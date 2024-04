Bất chấp kinh tế toàn cầu đang trong giai đoạn khó khăn, người dân các quốc gia khu vực Đông Nam Á vẫn tăng mua sắm xe máy, biến khu vực này trở thành thị trường xe máy tăng trưởng nhanh hàng đầu trên thế giới.

Theo dữ liệu của Motorcycles Data, trong nửa đầu năm 2023, người dân khu vực Đông Nam Á đã mua sắm khoảng 7,5 triệu xe máy các loại, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Những con số này giúp Đông Nam Á tiếp tục trở thành khu vực có tốc độ tăng trưởng xe máy cao hàng đầu trên thế giới. Trong đó, Việt Nam là một trong hai quốc gia có lượng tiêu thụ xe máy hàng đầu khu vực Đông Nam Á.

Với ưu điểm là giá thành hợp lý và phù hợp với đặc thù giao thông đô thị cũng như nông thôn, xe máy dần trở thành phương tiện không thể thiếu trong đời sống của người dân Việt Nam. Chính vì vậy, dù phải đối mặt với nhiều biến động kinh tế, sức mua xe máy ở Việt Nam trong những năm qua vẫn ở mức cao hàng đầu khu vực và được dự báo sẽ tiếp tục duy trì trong thời gian tới.

Trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2024 được dự báo đối mặt với nhiều thử thách, khiến thu nhập bị ảnh hưởng, việc sở hữu xe máy mới là điều không dễ dàng với nhiều người tiêu dùng.

Nhận thức được điều này, các doanh nghiệp và đại lý phân phối xe máy, đã liên tục đưa ra các chính sách bán hàng linh hoạt, áp dụng các chương trình khuyến mãi, giảm giá, tặng quà và bảo hành dài hạn để thu hút khách hàng. Đồng thời, các công ty tài chính cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ tài chính cho các khách hàng có nhu cầu, đặc biệt là người lao động thu nhập thấp.

Trong đó, FE CREDIT là một ví dụ điển hình, khi hoạt động không ngừng nghỉ và mạnh mẽ trong việc cung cấp dịch vụ tài chính mua sắm trả góp ngay từ đầu năm 2024. Những nỗ lực của công ty tài chính lớn hàng đầu Việt Nam đã giúp người tiêu dùng giảm bớt gánh nặng tài chính trước mắt và thực hiện hóa mong muốn sở hữu xe máy của nhiều người lao động thu nhập thấp, đặc biệt là trong bối cảnh kinh tế đầy thách thức của năm 2024.

Trong dịp Tết Giáp Thìn 2024,FE CREDIT đã để lại dấu ấn đậm nét trên thị trường khi triển khai gói cho vay mua xe máy với lãi suất chỉ từ 0%, hạn mức vay lên đến 100 triệu đồng, và đặc biệt, khách hàng được giữ cà vẹt xe gốc sau khi vay mua xe đã tạo ra một sự thuận lợi và an tâm cho người tiêu dùng.

Bên cạnh gói cho vay mua xe máy, FE CREDIT cũng triển khai ra nhiều gói vay hấp dẫn dành cho khách hàng dịp đầu năm mới. Các gói vay đều được thiết kế nhằm giải quyết nhu cầu vay vốn cấp thiết, tháo gỡ khó khăn tài chính cũng như giúp người lao động có cơ hội được tiếp cận sản phẩm tiêu dùng hiện đại, nâng cao chất lượng cuộc sống. Đồng thời, các sản phẩm của FE CREDIT cũng hướng tới việc xây dựng thói quen vay tiêu dùng văn minh, quản lý tài chính lành mạnh, từng bước chung tay xóa bỏ tình trạng tín dụng đen đang diễn ra phức tạp tại các khu công nghiệp, góp phần đảm bảo trật tự an ninh xã hội.

"Năm 2024, kinh tế được dự báo chưa khởi sắc, thu nhập người lao động tiếp tục chịu ảnh hưởng, người tiêu dùng sẽ dè dặt hơn trong việc quyết định mua xe máy mới. Trước khó khăn đó, chúng tôi đã may mắn nhận được sự hợp tác, đồng hành của FE CREDIT- công ty tài chính tiêu dùng hàng đầu thị trường với sản phẩm vay trả góp mua xe máy. Nhờ chính sách hấp dẫn của FE CREDIT mà việc tiêu thụ xe máy của chúng tôi thuận lợi hơn. Đại diện hệ thống Yamaha Town Ánh Phụng chia sẻ." chia sẻ từ anh Trần B.B – quản lý cửa hàng thuộc hệ thống Yamaha Town Ánh Phụng.

Không chỉ thiết kế các sản phẩm phù hợp với nhu cầu người dân, FE CREDIT cũng tăng cường hỗ trợ tại điểm bán, cung cấp dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp và nhiệt tình nhằm thực hiện cam kết luôn đảm bảo quyền lợi và đặt trải nghiệm của khách hàng lên hàng đầu.

Việc tăng tương tác giữa khách hàng và thương hiệu tại điểm bán đượcFE CREDIT đặc biệt chú trọng thông qua việc tổ chức các sự kiện hoạt náo tại cửa hàng và các minigame trực tuyến với những quà tặng có giá trị. Theo đó, hoạt động truyền thông đầu năm cho sản phẩm vay mua xe máy của FE CREDIT đã diễn ra thành công tại 8 khu vực trên cả nước với độ phủ tại hầu hết các đối tác thuộc hệ thống, qua đó củng cố mạng lưới phủ sóng dịch vụ của FE CREDIT trên toàn quốc.

Gói vay xe máy của FE CREDIT đã nhanh chóng nhận được sự đón nhận nồng nhiệt của người tiêu dùng. Đồng thời, FE CREDIT cũng đã chứng minh được uy tín và khả năng đáp ứng nhanh chóng nhu cầu vay vốn của khách hàng với quy trình duyệt vay nhanh chóng, thủ tục đơn giản và dịch vụ hỗ trợ 24/7.

Bên cạnh đó, số liệu ấn tượng với gần 5.000 hợp đồng vay trả góp mua xe máy đã được ký kết ngay trước Tết, cho thấy FE CREDIT không chỉ thành công trong việc củng cố vị thế tiên phong trong lĩnh vực tài chính tiêu dùng mà còn khẳng định cam kết đồng hành cùng mỗi khách hàng, giúp nhiều người tiêu dùng tiến gần hơn đến những giấc mơ sở hữu xe máy của mình.

Trở lại nhà máy sau kỳ nghỉ Tết tại quê nhà, chị Thanh Xuân, công nhân ở Bình Dương luôn phải canh cánh nỗi lo về các khoản chi tiêu đầu năm mới như phí nhà trọ, tiền sinh hoạt hằng ngày, học phí cho con…., đặc biệt là khi chồng của chị vừa phải nghỉ việc do công ty thiếu đơn hàng. Để mua được chiếc xe máy Honda phục vụ cho công việc chạy xe ôm công nghệ của chồng, chị Xuân cũng đã tìm hiểu và tham gia gói vay ưu đãi mua xe máy của FE CREDIT.

Theo chị Xuân, đây là sự lựa chọn đúng đắn của gia đình khi chiếc xe máy đã tạo ra dòng tiền đều đặn giúp vừa trả tiền mua xe và mang lại thu nhập hàng cho gia đình. "Gói vay ưu đãi từ FE CREDIT thực sự là một giải pháp hữu ích, giúp gia đình tôi có thể sở hữu chiếc xe máy mà không chịu nhiều áp lực về tài chính. Sự linh hoạt trong thanh toán và điều kiện vay hợp lý đã giúp chúng tôi có được những niềm tin mới trong giai đoạn khó khăn này", chị Xuân nói thêm.

Là một trong những công ty tài chính hàng đầu thị trường, bên cạnh dịch vụ vay tiêu dùng uy tín và vượt trội,FE CREDIT luôn nỗ lực tạo thêm nhiều giá trị khác biệt, gia tăng lợi ích và trải nghiệm cho khách hàng trong mỗi sản phẩm của mình. Trong đó, sản phẩm vay ưu đãi mua xe máy là một trong những sản phẩm đặc biệt của FE CREDIT nhằm giúp khách hàng tiếp cận được dòng vốn tín dụng chính thống, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhiều gia đình.

FE CREDIT cũng đã ký kết hợp tác với Tổng Liên Đoàn Lao động Việt Nam triển khai thực hiện chương trình phúc lợi cho đoàn viên, công đoàn và người lao động. Theo đó, FE CREDIT sẽ triển khai ba hình thức là vay tiền mặt, thẻ tín dụng hay vay mua sản phẩm trả góp. Công ty tài chính sẽ áp dụng gói vay ưu đãi từ 10 - 70 triệu đồng với kỳ hạn linh hoạt từ 6 - 24 tháng, hồ sơ vay đơn giản. Quy trình phê duyệt hồ sơ cũng được tiến hành nhanh chóng, thời gian giải ngân chỉ sau 2 giờ kể từ khi thủ tục vay được chấp thuận.

"Trong bối cảnh lạm phát tăng, giá cả liên tục biến động, thu nhập công nhân không đủ trang trải cuộc sống. Với mong muốn san sẻ bớt khó khăn với người lao động, FE CREDIT đã nhanh chóng triển khai gói vay tiêu dùng lên tới 10.000 tỷ đồng. Chúng tôi tin tưởng rằng với gói vay có mức lãi suất hấp dẫn sẽ phần nào giúp người lao động giảm bớt áp lực, lo toan bộn bề và an tâm ổn định cuộc sống." Đại diện FE CREDIT chia sẻ.

FE CREDIT là công ty tài chính tiêu dùng với 13 năm hoạt động, đã trở thành điểm tựa tài chính vững chắc cho hơn 14 triệu khách hàng với các dòng sản phẩm hữu ích như vay tiêu dùng, thẻ tín dụng, vay mua trả góp cho các sản phẩm gia dụng… Sản phẩm cho vay mua xe máy và các sản phẩm tín dụng khác của FE CREDIT không chỉ giúp khách hàng thực hiện những kế hoạch cá nhân, mà còn góp phần đẩy lùi hiện tượng "tín dụng đen" trên thị trường. Qua đó, khẳng định vị thế hàng đầu trên thị trường cho vay tiêu dùng nói chung và cho vay mua xe máy nói riêng.

"FE CREDIT sẽ không ngừng xây dựng chính sách ưu đãi tối ưu hóa lợi ích cho khách hàng, tăng cường đổi mới công nghệ để khách hàng dễ dàng tiếp cận được khoản vay xe máy, mở rộng tệp khách hàng, tận dụng cơ sở dữ liệu để quản lý rủi ro, giảm chi phí kinh doanh, tăng sức cạnh tranh, hoạt động an toàn hiệu quả hơn", Đại diện FE CREDIT nhấn mạnh.

Vừa qua, FE CREDIT cũng đã vinh dự nhận được cú đúp giải thưởng quốc tế gồm "Công ty tài chính tiêu dùng chuyển đổi kỹ thuật số tốt hàng đầu Việt Nam 2023" và "Chiến lược phát triển bền vững tốt hàng đầu trong mảng tài chính tiêu dùng tại Việt Nam 2023" do tạp chí The Global Economics bình chọn.

The Global Economics đánh giá cao FE CREDIT với việc luôn cải tiến chất lượng dịch vụ để tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng. Điển hình, công ty đã triển khai các dự án chuyển đổi số nhằm giảm thời gian xét duyệt hồ sơ và tạo ra trải nghiệm thuận tiện cho khách hàng như ứng dụng FE CREDIT giúp khách hàng dễ dàng quản lý tài chính số hóa và toàn diện, tính năng AI Chatbot giúp công ty kết nối với trung bình 200.000 khách hàng mỗi tháng trên nền tảng Zalo. Đồng thời, FE CREDIT còn được đánh giá cao về chiến lược phát triển bền vững qua chứng chỉ Môi trường – Xã hội – Quản Trị (ESG), bên cạnh các chính sách hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Cú đúp giải thưởng đã củng cố vị thế và cam kết của FE CREDIT trong việc cung cấp sản phẩm và dịch vụ an toàn, hiệu quả cho khách hàng.

