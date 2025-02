FPT đặt mục tiêu doanh thu năm 2025 hơn 3 tỷ USD, lợi nhuận năm thứ 5 liên tiếp tăng trưởng trên 20%

Tập đoàn FPT (mã: FPT) vừa công bố nghị quyết HĐQT ngày về 4 nội dung: Thông qua kết quả kinh doanh năm 2024; phê duyệt và trình ĐHĐCĐ phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2025; phê duyệt và trình ĐHĐCĐ định hướng chiến lược 2025-2027 và các chiến lược, kinh doanh trọng điểm; thông qua ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ và ngày họp ĐHĐCĐ.

Cụ thể, ngày 7/3 tới đây, FPT sẽ chốt danh sách cổ đông để tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, ngày tổ chức là 15/4/2025 tại trụ sở tập đoàn.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2025, FPT đặt mục tiêu doanh thu 75.400 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2024 (so với cùng kỳ); lợi nhuận trước thuế 13.395 tỷ đồng, tăng 21%. Nếu hoàn thành, đây sẽ tiếp tục là mức doanh thu và lợi nhuận kỷ lục mới của doanh nghiệp đầu ngành công nghệ Việt Nam và sẽ là năm thứ 5 liên tiếp tăng trưởng trên 20%/năm.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu FPT cũng tăng trưởng tích cực cùng đà với kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Mã này từng vươn lên mức đỉnh lịch sử hơn 154.000 đồng/cp vào cuối tháng 1/2025.



Trong tuần giao dịch vừa qua, FPT không còn giữ được sức hút, thậm chí bị khối ngoại bán ròng mạnh - cùng pha với sự “lao dốc” của cổ phiếu Nvidia cùng nhiều công ty công nghệ Mỹ khác trong tuần thị trường chứng khoán Việt Nam nghỉ Tết Nguyên đán. Mã kết phiên 7/2 ở mức giá 146.100 đồng/cp.

Tuy nhiên, FPT vẫn đang là doanh nghiệp tư nhân có vốn hóa lớn nhất trên sàn chứng khoán, đạt mức gần 215.000 tỷ đồng, kém Vietcombank, Viettel Global, ACV và BIDV. 

Trong năm 2024, FPT ghi nhận doanh thu 62.849 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 11.071 tỷ đồng, lần lượt tăng 19,4% và 20,3% so với cùng kỳ 2023. Đây đều là những con số kỷ lục kể từ khi hoạt động. Với kết quả đạt được, FPT đã hoàn thành vượt chỉ tiêu kết quả kinh doanh đề ra cho năm 2024.

Lợi nhuận sau thuế năm 2024 đạt 9.420 tỷ đồng, tăng 21% so với năm 2023. Trong đó, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông mẹ đạt 7.849 tỷ đồng, tăng 21,4% so với năm trước. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 4.940 đồng, tăng 21,9% so với cùng kỳ 2023 .



Khối Công nghệ tiếp tục đóng góp lớn nhất vào kết quả kinh doanh của FPT năm 2024 với 39.110 tỷ đồng doanh thu (chiếm 62%) và 5.229 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế (chiếm 47%), lần lượt tăng trưởng 24,4% và 25,7% so với cùng kỳ 2023. Mảng Viễn thông đóng góp 28% doanh thu và 33% lợi nhuận trước thuế. Còn lại là Giáo dục, đầu tư và khác.