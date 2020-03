First News, Alpha Books vạch trần 45 fanpage chuyên bán sách giả ở Việt Nam: Có cuốn sách lấy lợi nhuận để mổ tim miễn phí cho trẻ em nghèo nhưng bị tới 5 nơi in lậu, làm giả

Vì lý do này, lần đầu tiên First News - Trí Việt, Alpha Books công bố danh sách 45 fanpage chuyên trưng bày quảng cáo sách thật của First News - Trí Việt, Alpha Books và của tất cả các nhà xuất bản ở Việt Nam nhưng lại bán sách giả, sách in lậu kém chất lượng, sách có nhiều sai sót, với số lượng lớn trong nhiều năm qua.

Ông Nguyễn Văn Phước, CEO của First News - Trí Việt cho biết: "Chúng tôi đã kiên trì thâm nhập, đặt sách nhiều lần ở các trang này suốt 6 tháng qua và nhận được toàn sách giả, sách kém chất lượng, sai sót từ những trang bán sách này. Một ngày chúng vận chuyển giao hàng sách giả ngày đêm, kể cả thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ với số lượng rất lớn, vì lợi nhuận rất nhiều. Bên cạnh các cửa hàng trên Lazada, đây chính là các vệ tinh chân rết, vòi bạch tuộc của các trùm in lậu ở Hà Nội và các tỉnh thành. Chúng tôi cũng đã làm việc với các cơ quan chức năng để sớm truy tố những kẻ sản xuất, mua bán sách giả, sách lậu trước pháp luật".

Một số fanpage trong danh sách của First News, Alpha Books công bố hiện đã đóng cửa sau khi bị người dùng report hàng loạt. Tuy nhiên phần đa vẫn hoạt động bình thường. Đặc biệt một số page có lượt theo dõi từ đông đảo người dùng như "Family Books, tủ sách gia đình" với hơn 500.000 lượt like; "Khu vườn mọt sách" gần 400.000 lượt like hay "Tủ sách tinh hoa" 135.000 lượt like.

Link cụ thể của các fanpage này cũng được Chủ tịch Saigon Books Nguyễn Tuấn Quỳnh chia sẻ lại trên Facebook cá nhân của mình.

"Đây là những trang đã kiếm lợi nhuận bất chính, phi pháp trên công sức mồ hôi nước mắt của nhiều tác giả, công ty xuất bản, nhà xuất bản suốt nhiều năm liền ở Việt Nam mà không bị lên án hay kiểm tra của bất kỳ cơ quan chức năng nào hết. Thật bất nhẫn khi có những trường hợp như cuốn sách "Hiểu về Trái Tim" của Thiền sư Thích Minh Niệm được đơn vị phát hành cam kết dành lợi nhuận để làm từ thiện, mổ tim miễn phí cho trẻ em nghèo cũng bị 5 nơi in lậu, làm giả.

Sách giả không những vi phạm nghiêm trọng Luật Xuất bản, Sở hữu trí tuệ, làm thất thu ngân sách Nhà nước mà còn làm xói mòn nền văn hóa đọc, dân trí trong hiện tại và tương lai. Tiêu thụ và tiếp tay tiêu thụ sách giả, sách in lậu ở Việt Nam là góp phần giết chết sự phát triển tri thức của đất nước và dân tộc", CEO First News mạnh mẽ khẳng định.

Từ đó, ông kêu gọi người dùng cùng chung sức tố cáo, report các trang bán sách lậu và chia sẻ để người mua không bị mắc lừa bởi các thủ đoạn giảm giá cao. Ông cũng khuyên độc giả có nhu cầu nên tìm mua sách thật ở Đường Sách TP. HCM, ở các cửa hàng hệ thống FAHASA, Phương Nam, các nhà sách lớn uy tín toàn quốc, hay mua trên gian hàng Tiki Trading.

Đắc Nhân Tâm là cuốn sách có đến 16 nơi cùng in lậu.

Theo chia sẻ, hàng trăm ngàn bản sách của First News - Trí Việt, Alpha Books và của các nhà xuất bản khác đã bị làm giả, bị in lậu. Ngoài việc bày bán công khai ở các nhà sách (tại Hà Nội đường Nguyễn Xí, Phạm Văn Đồng, Trần Quốc Hoàn, Đường Láng,... và nhiều tỉnh thành) những sản phẩm này còn được đưa lên tiêu thụ số lượng lớn trên các sàn thương mại điện tử như Lazada, Shopee, Sendo... Ngoài ra, sách giả còn được rao bán, chạy quảng cáo thường xuyên trên các fanpage và các nhóm cộng đồng của Facebook.

Theo thống kê mới nhất, công ty sách First News có hơn 480 đầu sách bị in lậu, làm giả dưới mọi hình thức và một đầu sách bị hàng chục nơi in lậu làm giả, cạnh tranh đua nhau giảm giá. Các cuốn sách "best-seller" như Đắc Nhân Tâm, Quẳng Gánh Lo Đi, Hành Trình về Phương Đông và bộ sách của Nguyên Phong, bộ 18 cuốn Hạt Giống Tâm Hồn, Nghĩ Giàu Làm Giàu, Dám Nghĩ Lớn... thậm chí bị từ 10 đến 17 nơi in lậu, làm giả cùng một lúc.

Lấy ví dụ đơn giản như cuốn sách ‘Nghĩ Giàu - Làm Giàu’ của tác giả nổi tiếng Napoleon Hill mà First News là đơn vị đầu tiên mua bản quyền bị hơn 10 nơi in lậu. Có nghĩa là: Bạn đọc mua 10 cuốn Nghĩ Giàu - Làm Giàu, thì First News bán được một cuốn sách thật. Thị trường tiêu thụ 16 cuốn Đắc Nhân Tâm, Quẳng Gánh Lo Đi, Hạt Giống Tâm Hồn, Hành Trình về Phương Đông... thì First News mới bán được một cuốn.

Sách bị làm giả thường đánh máy hoặc scan, dẫn đến tình trạng nhầm trang, sai sót lỗi chính tả… Đặc biệt có hiện tượng nhiều kẻ làm giả sách, in lậu, để giá sách giả cao hơn sách thật từ 30-50%, sau đó quảng cáo giảm giá mạnh để thu hút và đánh lừa bạn đọc. Đặc biệt việc treo sách thật - bán sách giả trên mạng khiến phần lớn bạn đọc, đa số là học sinh, sinh viên không thể phân biệt được đâu là sách thật/sách giả bởi chỉ có thể thấy hình bìa sách thật trên các trang thương mại điện tử hoặc không có sách thật để so sánh.