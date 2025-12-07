Fed đối diện tranh cãi chưa từng có trong nhiều năm

Cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào tuần tới được dự báo sẽ là một trong những cuộc họp gây tranh cãi nhất trong nhiều năm. Các nhà đầu tư tập trung vào mức độ bất đồng giữa các nhà hoạch định chính sách về khả năng Fed hạ lãi suất và những tín hiệu Chủ tịch Jerome Powell đưa ra cho giai đoạn sắp tới.

Năm trong số 12 thành viên có quyền biểu quyết tại Ủy ban Thị trường mở (FOMC) của Fed đã bày tỏ quan điểm phản đối hoặc hoài nghi về việc tiếp tục nới lỏng. Ba thành viên của Hội đồng Thống đốc Fed tại Washington lại ủng hộ phương án hạ lãi suất.

FOMC chưa từng ghi nhận từ ba ý kiến bất đồng trở lên trong một cuộc họp kể từ năm 2019. Điều này cũng chỉ xảy ra 9 lần kể từ năm 1990 đến nay.

Sự chia rẽ này đặt những ý kiến ​​bất đồng quan điểm dưới sự quan sát chặt chẽ. Các nhà đầu tư muốn tìm kiếm tín hiệu về định hướng chính sách và nội bộ của Fed tại cuộc họp diễn ra vào ngày 9-10/12.﻿

Giám đốc đầu tư Michael Rosen tại Angeles Investments nói: “Fed dường như chia rẽ hơn rất, rất nhiều so với trước đây. Mức độ chia rẽ cụ thể sẽ được chú ý rất nhiều vì nó cho thấy Fed có thể nghiêng về hướng nào trong tương lai”.

Ông Rosen cho rằng sự bất định xuất phát từ khó khăn của Fed trong việc cân bằng hai mục tiêu: bảo toàn thị trường lao động và kiểm soát ổn định lạm phát.

Lạm phát đo bằng chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) công bố hôm thứ Sáu phù hợp với dự báo, trong khi niềm tin người tiêu dùng Mỹ cải thiện trong tháng 12. Các báo cáo này không làm thay đổi kỳ vọng về một đợt hạ lãi suất vào tuần tới.

Số liệu công bố ngày thứ Năm cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp của tuần trước giảm xuống mức thấp nhất hơn ba năm. Điều này làm giảm lo ngại về sự suy yếu mạnh của thị trường lao động và củng cố kỳ vọng hạ lãi suất. Một ước tính của Fed Chicago cho thấy tỷ lệ thất nghiệp tháng 11 giữ gần mức 4,4%.

Dữ liệu của LSEG cho thấy thị trường đang dự đoán 84% khả năng Fed giảm 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp tuần tới.

Lần gần nhất Fed hạ lãi suất vào ngày 29/10, đưa lãi suất chuẩn về phạm vi 3,75% - 4,00%, đánh dấu lần giảm thứ hai liên tiếp trong năm.

Sau đó, ông Powell làm thị trường chao đảo khi nói khả năng hạ lãi suất trong tháng 12 “không phải điều chắc chắn”. Chứng khoán đảo chiều ngay sau bình luận của ông vì nhiều nhà đầu tư đã coi đợt cắt giảm là gần như chắc chắn.

Giám đốc danh mục cổ phiếu Jeremiah Buckley tại Janus Henderson nhận định cuộc họp tháng 12 không quá quan trọng với thị trường trong dài hạn. Ông nói: “Chắc chắn sẽ có biến động ngắn hạn, nhưng tôi nghĩ những gì họ làm trong nửa đầu năm 2026 quan trọng hơn nhiều so với cuộc họp tháng 12”.

Chỉ số S&P 500 đã tăng 16,6% từ đầu năm. Giám đốc đầu tư Tony Roth tại Wilmington Trust kỳ vọng thị trường sẽ không biến động mạnh nếu Fed thực sự hạ lãi suất.

Ông nói: “Động thái của Fed giờ đã được phản ánh vào giá. Điều quan trọng lúc này là định hướng chính sách. Tôi nghĩ họ sẽ khá thận trọng. Họ sẽ nói rằng mọi quyết định phụ thuộc vào dữ liệu”.

Quá trình thảo luận của Fed trở nên phức tạp do dữ liệu kinh tế bị trì hoãn. Đợt đóng cửa chính phủ dài nhất lịch sử kéo dài 43 ngày khiến báo cáo việc làm tháng 11 bị lùi đến ngày 16/12, sau cuộc họp của Fed. Tỷ lệ thất nghiệp tháng 10 sẽ không được công bố do không thể thu thập dữ liệu khảo sát hộ gia đình trong thời gian chính phủ đóng cửa.

Một số chuyên gia cho rằng xác suất Fed hạ lãi suất không cao như thị trường kỳ vọng. Họ quan tâm hơn đến phát biểu của Chủ tịch Powell cũng như mức độ chênh lệch trong lá phiếu.

Nhà kinh tế trưởng khu vực thị trường phát triển David Seif tại Nomura nói: “Chúng tôi nghĩ không điều gì là chắc chắn. Vì vậy, tôi cho rằng thị trường đang đánh giá thấp nguy cơ Fed không cắt giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 12”.

Ông Seif nhận xét điều đáng chú ý, “đặc biệt nếu Fed hạ lãi suất, là mức độ bất đồng”. Với bốn chủ tịch Fed khu vực chuẩn bị rời khỏi vị trí luân phiên bỏ phiếu, quan điểm của họ sẽ cho thấy họ muốn thể hiện mức độ độc lập đến đâu và áp lực nào họ có thể tạo ra lên Fed.

Ông nói: “Điều đó không chỉ cho thấy họ sẵn sàng đi ngược lại Chủ tịch Powell đến đâu, mà còn là cách họ sẽ hành xử với người kế nhiệm ông Powell. Chúng tôi đang cố tìm hiểu liệu mô hình vận hành của Fed có đang chuyển sang một cấu trúc đơn giản hơn với nguyên tắc mỗi người một lá phiếu hay không”.

Theo Reuters﻿