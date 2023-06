Sự phát triển của hạ tầng giao thông, cộng hưởng nền tảng từ địa thế của vùng đất rộng lớn trù phú, cùng tâm huyết của các nhà phát triển bất động sản (BĐS) đã kiến tạo nên những khu đô thị quy mô lớn, những "siêu dự án" có diện tích từ vài chục đến vài trăm héc-ta tạo nên bước chuyển mình ngoạn mục, trở thành tâm điểm thịnh vượng trong khu vực. Trong cuộc dịch chuyển mạnh mẽ của đô thị vệ tinh, đại đô thị thông minh sinh thái bậc nhất phía Nam – Five Star Eco City với quy mô lên đến 669ha đã hiện diện, mang theo khát vọng là điểm đến mới thu hút nguồn nhân lực năng động, tâm điểm kinh doanh – đầu tư sôi động trong khu vực. Được quy hoạch bài bản chuẩn quốc tế từ thiết kế đến hệ sinh thái tiện ích hàng đầu, Five Star Eco City được đánh giá xứng tầm là một khu đô thị Xanh - Thông minh - Kiểu mẫu, góp phần thay đổi diện mạo mới và thắp sáng nền kinh tế cho địa phương trong tương lai gần.

Là một trong những đại đô thị kiểu mẫu tiên phong đón đầu làn sóng hình thành đại đô thị quy mô chuẩn quốc tế tiệm cận TP.HCM, Five Star Eco City sở hữu vị trí giàu tiềm năng ngay cửa ngõ giao thương trọng điểm Nam Sài Gòn. Khu đô thị tọa lạc trên mặt tiền đường Đinh Đức Thiện nối dài, Cần Giuộc, Long An, giáp với huyện Bình Chánh, TPHCM. Liền kề với các tuyến đường huyết mạch như cao tốc Bến Lức - Long Thành và các trục giao thông kết nối các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long cũng như các khu đô thị lớn.

Đây được coi là vị trí chiến lược liên kết giữa các vùng qua hệ thống các tuyến đường huyết mạch, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của vùng kinh tế phía Nam. Từ đại đô thị sinh thái chỉ mất 10 phút đến đại lộ Võ Văn Kiệt, đại lộ Nguyễn Văn Linh, 15 phút đến KĐT Phú Mỹ Hưng, 35 phút đến trung tâm quận 1 và chỉ 5 phút đến quốc lộ 1A. Ngoài ra, khu đô thị Five Star Eco City còn thừa hưởng sức bật hạ tầng của các công trình giao thông trọng điểm trong khu vực như: đường Vành đai 3, DT826E, Lê Văn Lương, Nguyễn Văn Tạo, Quốc Lộ 50,… đảm bảo khả năng kết nối liền mạch đến các khu vực lân cận và trung tâm TP.HCM. Trong tương lai gần, khoảng cách di chuyển sẽ càng được rút ngắn khi các tuyến đường huyết mạch mở rộng, nâng cấp cùng hàng loạt các con đường kết nối cục bộ hình thành, tạo ra chuỗi liên kết giao thông hiện đại và thông minh. Nhờ lợi thế từ vị trí giao thương sầm uất, cư dân trong khu đô thị được hưởng tiện ích ngoại khu đa dạng liền kề như bệnh viện, trường học, hay hệ thống trung tâm hành chính: chợ Bình Chánh, KCN Long Hậu, Trường THPT Bình Chánh, Đại học Kinh Tế TP.HCM, Đại học Văn Hiến, bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố, phòng khám Đa khoa Nam Sài Gòn, UBND xã Long Thượng,…

Sức hút của đại đô thị vệ tinh như Five Star Eco City không chỉ đến từ sức bật về hạ tầng giao thông hiện đại mà còn đến từ vùng đất trù phú, tràn đầy vượng khí. Từ thuở xa xưa, trong con mắt của giới phong thuỷ, Nam Sài Gòn vẫn được đánh giá là vùng đất của nguồn năng lượng hấp dẫn, nơi có địa thế thoải, khí hậu trong lành.





Lấy cảm hứng từ địa thế trù phú của vùng đất lành phương Nam, đại đô thị sinh thái Five Star Eco City đã được hình thành với thiết kế tổng thể mang dáng dấp của một chiếc lá xanh. Theo lý giải của kiến trúc sư, đó là biểu tượng của thiên nhiên xanh mát, là giấc mơ, khởi nguồn cho sự phát triển bền vững, thịnh vượng và may mắn cho mọi cư dân. Từ ý tưởng độc đáo mang đậm sắc xanh, ngay từ bản vẽ quy hoạch đến thiết kế kiến trúc từng căn nhà, từng góc cảnh quan, yếu tố hài hòa và tạo sự cân đối với thiên nhiên đặc biệt được chú trọng. Các kiến trúc sư đã tính toán sắp đặt các mảng không gian tối ưu về phong thủy, phát huy ưu điểm về địa thế. Vậy nên, ở bất kỳ vị trí nào tại khu đô thị Five Star Eco City đều ngập tràn nắng, gió và nguồn năng lượng thiên nhiên trong lành. Tiêu chí xanh, sống khỏe và thân thiện với môi trường luôn là mục tiêu quan trọng và xuyên suốt trong hành trình kiến tạo dự án.

Không chỉ dừng lại là nơi đáng sống bình yên, Five Star Eco City còn xứng đáng là "thiên đường" tận hưởng hạnh phúc với chuỗi đa tầng tiện ích hiện đại: từ đại công viên, hồ cánh sen, kênh đào nội khu, hồ bơi nước khoáng tự nhiên, sân golf 09 lỗ, sân tennis quy chuẩn, khu đua thuyền Kayak, trường học quốc tế, bệnh viện, trung tâm thương mại,… cư dân khu đô thị chẳng phải đi đâu xa khi mọi tiện ích ngay ngưỡng cửa. Đặc biệt, hồ bơi nước khoáng tự nhiên được lấy trực tiếp từ mỏ khoáng của chủ đầu tư là một trong những tiện ích nổi bật được ưu ái dành tặng cư dân.

Mang trọn tâm huyết của những người lãnh đạo có tầm nhìn, khi hòn đất đầu tiên được xới lên, khi những viên gạch đặt xuống, giấc mơ về nơi ánh đèn rực sáng đã dần hiện thực hóa từ trang vẽ bước ra đời thực. Ngay khi hoàn thành giai đoạn 1, các cư dân đã dần chuyển đến, sinh sống nhộn nhịp trong khu đô thị. Con số này sẽ còn tiếp tục gia tăng khi trong giai đoạn mới, khu đô thị tiếp tục cung ứng nhiều sản phẩm bất động sản độc đáo cùng chuỗi tiện ích đa tầng.

Cuộc sống tại Five Star Eco City là sự kết hợp hoàn hảo giữa tĩnh và động. Bên cạnh sự cân bằng, thư thái và tĩnh tại là không khí tưng bừng, náo nhiệt và bùng nổ khi nơi đây hội tụ nhiều hoạt động vui chơi giải trí hấp dẫn. Một cuộc sống bình yên nhưng không hề nhàm chán khi hàng loạt các sự kiện được tổ chức mang đến giá trị văn hóa tinh thần phong phú cho cư dân. Đặc biệt là sự xuất hiện của phố đêm Five Star Walking Street diễn ra vào mỗi cuối tuần ngay tại khu vực shophouse thuộc khu đô thị Five Star Eco City đã mang đến không gian thương mại, sinh hoạt cộng đồng sôi động và sầm uất với nhiều trải nghiệm vui chơi – giải trí hấp dẫn, không chỉ góp phần thắp sáng nền kinh tế của địa phương mà còn là điểm đến thu hút nguồn khách lớn từ nhiều khu vực lân cận.

Cứ đến cuối tuần, cư dân sẽ được hoà mình trong không khí náo nhiệt của con phố Five Star Walking Street, lấy cảm hứng từ những tuyến phố đêm nhộn nhịp tại Phú Quốc, Bangkok nhưng vẫn giữ được nét đẹp văn hóa đặc trưng của địa phương. Tại đây, cư dân và du khách sẽ được trải nghiệm dịch vụ ăn uống đa dạng, các gian hàng lung linh sắc màu, hay đặc sản vùng miền cùng chương trình nghệ thuật đặc sắc như: đêm nhạc Acoustic cực "chất", vũ điệu flashmob vui nhộn, hay các màn ảo thuật đường phố hấp dẫn,… trở thành điểm đến cuối tuần không thể bỏ lỡ cho mọi cư dân trong khu vực. Bên cạnh đó, nhờ sở hữu lợi thế về vị trí, không gian sang trọng và cư dân đông đúc, đại đô thị Five Star Eco City còn là điểm đến khám phá, trải nghiệm nhiều sự kiện văn hóa, biểu diễn nghệ thuật, lễ hội đặc sắc quanh năm. Trước đó, Five Star Eco City từng là điểm tổ chức cuộc thi Hoa khôi sông Vàm - sự kiện nổi bật thuộc "Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Long An"; thời gian gần đây, Five Star Eco City cũng liên tiếp diễn ra chuỗi sự kiện trò chơi dân gian, ẩm thực miền Tây, thả diều,… được đông đảo cư dân hào hứng tham gia.

Không chỉ ghi điểm là "thành phố đáng sống", Five Star Eco City còn mang đến sản phẩm bất động sản giàu tiềm năng sinh lời, là khoản tích sản giá trị cho hiện tại và tương lai. Nổi bật phải kể đến hai loại hình bất động sản giàu tiềm năng là shophouse và nhà phố liền kề. Sở hữu vị trí cửa ngõ của khu đô thị, các căn shophouse Five Star Eco City được quy hoạch thành tuyến phố thương mại trải dài với đa dạng ngành hàng – dịch vụ, được ví như "con gà đẻ trứng vàng" của nhà đầu tư khi đón trọn lợi thế kinh doanh nhờ lượng khách thường xuyên đang sinh sống tại khu đô thị cũng như nguồn khách tiềm năng từ bên ngoài đô thị. Theo chủ đầu tư, diện tích trung bình mỗi căn shophouse từ 100-150m2 gồm 1 trệt, 2 lầu và 1 tum với kiến trúc sang trọng theo phong cách Tân Cổ điển, thiết kế khung cửa kính lớn, vỉa hè rộng rãi thuận tiện cho việc bày trí kinh doanh đa dạng ngành hàng, dịch vụ như: ẩm thực, thời trang, spa, cho thuê văn phòng,… đem về tiềm năng sinh lời phi mã cho chủ sở hữu. Đặc biệt, với cam kết giá cho thuê trung bình 25triệu/tháng cùng nhiều ưu đãi vượt trội khác từ chủ đầu tư, shophouse Five Star Eco City đang được đánh giá là phân khúc đáng mua trong đợt mở bán sắp tới.

Bên cạnh shophouse, nhà phố liền kề Five Star Eco City cũng nhận được sự quan tâm của đông đảo khách hàng – nhà đầu tư với giá trị kép từ không gian sống kết hợp kinh doanh chất lượng. Theo chủ đầu tư, nhà phố liền kề sở hữu diện tích linh hoạt từ 108 - 120m2, gồm 1 trệt, 2 lầu và 1 tum, mang ngôn ngữ thiết kế hiện đại, sang trọng với vỉa hè, mặt tiền rộng rãi dễ dàng thiết kế không gian kinh doanh phù hợp nhưng vẫn chủ động được thời gian riêng tư cho bản thân và gia đình. Ngoài tiềm năng đầu tư, nhà phố liền kề Five Star Eco City còn là lựa chọn an cư lý tưởng, được ví như tổ ấm giữa vườn xanh khi thừa hưởng trọn vẹn không gian trong lành cùng hệ sinh thái tiện ích đẳng cấp của đại đô thị 669ha đáp ứng trọn vẹn mọi nhu cầu từ học tập – vui chơi – giải trí và chăm sóc sức khỏe toàn diện của cư dân. Đặc biệt, đa số các sản phẩm nhà phố liền kề Five Star Eco City còn sở hữu garage đỗ xe hiện đại, rộng rãi phục vụ cư dân.

Được biết, các sản phẩm nhà phố liền kề Five Star Eco City có vị trí đẹp tại Khu đô thị sẽ được mở bán vào đầu tháng 6/2023. Khách hàng mua sản phẩm trong giai đoạn này sẽ được hưởng mức giá cạnh tranh trong khu vực cùng nhiều chính sách hỗ trợ tài chính ưu việt từ chủ đầu tư như: Tặng gói nội thất giá trị lên đến 150 triệu đồng, chiết khấu thanh toán nhanh lên đến 11%,… Với pháp lý hoàn chỉnh, thừa hưởng tốc độ tăng trưởng không ngừng của đô thị vệ tinh Cần Giuộc và vùng Nam Sài Gòn, các căn shophouse và nhà liền kề Five Star Eco City dự đoán sẽ còn tăng giá mạnh trong thời gian tới. Thêm vào đó, đa số những sản phẩm này đều là tài sản hiện hữu, sở hữu hạ tầng đồng bộ, phát triển trong đại đô thị nên khách hàng có thể khai thác ngay mà không cần chờ đợi.

Một bảo chứng cho giá trị về an cư và sinh lời của Five Star Eco City chính là uy tín từ thương hiệu danh giá - chủ đầu tư Tập đoàn Quốc tế Năm Sao. Trong lĩnh vực bất động sản, Five Star Group ghi dấu với tiềm lực vững mạnh khi sở hữu nhiều quỹ đất quy mô lớn trên nhiều tỉnh thành trong cả nước. Đặc biệt, các sản phẩm mang thương hiệu Five Star Group đều sở hữu chất lượng sống đẳng cấp, hài hòa với thiên nhiên cùng tiềm năng tăng giá hấp dẫn theo thời gian. Đại đô thị Five Star Eco City hiện đang được tiếp thị và phân phối chính thức bởi Tập đoàn Khải Hoàn Land (HOSE: KHG). Với nguồn lực mạnh mẽ, mạng lưới chi nhánh rộng rãi cũng như kinh nghiệm phân phối các dòng sản phẩm cao cấp tại các dự án quy mô lớn, Tập đoàn Khải Hoàn Land đang không ngừng nỗ lực giúp khách hàng và nhà đầu tư an tâm sở hữu các sản phẩm tiềm năng từ Five Star Eco City.