được thực hiện đúng mục đích. Cơ quan này cũng đã cho phép các khoản thanh toán tạm ứng lớn mà không có đủ điều kiện bảo lãnh, khiến các quỹ của EU phải chịu rủi ro đáng kể về tài chính. Trong khi đó, một số nhà thầu tính phí cao hơn tới 40% so với giá mua, dẫn đến giá máy phát điện do EU tài trợ bị đội giá đáng kể.

Ảnh minh họa theo European Anti-fraud Office

Văn phòng Chống gian lận Châu Âu cũng cho biết sau khi bắt đầu cuộc điều tra vào tháng 7/2023, Cơ quan Dự trữ Chiến lược của Chính phủ Ba Lan vào thời điểm đó đã từ chối hợp tác với cơ quan này mặc dù phải có nghĩa vụ theo thỏa thuận tài trợ của EU. Sau đó vào tháng 12 năm 2023, Chính phủ tiền nhiệm được thay thế bởi chính phủ liên minh mới do ông Donald Tusk lãnh đạo.

Ngoài việc khuyến nghị thu hồi 91 triệu euro, Văn phòng Chống gian lận Châu Âu cũng thông báo 22 triệu euro nữa đã được bảo đảm để chống lại các khoản chi tiêu sai quy định. Tuy nhiên, các cơ quan có thẩm quyền của EU và quốc gia có liên quan sẽ phải quyết định xem có thực hiện các khuyến nghị này hay không và cách thức như thế nào. Cơ quan này cũng lưu ý đã hợp tác chặt chẽ với Cục Chống tham nhũng Trung ương (CBA) và Văn phòng Công tố viên Ba Lan, dẫn đến việc bắt giữ ít nhất ba cá nhân. Tuy nhiên, hiện cơ quan này chưa cung cấp thông tin chi tiết về những người bị giam giữ và các cáo buộc mà những đối tượng phải đối mặt.