Eximbank khai trương chi nhánh Bắc Giang

Đây là hoạt động nằm trong chiến lược mở rộng mạng lưới kinh doanh của Eximbank trên cả nước.



Với trụ sở khang trang rộng rãi, đội ngũ CBNV chuyên nghiệp, tận tâm, Eximbank cam kết sẽ đồng hành cùng sự phát triển kinh tế địa phương, phục vụ doanh nghiệp cùng người dân nơi đây.

Ông Nguyễn Hồ Hoàng Vũ, Phó tổng giám đốc ngân hàng này cho biết, Eximbank Bắc Giang kết nối với tất cả các mạng lưới giao dịch của Eximbank trên toàn quốc, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng thực hiện các giao dịch tại đơn vị.

Tại Eximbank Bắc Giang, đơn vị vừa mới được thành lập, các CBNV chi nhánh được tuyển dụng khắt khe, có chuyên môn và nghiệp vụ, Eximbank cũng đã tổ chức khoá đào tạo kỹ năng và chuyên môn chuyên sâu nhằm đảo bảo chất lượng tốt nhất phục vụ khách hàng tại Bắc Giang trước khi đưa vào vận hành tại đơn vị ngày hôm nay.

Eximbank cam kết, đồng hành và hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương phát triển kinh tế, chung tay cùng cộng đồng.

Cũng trong dịp này, ông Nguyễn Hồ Hoàng Vũ - Phó Tổng Giám đốc Eximbank (Bên trái) đại diện ngân hàng trao 15 suất học bổng trị trị giá 30 triệu đồng cho Quỹ khuyến học Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Bắc Giang – nơi chắp cánh ước mơ cho con em đồng bào vùng dân tộc thiệu số/ miền núi/ vùng đặc biệt khó khăn tỉnh Bắc Giang.

Thời gian qua, Eximbank đẩy mạnh đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ thanh toán dành cho khách hàng, đặc biệt là sản phẩm dịch vụ ngân hàng số. Ngân hàng cũng đã cắt giảm mạnh chi phí hoạt động nhằm hỗ trợ lãi suất cho khách hàng. Hiện nay, Eximbank hiện là một trong những ngân hàng vẫn duy trì được nền tảng khách hàng cá nhân và doanh nghiệp lâu đời luôn đồng hành cùng ngân hàng trong thời gian dài, đặc biệt là các tập đoàn, tổng công ty xuất nhập khẩu hàng đầu tại Việt Nam.

Vừa qua, Eximbank đã được NHNN chấp thuận đủ điều kiện thành lập thêm 04 chi nhánh tại các tỉnh: Bắc Ninh, Bắc Giang, Bình Định và Đồng Tháp và 04 Phòng Giao dịch: PGD Hương Thủy (Chi nhánh Huế), PGD Phước Bình (Chi nhánh Bình Phước), PGD Giá Rai (Chi nhánh Bạc Liêu), PGD Hòn Đất (Chi nhánh Kiên Giang). Tính đến nay, Eximbank đã khai trương và đi vào hoạt động 2/8 địa điểm.

Với việc được NHNN cấp phép mở mới 04 chi nhánh và 4 PGD, Eximbank sẽ đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp tại các địa phương, đặc biệt chú trọng phát triển các ngành nghề mũi nhọn theo đặc thù kinh tế riêng của từng địa điểm.

Bên cạnh việc mở rộng mạng lưới khắp cả nước, Eximbank tiếp tục phát triển quan hệ đại lý với gần 900 ngân hàng tại hơn 70 quốc gia trên thế giới, qua đó, góp phần gia tăng các tiện ích trong quan hệ giao thương giữa các doanh nghiệp Việt Nam với các doanh nghiệp nước ngoài.