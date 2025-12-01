Foxconn chuẩn bị sản xuất máy bay không người lái, Xbox "made in Vietnam" tại Bắc Ninh

Công ty TNHH Fushan Technology (Việt Nam) đang xin ý kiến về dự án Nhà máy Fushan Technology (Việt Nam) tại KCN VSIP Bắc Ninh.

Đây là lần xin ý kiến về giai đoạn 3 của cơ sở.﻿ Nhà máy sẽ có tổng cộng 38 dây chuyền sản xuất, được bố trí tại nhà xưởng 1, 2, 3. Khi hoàn thiện, công suất năm của nhà máy là 198,2 triệu sản phẩm.

Tới tháng 10/2025, nhà máy đã xây dựng xong nhà xưởng 2, 3, đang hoàn thiện lắp đặt các hạng mục dây chuyền sản xuất.

Dự kiến, giai đoạn 3 sẽ lắp đặt các dây chuyền sản xuất trong tháng 10/2025-tháng 1/2026, vận hành thử nghiệm trong tháng 1-3/2026, và vận hành chính thức từ tháng 4/2026.﻿

﻿Các sản phẩm chủ yếu của giai đoạn 3 là lắp ráp điện thoại di động, thiết bị đeo thông minh (đồng hồ, nhẫn thông minh), thiết bị điện tử...

Khi hoạt động ở 100% công suất, lượng cán bộ công nhân viên của công ty dự kiến là 35.820 người.﻿

Riêng về máy bay ﻿không người lái (Unmanned Aerial Vehicle-UAV), công ty cho biết công suất là 100.000 sản phẩm/năm. Các thiết bị này sử dụng nguyên vật liệu của Việt Nam và Trung Quốc.

Về thiết bị chơi game Xbox nổi tiếng của Microsoft, công ty cho biết công suất là 4,8 triệu sản phẩm/năm. Sản phẩm sẽ sử dụng nguyên liệu từ Trung Quốc.

Với việc thêm sản phẩm Xbox, Việt Nam sẽ trở thành cứ điểm chính của Foxconn với việc sản xuất các thiết bị chơi game hàng đầu thế giới, gồm PlayStation của Sony, Nintendo Switch của Nintendo, và Xbox của Microsoft.

Công ty TNHH Fushan Technology Việt Nam có tiền thân là Công ty Nokia Việt Nam được cấp Giấy chứng nhận đầu tư vào tháng 11/2011. Nokia khởi công xây dựng từ tháng 3/2012 và hoàn thành toàn bộ công đoạn xây dựng vào tháng 9/2013. Nhà máy của Nokia bắt đầu đi vào sản xuất từ tháng 6/2013.

Tiếp đó, Microsoft đã đạt được thỏa thuận giao dịch bán mảng điện thoại truyền thống cho FIH Mobile Limited thuộc Foxconn và HMD Global, Oy. Giá trị của thương vụ trên là 350 triệu USD. Theo đó, FIH Mobile Limited tiếp quản Microsoft Mobile Việt Nam và tới năm 2017, Microsoft Mobile Việt Nam được đổi tên thành Công ty TNHH Fushan Technology Việt Nam.

Theo số liệu từ Foxconn, việc áp dụng đồng bộ hóa chuỗi cung ứng và kế hoạch kỹ thuật số đã giúp tập đoàn giảm tới 35% lượng hàng tồn kho . Đáng chú ý, trong năm tài chính vừa qua, doanh thu mảng ứng dụng công nghệ mới của Fii tại Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng 83%, trong khi quy mô nhân sự chỉ tăng tương ứng 20%. Sự chênh lệch lớn giữa tốc độ tăng doanh thu và nhân sự cho thấy năng suất lao động đã được cải thiện đột biến (UPH tăng hơn 50%) , phá vỡ hoàn toàn tư duy tăng trưởng dựa trên thâm dụng lao động giá rẻ truyền thống.