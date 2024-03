EVN chậm thanh toán nợ, doanh nghiệp thủy điện lớn thứ 2 sàn chứng khoán lùi lịch trả cổ tức 20% bằng tiền thêm 7 tháng

Mới đây, CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh (mã CK: VSH) đã thông báo lùi thời gian tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2/2023 với tỷ lệ 20% từ ngày 22/03 sang ngày 03/10/2024, do chưa cân đối được dòng tiền thanh toán cổ tức như đã thông báo.

Trước đó, ngày 31/01/2024, Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh đã chi hơn 236 tỷ đồng để tạm ứng cổ tức đợt 1/2023 với tỷ lệ 10%.

Kế hoạch cổ tức 2023 ban đầu của VSH được ĐHĐCĐ thông qua là 20% bằng tiền. Ngày 19/12/2023, kết quả từ đợt lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty đã phê duyệt điều chỉnh tỷ lệ cổ tức 2023 lên 30%.



Hiện Vĩnh Sơn – Sông Hinh có hơn 236 triệu cổ phiếu đang lưu hành, tương ứng cần chi hơn 700 tỷ đồng để trả cổ tức 30%. Trong đó, cổ đông lớn nhất là REE đang sở hữu 52,6% cổ phần, tương ứng sẽ thu về 373 tỷ đồng cổ tức; Tổng Công ty Phát điện 3 (EVN GENCO 3) sở hữu 30,55% vốn thu về 217 tỷ đồng cổ tức.

Đáng chú ý, VSH điều chỉnh tăng cổ tức dù lợi nhuận năm 2023 sụt giảm. Năm 2023, VSH đạt doanh thu thuần 2.572 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 994 tỷ đồng, giảm lần lượt 17% và 21% so với năm 2022. Công ty cho biết nguyên nhân do điều kiện thủy văn tại khu vực miền Trung không thuận lợi ảnh hưởng đến tình hình sản xuất điện, ngoài ra giá bán điện bình quân của các nhà máy thấp hơn so với cùng kỳ năm trước.

Tại thời điểm 31/12/2023, tổng tài sản của VSH đạt 9.553 tỷ đồng, trong đó khoản phải thu của Tập đoàn Điện lực Việt Nam là 1.171 tỷ đồng, tăng 47% so với thời điểm đầu năm.

Trong tài liệu họp đại hội cổ đông năm 2024, VSH cho biết, tình hình tài chính của EVN đang gặp khó khăn, nên vấn đề thu nợ tiền điện hiện đang bị chậm so với kế hoạch. Tại cuối năm 2023, VSH vẫn chưa được thanh toán công nợ giữ lại năm 2022 hơn 221 tỷ đồng và công nợ năm 2023 gần 950 tỷ đồng. Việc thu hồi các khoản công nợ tiền điện có ý nghĩa quan trọng đối với Công ty để đảm bảo có đủ nguồn tiền chi trả các khoản cổ tức, nợ vay đến hạn trong năm 2024.

Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh là doanh nghiệp thủy điện lớn thứ 2 trên sàn chứng khoán, tiền thân là nhà máy thuỷ điện Vĩnh Sơn do Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) xây dựng và vận hành từ năm 1994 và được cổ phần hoá năm 2005. Đến nay, Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh sở hữu 3 nhà máy thủy điện hoạt động ổn định với tổng công suất là 356 MW, cung cấp sản lượng điện khoảng 2 tỷ kWh/năm vào lưới điện Quốc gia bao gồm: Thuỷ điện Thượng Kom Tum (220MW), Thủy điện Vĩnh Sơn (66MW), Thủy điện Sông Hinh (70MW).

Năm 2024, VSH đạt kế hoạch doanh thu đạt 1.966 tỷ đồng, giảm 24% so với thực hiện năm 2023 và lợi nhuận sau thuế hơn 505 tỷ đồng lãi ròng, giảm 49% so với thực hiện 2023.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên 19/3, cổ phiếu VSH đang có giá 49.500 đồng/cp, cổ phiếu VSH đã tăng hơn 10 từ đầu năm 2024 đến nay.