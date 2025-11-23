Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Foxconn hợp tác với OpenAI xây dựng cơ sở hạ tầng AI

23-11-2025

Foxconn hợp tác với OpenAI phát triển phần cứng và cơ sở hạ tầng AI, tận dụng nhu cầu bùng nổ trung tâm dữ liệu và mô hình ngôn ngữ lớn.

Hãng sản xuất thiết bị điện tử hợp đồng lớn nhất thế giới Foxconn của Đài Loan (Trung Quốc) sẽ hợp tác với OpenAI, công ty có trụ sở tại Mỹ, để thiết kế và chế tạo các giá đỡ trung tâm dữ liệu, linh kiện và phần cứng trí tuệ nhân tạo (AI) khác. Thỏa thuận này được công ty Đài Loan này công bố khi cả hai tìm cách tận dụng nhu cầu bùng nổ về cơ sở hạ tầng AI.

Foxconn cho biết thỏa thuận ban đầu không bao gồm cam kết mua hàng hay nghĩa vụ tài chính, nhưng OpenAI sẽ được tiếp cận sớm để đánh giá các hệ thống và có quyền chọn mua chúng.

Quan hệ đối tác này sẽ giúp Foxconn, nhà sản xuất thiết bị điện tử hợp đồng lớn nhất thế giới, hiểu rõ hơn về nhu cầu tính toán ngày càng tăng của các công ty AI lớn, từ đó thiết kế các sản phẩm đáp ứng yêu cầu của các mô hình ngôn ngữ lớn tiên tiến.

Nhà cung cấp Nvidia, vào tuần trước, đã đưa ra dự báo lạc quan về nhu cầu liên quan đến AI, cho rằng đây sẽ là động lực tăng trưởng lớn vào năm 2026. Foxconn kỳ vọng sẽ hưởng lợi từ sự bùng nổ trung tâm dữ liệu và hàng tỷ USD đầu tư từ các công ty công nghệ lớn.

Thỏa thuận này cũng mở rộng sự tham gia của OpenAI trong thiết kế phần cứng, sau khi công ty hợp tác với Broadcom để phát triển chip tùy chỉnh của riêng mình. OpenAI đã chọn cách tiếp cận chủ động trong việc xây dựng các hệ thống AI.

Giám đốc điều hành OpenAI, Sam Altman, cho biết công ty khởi nghiệp này cam kết chi 1,4 nghìn tỷ USD để phát triển 30 gigawatt tài nguyên tính toán, đủ để cung cấp năng lượng cho khoảng 25 triệu hộ gia đình ở Mỹ.

Theo Chủ tịch Foxconn, Liu, khoản đầu tư vào cơ sở hạ tầng AI và phát triển công nghệ trong 3-5 năm tới sẽ chiếm hơn một nửa trong tổng số 5 tỷ USD chi tiêu vốn hàng năm của công ty.

