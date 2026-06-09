EVN chỉ ra 4 nguyên nhân âm thầm khiến hóa đơn tiền điện tháng trước tăng chóng mặt

Hóa đơn tiền điện tăng vọt vì nắng nóng kéo dài, nhiều gia đình "choáng" khi nhận thông báo

Những ngày cuối tháng 5, Hà Nội liên tục trải qua các đợt nắng nóng gay gắt với nền nhiệt ngoài trời nhiều thời điểm vượt 40 độ C. Thời tiết oi bức kéo dài khiến nhu cầu sử dụng điều hòa, quạt điện, tủ lạnh và các thiết bị làm mát tăng đột biến.

Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI), sản lượng điện bình quân trong tháng 5 đạt 93,33 triệu kWh/ngày, tăng 15,3% so với tháng trước và tăng gần 20% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, nhóm khách hàng sinh hoạt dân cư chiếm hơn 54,6% tổng lượng điện tiêu thụ toàn thành phố.

Việc sản lượng điện tăng mạnh cũng nhanh chóng phản ánh vào hóa đơn tiền điện của nhiều hộ dân. Chị Phượng (Phúc Thọ, Hà Nội) cho biết gia đình đã lường trước việc tiền điện sẽ tăng nhưng vẫn không khỏi bất ngờ khi nhận hóa đơn.

"Tôi cũng dự đoán trước là tiền điện sẽ tăng vì nắng nóng quá. Nhà có trẻ con và người lớn tuổi nên gần như phải bật điều hòa cả ngày. Gia đình dùng 3 điều hòa, bếp điện, vẫn dùng bình nóng lạnh để tắm cho các cháu. Nhưng khi nhận hóa đơn vẫn thấy chóng mặt vì tăng hơn 1 triệu đồng so với tháng trước. Tháng trước khoảng 1,4 triệu đồng thì tháng này tăng lên đáng kể" , chị Phượng chia sẻ.

Hóa đơn tiền điện tháng trước và tháng này của gia đình chị Phượng

Tương tự, anh Thắng (Hà Đông, Hà Nội) cho biết gia đình vừa nhận hóa đơn tiền điện gần 4 triệu đồng trong tháng này.

"Thật sự tôi khá giật mình. Đúng dịp nghỉ hè nên các con ở nhà cả ngày, thêm nhiều cháu xuống chơi nên điều hòa gần như hoạt động liên tục. Nhà có tổng cộng 5 chiếc điều hòa, trong đó 2 chiếc chạy gần như không nghỉ. Phòng trên tầng 5 bị nắng chiếu cả ngày nên điều hòa phải làm việc liên tục mới đủ mát", anh Thắng nói.

Không chỉ riêng hai gia đình trên, nhiều hộ dân tại Hà Nội cũng ghi nhận hóa đơn điện tăng mạnh trong bối cảnh nắng nóng kéo dài và nhu cầu làm mát tăng cao.

EVN chỉ ra 4 nguyên nhân khiến tiền điện tăng mạnh trong mùa hè

Theo EVNHANOI, có 4 nguyên nhân chính khiến hóa đơn tiền điện của các hộ gia đình tăng cao trong thời gian vừa qua.

Thứ nhất là do điều hòa hoạt động với thời gian dài hơn bình thường. Khi nhiệt độ ngoài trời liên tục ở mức cao, nhiều gia đình duy trì điều hòa từ sáng đến đêm, thậm chí vận hành liên tục 24/24 giờ. Đây là yếu tố tác động lớn nhất tới lượng điện tiêu thụ.

Thứ hai, nhiều thiết bị công suất lớn được sử dụng cùng lúc. Vào mùa hè, điều hòa, tủ lạnh, bình nóng lạnh, bếp từ, máy giặt hay máy sấy đều hoạt động với tần suất cao hơn, làm tổng điện năng tiêu thụ tăng nhanh.

Thứ ba, học sinh nghỉ hè khiến thời gian sử dụng điện trong gia đình kéo dài hơn. Khi trẻ em ở nhà cả ngày, các thiết bị như điều hòa, tivi, máy tính, quạt điện hay thiết bị giải trí được sử dụng nhiều hơn đáng kể so với thời điểm còn đi học.

Và thứ tư là do nhiều hộ gia đình vẫn sử dụng thiết bị điện cũ hoặc chưa có thói quen sử dụng điện tiết kiệm. Điều hòa không được vệ sinh định kỳ, thiết bị không có công nghệ Inverter hoặc việc để thiết bị ở chế độ chờ trong thời gian dài đều có thể làm điện năng tiêu thụ tăng lên.

Để hạn chế chi phí điện trong mùa nắng nóng, EVNHANOI khuyến nghị người dân cài đặt điều hòa từ 26 độ C trở lên và kết hợp sử dụng quạt để tăng hiệu quả làm mát; ưu tiên sử dụng chế độ Eco trên các thiết bị điện; tắt các thiết bị khi không sử dụng và thường xuyên vệ sinh điều hòa để nâng cao hiệu suất vận hành.

Ngành điện cũng khuyến khích khách hàng theo dõi lượng điện tiêu thụ hàng ngày thông qua ứng dụng EVNHANOI nhằm kịp thời phát hiện các thời điểm sử dụng điện tăng đột biến. Theo EVNHANOI, việc thay đổi những thói quen nhỏ trong sinh hoạt không chỉ giúp giảm áp lực hóa đơn tiền điện mà còn góp phần giảm tải cho hệ thống điện trong giai đoạn cao điểm mùa hè.