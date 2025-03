Festival Race trên MyVIB vào chặng nước rút, Mercedes vẫn đang chờ chủ nhân

Festival Race khuấy động, giao dịch qua MyVIB tăng trưởng mạnh mẽ

Được thiết kế dưới dạng một cuộc đua giao dịch trong 21 ngày cho tất cả người dùng MyVIB, Festival Race đã khuấy động nhu cầu, tạo ra bước nhảy vọt về số lượt và giá trị giao dịch ngân hàng số tại Ngân hàng Quốc Tế (VIB). Sau hơn 2 tháng triển khai Festival Race, số lượng khách hàng thường xuyên giao dịch qua MyVIB tăng 30%, với tổng số lượt giao dịch tăng 21% so với mức tăng bình quân tháng của năm 2024.

Hơn 4,3 triệu lượt nhận quà đã được trao đến người dùng MyVIB. Trong đó, 3 iPhone 16 Pro Max, 1 MacBook Pro và hàng triệu các giải thưởng hấp dẫn khác từ chương trình như voucher Got It, Voucher Lifestyle, MyVIB Coin, …. đã tìm được chủ nhân. Đồng thời, đã có 18 ngàn khách hàng xuất sắc hoàn thành các chặng đua giao dịch và nhận thưởng tiền mặt vào tài khoản. Riêng Mercedes C200 Avantgarde Plus – giải thưởng danh giá nhất – vẫn đang chờ người chiến thắng.

Xe Mercedes C200 Avantgarde Plus và kho quà tiền tỷ đang chờ người dùng MyVIB

Để tham gia cuộc đua Thử thách 21 ngày giao dịch, khách hàng chỉ cần tải và truy cập vào ứng dụng này, vào mục "Ưu đãi" và chọn Festival Race – Giao dịch bứt phá đón Mercedes, nhấn nút Tham gia ngay và bắt đầu thực hiện các giao dịch trên MyVIB như chuyển tiền, thanh toán hóa đơn, hoặc nạp tiền, mở sổ tiết kiệm hay xác thực tài khoản…. Hệ thống 4 chặng đua mang đến phần thưởng tiền mặt lên đến 850.000 VNĐ. Càng vượt qua nhiều chặng, khách hàng càng có cơ hội nhận được những phần thưởng có giá trị cao hơn.

Cùng với đó, với các giao dịch trên MyVIB từ nay đến 20.03.2025, mỗi giao dịch hợp lệ mang đến cho người dùng 1 lượt nhận quà để mở "Hộp Quà May Mắn" và có cơ hội sở hữu những phần quà giá trị như xe Mercedes, MacBook Pro, iPhone 16 Pro Max, và nhiều e-voucher hấp dẫn.

"Hộp quà may mắn" thêm đong đầy với quà tặng 8/3 cho phái đẹp là Apple Watch và voucher mua sắm PNJ

Ngay cả khi không trúng giải thưởng lớn khi mở Hộp Quà May Mắn, khách hàng vẫn có cơ hội nhận được phần quà giá trị. Với mỗi lượt mở trúng "Ngôi sao hy vọng", Top 10 khách hàng sở hữu nhiều nhất và sớm nhất ngôi sao hy vọng sẽ có cơ hội rinh về voucher mua vàng PNJ trị giá 10 triệu đồng.

Đặc biệt, Festival Race sẽ mang đến một sự kiện đặc biệt, 05 Apple Watch sẽ được trao ngay cho Top 5 khách hàng MyVIB sưu tập nhiều ngôi sao hy vọng nhất trong tuần 04.03 – 08.03.2025.

Cũng trong tuần này, Hộp Quà May Mắn sẽ mở ra cơ hội trúng voucher PNJ, mang đến thêm những giá trị bất ngờ cho người tham gia.

Chỉ 2 tuần nữa, Festival Race sẽ chính thức khép lại. Chiếc Mercedes C200 Avantgarde Plus danh giá cùng hàng triệu phần quà giá trị đang chờ chủ nhân. Cơ hội không chờ đợi ai, giao dịch ngay trên MyVIB để bứt phá về đích, chinh phục cơ hội sở hữu xe Mercedes và những phần thưởng giá trị nhất.

Từ nay đến 31.03.2025, trên nền tảng ngân hàng số MyVIB, với tài khoản Siêu Lợi Suất, khi kích hoạt người dùng được miễn phí chọn tài khoản số đẹp trị giá đến 15 triệu đồng. Đồng thời, từ nay đến 16.03.2025, chỉ cần duy trì từ 1 triệu trong tài khoản Siêu Lợi Suất, mỗi ngày, khách hàng nhận được 01 lượt quay trúng các hạng vé SKY LOUNGE, SVIP, FANZONE, GA3, CAT2 cùng đặc quyền "Sao Hạng A" và Soundcheck của đêm nhạc Anh Trai "Say Hi" Concert 5.